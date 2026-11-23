Déjà en difficulté depuis le début de saison, les Bulls ont appris qu’ils allaient maintenant être privés de Norman Powell pour une durée indéterminée. En l’occurrence, il souffre d’une légère élongation à l’ischio-jambier droit.

Chicago ne compte prendre aucun risque avec son joueur, gêné à plusieurs reprises par cette zone en cours de saison 2024/25. Blessé vendredi lors de la rencontre face aux Wizards, il pourrait revenir au plus tôt d’ici une semaine, mais ce genre de blessure mal soignée peut très bien mettre plus de temps à guérir.

Meilleur marqueur des Bulls avec près de 21 points de moyenne, Norman Powell va donc accompagner le rookie Caleb Wilson à l’infirmerie.

Cela signifie que la franchise de l’Illinois est désormais privée de ses deux leaders au scoring, obligeant Josh Giddey à en faire beaucoup plus et à lancer sa saison pour de bon. Ce n’est pas Tiago Splitter qui s’en plaindrait…

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14.8 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18.0 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15.2 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18.8 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28.4 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 TOR/POR 69 32.0 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2021-22 POR/LAC 45 32.4 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2022-23 LAC 60 26.1 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26.2 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32.6 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 58 29.6 47.0 38.0 82.7 0.4 3.1 3.5 2.5 2.2 1.1 1.9 0.2 21.7 2026-27 CHI 13 29.5 44.6 34.1 76.7 0.4 2.5 2.8 2.4 2.5 1.4 2.0 0.2 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.