LeBron James devient le 3e meilleur passeur de l’histoire !

LeBron James a écrit une page de plus de sa longue histoire en NBA en faisant son entrée sur le podium des meilleurs passeurs de l’histoire de la ligue.
Cette nuit, le « King » a ainsi surpassé un monument en la matière, Jason Kidd, roi du triple-double au début du XXIe siècle, qui a régalé toute sa carrière par sa qualité de passe et sa vision du jeu avant de devenir coach.
LeBron James a fini par le dépasser en terminant la rencontre face aux Pacers par une 11e passe décisive à destination de VJ Edgecombe, pour prendre la troisième place du classement avec 12 092 passes au compteur.
Une fois de plus, la longévité a payé pour LeBron James, qui a toujours été un excellent passeur et a développé cette arme au fil des saisons. Jusqu’à terminer meilleur passeur de la ligue en 2019/20, avec 10,2 passes décisives de moyenne, lors de la saison de son dernier titre, avec les Lakers. En carrière, il tourne à 7,4 passes par match…
« C’est une grande leçon d’humilité », a-t-il confié après le match. « C’est quelque chose que je n’avais évidemment pas prévu dans ma carrière. Mais je savais que les passes décisives comptaient beaucoup pour moi. C’est simplement la circulation du ballon, le fait de pouvoir trouver mes coéquipiers et de leur adresser le ballon au bon moment et au bon endroit. »
Sa soirée à 11 passes décisives a été une sorte de récital d’altruisme, durant lequel il a fait briller ses coéquipiers, comme lorsqu’il a évité une forêt de bras près du cercle pour trouver Tyrese Maxey à 3-points, ou encore à l’occasion d’une passe aveugle à destination de Jaylen Brown.
Des yeux derrière la tête
Le plus fort, c’est qu’il arrive à faire de telles démonstrations à la passe au sein d’une toute nouvelle équipe. Le « training camp » a servi à ses coéquipiers pour s’ajuster, même s’il a apparemment fallu que le King envoie « quelques ballons dans la tête » de ses partenaires. « Vous pouvez demander à VJ (Edgecombe). Je l’ai touché à plusieurs reprises », a-t-il glissé. Désormais, tout le monde semble sur la même longueur d’onde.
Le plus bel exemple vient sans doute de sa première passe décisive pour Tyrese Maxey, lorsqu’il a sanctionné l’aide d’Aaron Nesmith en trouvant son meneur ouvert à 3-points. Tyrese Maxey avait préparé ses mains pour recevoir le ballon… Puis c’est au moment où il ne s’y attendait plus que LeBron James a déclenché sa passe.
« Je savais qu’une fois que j’aurais attiré l’attention de son défenseur sur moi, j’allais passer le ballon à Tyrese », a-t-il ajouté. « Ça l’a pris par surprise. Il m’a dit : ‘Yo, je ne pensais même pas que tu allais me passer le ballon.’ Alors, tu sais, je dis juste à mes coéquipiers : ‘Regardez-moi toujours quand j’ai le ballon, parce que je vois clairement les actions se dessiner avant même qu’elles ne se produisent.’ »
Comme un symbole, c’est finalement VJ Edgecombe, l’un de ses nouveaux coéquipiers, qui lui a permis de dépasser Jason Kidd à moins de deux minutes de la fin !
La suite ? Il faudra encore un peu de patience pour se rapprocher de Chris Paul, deuxième avec ses 12 552 passes, soit 460 de plus que LeBron James. John Stockton reste lui très loin devant avec ses 15 806 caviars.
Les 15 meilleurs passeurs de l’histoire
|Joueur
|Passes
|Moy./match
|1. John Stockton
|15 806
|10,5
|2. Chris Paul
|12 552
|9,2
|3. LeBron James
|12 092
|7,4
|4. Jason Kidd
|12 091
|8,7
|5. Russell Westbrook
|10 351
|8,0
|6. Steve Nash
|10 335
|8,5
|7. Mark Jackson
|10 334
|8,0
|8. Magic Johnson
|10 141
|11,2
|9. Oscar Robertson
|9 887
|9,5
|10. Isiah Thomas
|9 061
|9,3
|11. Gary Payton
|8 966
|6,7
|12. James Harden
|8 948
|7,3
|13. Andre Miller
|8 524
|6,5
|14. Rod Strickland
|7 987
|7,3
|15. Rajon Rondo
|7 584
|7,9
Saison régulière NBA – Joueurs en activité en gras.
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|39.6
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05
|CLE
|80
|42.3
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.4
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06
|CLE
|79
|42.5
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07
|CLE
|78
|40.9
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08
|CLE
|75
|40.4
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09
|CLE
|81
|37.7
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10
|CLE
|76
|39.0
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11
|MIA
|79
|38.8
|51.0
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12
|MIA
|62
|37.5
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13
|MIA
|76
|37.9
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.3
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14
|MIA
|77
|37.7
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15
|CLE
|69
|36.1
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16
|CLE
|76
|35.6
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17
|CLE
|74
|37.8
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18
|CLE
|82
|36.9
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19
|LAL
|55
|35.2
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20
|LAL
|67
|34.6
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21
|LAL
|45
|33.4
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22
|LAL
|56
|37.2
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23
|LAL
|55
|35.5
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24
|LAL
|71
|35.3
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25
|LAL
|70
|34.9
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
|2025-26
|LAL
|60
|33.2
|51.5
|31.7
|73.7
|0.7
|5.4
|6.1
|7.2
|1.4
|1.2
|3.0
|0.6
|20.9
|2026-27
|PHI
|11
|32.6
|44.3
|22.5
|71.7
|0.5
|6.7
|7.2
|6.9
|2.1
|1.2
|2.6
|0.7
|15.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.