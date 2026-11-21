Le bilan catastrophique des Kings (1v-14d) ne permet pas toujours de le mesurer, mais Sacramento a peut-être enfin un joueur autour duquel reconstruire. À 20 ans, Darius Acuff Jr. ne se contente pas d’accumuler les points : le 7e choix de la dernière Draft affiche déjà les qualités physiques et le tempérament d’un futur patron. Même si sa morphologie est différente, il rappelle le jeune Stephon Marbury par ce mélange de scoring et de passes.

Face aux Lakers, il compile encore 18 points et 12 passes décisives lors de la courte défaite des Kings (106-104). Sa puissance lui permet d’absorber les contacts, tandis que sa main gauche, supposée la plus faible, fait déjà des dégâts lorsqu’il attaque le cercle. Mais c’est peut-être sa volonté d’impliquer ses coéquipiers qui est la plus intéressante.

Après 15 rencontres, il tourne à 26 points et 7 passes de moyenne. Il mène tous les rookies dans ces deux catégories et occupe même la 8e place des meilleurs marqueurs de la NBA. Dans le Top 10, seuls Cade Cunningham et Luka Doncic délivrent davantage de passes.

Des chiffres impressionnants, même si son efficacité au tir reste largement perfectible et que son volume de possessions complique parfois le jeu collectif. Tout l’enjeu est désormais de transformer cette production individuelle en véritable impact sur les résultats, au sein d’une équipe qui semble avancer à tâtons.

Luka Doncic comme modèle

Luka Doncic représente justement le modèle désigné par Sacramento, qui, ne l’oublions pas, avait laissé passer le Slovène lors de la Draft… Les Kings veulent permettre à Acuff d’apprendre à manipuler les défenses comme Doncic : marquer suffisamment pour attirer toute l’attention, puis utiliser cette pression pour libérer ses partenaires.

« Ce qui le distingue, c’est surtout sa manière de lire le jeu », explique Darius Acuff au sujet de la star des Lakers. « Il peut marquer 38 points, mais aussi distribuer dix passes dans la même soirée. C’est ce qui le rend spécial. »

Son apprentissage passe par un volume considérable. Le rookie tente environ 23 tirs par match, soit le troisième total de la ligue, et affiche un taux d’utilisation de 32,5%. À titre de comparaison, Luka Doncic ne prenait que 16,5 tirs par rencontre lors de sa première saison. Une liberté exceptionnelle pour un débutant, mais qui ne garantit pas nécessairement une progression plus rapide.

« Je n’avais pas autant de liberté », reconnaît d’ailleurs le meneur des Lakers. « J’ai dû gagner progressivement cette liberté. Il peut déjà beaucoup marquer, mais il doit comprendre qu’un match ne se résume pas à cela. C’est un rookie et son apprentissage est en cours. Je trouve qu’il s’en sort très bien. »

Une liberté assumée

Doug Christie accepte les erreurs qui accompagnent ce rôle immense. Le technicien préfère laisser son rookie découvrir les différentes couvertures défensives avant de reprendre chaque situation avec lui à la vidéo. Avec le risque de lui laisser prendre de mauvaises habitudes, mais aussi l’espoir de développer plus vite sa lecture du jeu.

« Nous voulons lui permettre de découvrir la NBA, toutes ses défenses et toutes ses couvertures », explique le coach de Sacramento. « Ensuite, nous lui montrons les images, nous lui donnons les solutions et il peut résoudre les problèmes. C’est une ligne très fine : nous ne voulons pas créer de mauvaises habitudes, mais certaines choses doivent être vécues avant d’être corrigées. »

Cette liberté lui permet de se développer. Darius Acuff peut déjà jouer en force, changer de rythme et finir sur sa main faible, mais il choisit aussi mieux ses moments. Lors de ses six premiers matchs, il tentait 24 tirs pour 6,3 passes de moyenne. Sur les huit suivants, son volume descend à 21,6 tirs tandis que ses passes grimpent à 7,5.

Une évolution encourageante, même si l’échantillon reste réduit et qu’il faudra confirmer sur la durée.

Sacramento mesure également ses « passes potentielles », c’est-à-dire les ballons transmis à un coéquipier qui déclenche rapidement un tir. Avec près de 12 par rencontre, Darius Acuff domine là encore tous les rookies. Un indicateur supplémentaire de sa volonté de créer pour les autres, au-delà de ses seules passes décisives.

Les cadres se mettent à son service

Comme Domantas Sabonis, qui apprend à jouer avec un meneur monopolisant le ballon, Zach LaVine a compris dans quelle direction souffle le vent. À 31 ans, l’arrière accepte de laisser davantage le ballon à son jeune coéquipier.

« Darius est spécial, et on ne parle plus de moi… », assure-t-il. « Je dois le soutenir du mieux possible. Si cela signifie jouer davantage sans ballon ou me retrouver dans des situations de catch-and-shoot, alors c’est le rôle que je dois accepter. »

Malik Monk remarque également les progrès du rookie dans sa gestion du tempo. « Il apprend à chaque match. Il lâche le ballon plus tôt, le récupère ensuite et peut alors créer quelque chose. Certains soirs, il attend même avant de prendre ses tirs dans le premier quart-temps. »

Darius Acuff reste toutefois son critique le plus sévère. « Je suis toujours très dur avec moi-même. Même lorsque je prends la bonne décision, je me dis que j’aurais pu en prendre une meilleure. C’est à cela que sert la vidéo. »

Reste à savoir si cette liberté presque totale permettra aux Kings de faire émerger leur prochain « franchise player », sans installer de mauvaises habitudes. Car si les stats pures de Darius Acuff Jr. impressionnent déjà, Sacramento devra tôt ou tard apprendre à gagner avec lui. Et avec sa défense, encore bien plus perfectible que son attaque…