Tiago Splitter l’avait déjà démontré en laissant Josh Giddey sur le banc pendant une grande partie du dernier quart-temps à Cleveland. Face à Washington, l’entraîneur de Chicago a récidivé, en se passant cette fois de son meneur et de Matas Buzelis dans les moments décisifs.

Les deux titulaires ont joué moins de quatre minutes chacun dans l’ultime période de la défaite face aux Wizards (98-94). En cause, leur production insuffisante, mais également une attitude qui ne convient pas à leur entraîneur.

« Je trouve qu’ils n’ont pas fait un bon match », tranche Tiago Splitter. « Ils passaient tous les deux une mauvaise soirée. Même quand les tirs ne rentrent pas, on peut continuer à jouer comme il faut. Il faut apprendre de cela et se présenter dans de meilleures dispositions au prochain match. »

Deux pertes de balle pour lancer le naufrage

Les Bulls possédaient 8 points d’avance à la pause, mais Josh Giddey et Matas Buzelis vont perdre chacun un ballon lors des deux premières possessions de la seconde mi-temps. Chicago ne marquera ensuite que neuf points dans le troisième quart-temps, avec un terrible 3/25 au tir, pour laisser Washington reprendre les commandes.

Le meneur australien termine avec seulement 2 points à 1/6 au tir, 6 rebonds et 7 passes, tandis que Matas Buzelis inscrit 9 points à 4/10, avec quatre pertes de balle. Tous deux affichent également les deux plus mauvais différentiels de l’équipe : -15 pour Giddey et -14 pour Buzelis.

Mais plus que les statistiques, c’est leur «body language» dans le troisième quart-temps qui poussera Tiago Splitter à changer ses plans. A huit minutes de la fin, alors que Chicago était mené 87-78, le technicien va choisir Tre Jones, Buddy Hield, Patrick Williams et Noa Essengue pour accompagner Norman Powell.

« Les Wizards ont joué avec davantage d’intensité que nous au début du troisième quart-temps », confirme Norman Powell. « J’ai apprécié notre réaction et le fait que nous ayons encaissé leurs coups tout en nous donnant une chance de revenir. Mais nous nous sommes tiré une balle dans le pied durant ce troisième quart-temps. »

Le troisième quart-temps, mal récurrent

Cette panne n’est d’ailleurs pas un accident isolé. Lors du premier affrontement face aux Wizards, les Bulls avaient déjà perdu le troisième quart-temps 40-20. Face aux Spurs, ils avaient également dilapidé une excellente première mi-temps en encaissant un 34-19 au retour des vestiaires.

Chicago affiche désormais un différentiel moyen de -5,3 points dans les troisièmes quarts-temps, et c’est le 29e bilan sur 30 de toute la NBA. Seul Sacramento fait pire.

« Nous devons comprendre comment mieux démarrer ces périodes », insiste Tiago Splitter. « Est-ce que nous revenons avec la même énergie qu’en première mi-temps ? Marquer seulement neuf points ne peut pas suffire. Nous devons progresser. »

Et il faut en conclure que ceux qui ne reviennent pas des vestiaires avec la bonne attitude regarderont donc la fin du match depuis le banc, quels que soient leur rôle ou leur statut.