En appliquant la méthode Gregg Popovich, son ancien coach, Tiago Splitter ne fait pas de cadeaux à ses joueurs. Qu’il soit rookie, comme Caleb Wilson, ou plus expérimentés, comme Matas Buzelis ou Josh Giddey, quand ils ne répondent pas aux consignes ou affichent le mauvais comportement, ils sont sanctionnés par leur entraîneur.

Le dernier cité plus particulièrement. L’Australien a été déjà bloqué sur le banc à des moments importants, puisque ses performances étaient médiocres. Jusqu’à maintenant, il l’acceptait. Récemment, après un tel moment, il confirmait même qu’à la place de son coach, il aurait « fait pareil », parlant ainsi d’une « bonne » décision.

Sauf que, contre Washington, Tiago Splitter a récidivé, en offrant seulement quatre minutes en dernier quart-temps à Matas Buzelis et Josh Giddey.

La rencontre était serrée et les Bulls ont finalement perdu. Et là, d’après le Chicago Sun-Times, c’est beaucoup moins bien passé. Le coach s’est donc justifié samedi, la veille de la rencontre face à Denver.

« Il ne me ménage pas, me dit ce que j’ai besoin d’entendre, pas ce que je veux entendre », confirme l’ex joueur du Thunder. « Pour les joueurs, c’est frustrant sur le moment car on veut être sur le parquet, à aider l’équipe à gagner. Il a mis dans le mille le lendemain et, avec le recul, sans doute que j’avais besoin d’entendre ça. »

Ne pas attendre les coups de bâton pour être performant

La prestation de l’Australien face aux Nuggets (dans un revers en prolongation) est effectivement la meilleure des réponses. Avec 23 points, 22 passes (record en carrière) et 14 rebonds, il a réalisé un énorme triple-double et assurément un des meilleurs matches de sa carrière. Les choix puis les mots de Tiago Splitter ont touché juste.

« C’est simple : je veux gagner des matchs, qu’on soit compétitif, et parfois, les gars ne sont pas au rendez-vous. On essaie d’aligner les joueurs qui sont le plus à même de faire ça », se justifie le technicien de Chicago, qui n’a par conséquent jamais peur de froisser ses cadres. « Je ne crois pas que ce soit sain de laisser un joueur évoluer 40 minutes sans rendre des comptes. Ce n’est pas bénéfique. Oui, il aura plus d’expérience, de shoots, mais va-t-il jouer de manière juste, comme on le désire ? Parfois non, et ces moments sur le parquet sont alors négatifs. J’en veux des positifs. C’est comme ça que les joueurs progressent le mieux. »

Avec 21 points, Matas Buzelis a aussi fait bien mieux que contre les Wizards. L’orgueil des joueurs a parlé et leur mission principale désormais, c’est de garder ce rythme, sans être obligés de passer par la case sanction…

« Je leur ai parlé, j’ai expliqué le pourquoi du comment et ce que j’attends d’eux », ajoute Tiago Splitter. « Ce n’est pas personnel. Matas et Josh sont de bons gars, ils comprennent. Ils veulent se battre, faire les choses correctement et on en est conscient. Ce n’est pas le débat. Il faut simplement le faire de manière régulière. »

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31.5 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31.1 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25.1 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30.2 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 54 32.1 44.8 36.4 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 1.7 1.0 3.6 0.5 17.0 2026-27 CHI 16 28.6 43.8 31.7 63.3 1.1 5.3 6.4 9.3 1.4 0.4 3.4 0.6 10.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.