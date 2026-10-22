Walter Clayton Jr. rebondit chez les Mavericks

On le savait sur les tablettes de plusieurs équipes et Walter Clayton Jr. n’a pas tardé à trouver un point de chute. ESPN annonce en effet que les Mavericks ont trouvé un accord avec lui, en lui offrant un « two-way contract ».

Drafté avec le 18e choix en 2025, le meneur avait été libéré il y a deux jours par les Grizzlies, où il se trouvait depuis février après son transfert en provenance du Jazz. Contrastée mais intéressante, sa première année dans la ligue s’était achevée avec 7,8 points, 4 passes et 2 rebonds de moyenne (mais à seulement 38% d’adresse).

À 23 ans, Walter Clayton Jr. retrouvera à Dallas un visage familier, puisque le fils de Dusty May fait partie du coaching staff des Mavericks. Les deux hommes étaient tout simplement colocataires lors de leur passage à l’université de Florida. Une université avec laquelle le meneur a remporté le titre NCAA en 2025, en étant nommé meilleur joueur du Final Four en prime.

Censé partager son temps entre la NBA et la G-League, l’ancien joueur de Utah et Memphis tentera de se faire une place dans le « backcourt » des Mavs, aux côtés de Kyrie Irving, Max Christie, Sergio de Larrea et Marcus Sasser.

Walter Clayton Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 UTH/MEM 69 20.4 38.4 30.7 90.1 0.4 1.7 2.0 4.0 1.7 0.6 1.7 0.3 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.