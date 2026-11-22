Les Sixers ont beau afficher un très bon bilan de 14 victoires pour 3 défaites, tout est encore loin d’être parfait à Philadelphie. Samedi, il a fallu que LeBron James s’emploie dans le dernier quart-temps pour résister aux 50 points de Tyler Herro et s’imposer face aux Bucks (132-129).

« C’est difficile de gagner dans le sport professionnel, quelle que soit la ligue. Nous ne considérons donc jamais les victoires comme acquises », rappelle le « King », interrogé par le Philadelphia Inquirer. « Mais compte tenu de nos objectifs, nous devons faire beaucoup mieux. »

Car si les Sixers ont dilapidé des avances, le quadruple MVP voit surtout les progrès réalisés depuis son arrivée.

« La puissance de la passe est contagieuse »

« Nous avons des joueurs capables de battre leur défenseur en un-contre-un. Nous le savons. Mais pour devenir une équipe vraiment complète, la puissance de la passe est contagieuse. C’est essentiel pour que les autres trouvent leur rythme et prennent confiance. Nous le faisons depuis le premier jour et nous progressons constamment. »

Une philosophie qui se traduit sur le terrain. Face à Milwaukee, Philadelphie n’a ainsi perdu que quatre ballons, son plus faible total de la saison. Et LeBron James, récemment devenu le troisième meilleur passeur de l’histoire, montre également l’exemple sans ballon.

Auteur de 13 de ses 21 points dans le dernier quart-temps, il a notamment profité de plusieurs systèmes récemment installés par Nick Nurse, avec des écrans permettant de le libérer sur des coupes vers le cercle. Joel Embiid, auteur de neuf passes décisives, l’a ainsi trouvé à plusieurs reprises.

« C’est quelque chose que nous avons ajouté il y a quelques matchs », explique le coach. « Nous avons de grands joueurs capables de couper vers le cercle et de trouver le bon timing. Ça fonctionnait, alors nous avons continué. »

Construire les bonnes habitudes

Reste à mieux gérer les rencontres, notamment défensivement. « Mon message, c’est que nous devons mieux terminer les matchs », insiste Nick Nurse. « Nous avons pris plusieurs fois dix points d’avance avant de les perdre. Ces matchs peuvent basculer dans un sens comme dans l’autre. Nous ne devrions pas être dans cette situation. »

Un constat partagé par LeBron James, qui voit plus loin que les cinq victoires consécutives des Sixers.

« C’est important parce que nous voulons construire des habitudes. Nous voulons être aussi bons que possible chaque soir, en attaque comme en défense. Une victoire reste une victoire, mais il y a différentes façons de gagner et de continuer à construire des habitudes tout au long de ce marathon. »

Mais penses-t-il que Philadelphie prend la bonne direction ? « Oh oui, absolument ! » conclut-il sans détour.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39.6 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42.3 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42.5 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38.8 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36.1 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35.6 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35.2 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34.6 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33.4 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35.5 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34.9 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33.2 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9 2026-27 PHI 13 32.7 46.5 21.7 74.5 0.5 6.3 6.8 6.8 2.2 1.2 2.4 0.7 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.