À Sacramento, Darius Acuff Jr. va enfin pouvoir compter sur un mentor. Comme révélé par ESPN, Gabe Vincent a accepté de rejoindre les Kings, sans que la durée ni le montant de son contrat ne soient dévoilés. On peut cependant imaginer un contrat au minimum et jusqu’à la fin de la saison.

Sur la « shortlist » de la franchise californienne depuis plusieurs jours, le meneur de 30 ans était libre depuis cet été, et la fin de sa courte expérience à Atlanta. Il aurait pu rebondir à Miami pendant l’intersaison, mais les dirigeants floridiens avaient préféré ne pas donner suite à son intérêt.

Finaliste NBA avec le Heat en 2023, Gabe Vincent affiche 6,7 points, 1,9 passe et 1,5 rebond de moyenne en carrière (à 34% à 3-points). C’est là-bas qu’il a connu ses meilleures années dans la ligue mais, après avoir signé chez les Lakers, il a accumulé les pépins physiques et manqué de régularité.

Peut-être qu’un retour en Californie, dont il est originaire, va permettre à l’international nigérian de se relancer. D’autant qu’il aura de la place à la mène, comme remplaçant de Darius Acuff Jr, avec la blessure de Ben Simmons.

Gabe Vincent Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 9 9:13 21.6 22.2 0.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 2.4 2020-21 MIA 50 13:06 37.8 30.9 87.0 0.2 0.9 1.1 1.3 1.6 0.4 0.7 0.0 4.8 2021-22 MIA 68 23:22 41.7 36.8 81.5 0.3 1.5 1.9 3.1 2.3 0.9 1.4 0.2 8.7 2022-23 MIA 68 25:52 40.2 33.4 87.2 0.4 1.7 2.1 2.5 2.3 0.9 1.4 0.1 9.4 2023-24 LAL 11 19:49 30.6 10.7 50.0 0.4 0.5 0.8 1.9 1.7 0.8 0.5 0.0 3.1 2024-25 LAL 72 21:13 40.0 35.3 71.4 0.3 1.0 1.3 1.4 2.1 0.7 0.6 0.2 6.4 2025-26 ATL 24 13:20 36.0 30.0 83.3 0.4 0.7 1.1 1.6 1.1 0.5 0.6 0.1 3.9 2025-26 LAL 29 19:17 34.6 36.9 90.9 0.2 0.7 0.9 1.3 1.8 0.5 0.4 0.0 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.