Walter Clayton Jr. prend la porte à Memphis

La NBA est un univers impitoyable, épisode… Même pour le meilleur joueur du Final Four NCAA 2025. En effet, ESPN révèle que les Grizzlies ont décidé de couper Walter Clayton Jr., qui les avait rejoints en février dernier, dans le cadre du transfert impliquant notamment Jaren Jackson Jr.

Âgé de 23 ans, le meneur avait livré une année rookie contrastée mais prometteuse entre Utah puis Memphis, sans pour autant se montrer indispensable (7.8 points, 4 passes et 2 rebonds, mais à 38% d’adresse). D’où sa situation délicate où, à la veille de la grande reprise, il va devoir se battre pour retrouver un contrat.

Placé sur le marché depuis quelques semaines, Walter Clayton Jr. ne devrait pourtant pas rester libre bien longtemps, quand on sait que des franchises comme les Kings ou le Heat surveilleraient déjà le 18e choix de la Draft 2025 depuis un certain temps.

À noter que Micah Peavy doit également quitter le Tennessee à la veille de la reprise, alors que les Grizzlies avaient jusqu’à ce lundi pour se séparer de deux joueurs.

Walter Clayton Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 UTH/MEM 69 20.4 38.4 30.7 90.1 0.4 1.7 2.0 4.0 1.7 0.6 1.7 0.3 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.