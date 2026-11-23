Après une année 2026 pour le moins mouvementée, Walter Clayton Jr. apprécie de retrouver un peu de stabilité à Dallas. Car après avoir été envoyé à Memphis en février, dans le cadre de l’échange autour de Jaren Jackson Jr., il avait finalement été libéré en octobre, à quelques jours de la reprise.

Jusqu’à ce que les Mavericks ne lui offrent un « two-way contract » dans la foulée. Une destination qui faisait sens pour le 18e choix de la Draft 2025, heureux d’y retrouver Dusty May. Qui n’est autre que le père de son ancien camarade de chambre à la fac, Jack May, devenu depuis coordinateur vidéo pour la franchise texane.

« C’est cette connexion avec Dusty », a justement évoqué le joueur, au moment d’expliquer pourquoi il a choisi de signer à Dallas, plutôt qu’à Golden State ou à Sacramento, également intéressés. « J’avais le sentiment que ce serait le bon endroit pour moi. D’un point de vue géographique, car je viens du Sud du pays. Puis, j’avais la sensation de pouvoir combler un manque dans cet effectif et d’avoir une belle opportunité ici. Donc voilà pourquoi. »

Dusty May, la connexion décisive

Cette relation a donc pesé dans la décision de Walter Clayton Jr. et celui-ci se réjouit surtout de pouvoir enfin travailler avec Dusty May, qui avait déjà tenté de le recruter quand il dirigeait Florida Atlantic. Et dont il suit le parcours – et la réussite – depuis quelques années.

« Il a gagné partout où il est passé. Il fait ça depuis un moment », a souligné le meneur de 23 ans, à propos de son entraîneur. « Tout le monde a vu sa folle ascension depuis deux ans, mais il est [dans le milieu] depuis longtemps et il a toujours amassé les victoires, peu importe l’endroit où il se trouvait. »

Rapidement responsabilisé chez les Mavericks, Walter Clayton Jr. le lui rend bien sur le terrain et commence à trouver sa place dans la rotation. Entre sa maturité, sa capacité à prendre ses responsabilités et sa qualité de shoot, il possède des arguments pour soulager notamment Kyrie Irving et Cooper Flagg sur les lignes arrière.

À l’image de ses 20 points face à Sacramento, début novembre, avec un joli 4/5 à 3-points en seulement 24 minutes. De quoi rappeler les qualités offensives qui avaient fait sa réputation à Florida.

Une nouvelle chance après des débuts agités

Même dans l’Utah, où il n’a passé qu’une partie de sa saison rookie, le MOP du Final Four 2025 n’a d’ailleurs laissé que de bons souvenirs à son ancien coach, Will Hardy.

« J’étais vraiment enthousiaste quand on l’a drafté. On est même montés à la Draft pour le récupérer », reconnaissait le cerveau du Jazz, confiant pour la suite de sa carrière. « Ce qui me fait croire en lui, c’est sa dureté et la personne qu’il est humainement. C’était agréable de le coacher. Il possède ce qu’il faut en matière de ténacité, et je dis ça avec de l’affection. Il faut en avoir pour être un bon joueur. »

Si Walter Clayton Jr. a déjà connu trois franchises en moins de deux saisons, il espère désormais s’installer durablement à Dallas. Et transformer cette opportunité, offerte par un entraîneur qui le connaît de longue date, en véritable place dans la rotation des Mavericks.

« Chacun a son propre parcours, mais je suis reconnaissant et heureux d’être ici. Tout le monde m’a accueilli à bras ouverts », savoure l’ancien pensionnaire de l’université de Florida en conclusion.

Walter Clayton Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 UTH/MEM 69 20.4 38.4 30.7 90.1 0.4 1.7 2.0 4.0 1.7 0.6 1.7 0.3 7.8 2026-27 DAL 16 18.4 44.2 39.3 76.0 0.5 2.4 2.9 3.4 1.5 0.6 1.5 0.1 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.