LeBron James devient le 3e meilleur passeur de l’histoire !

LeBron James a écrit une page de plus de sa longue histoire en NBA en faisant son entrée sur le podium des meilleurs passeurs de l’histoire de la ligue.

Cette nuit, le « King » a ainsi surpassé un monument en la matière, Jason Kidd, roi du triple-double au début du XXIe siècle, qui a régalé toute sa carrière par sa qualité de passe et sa vision du jeu avant de devenir coach.

LeBron James a fini par le dépasser en terminant la rencontre face aux Pacers par une 11e passe décisive à destination de VJ Edgecombe, pour prendre la troisième place du classement avec 12 092 passes au compteur.

Une fois de plus, la longévité a payé pour LeBron James, qui a toujours été un excellent passeur et a développé cette arme au fil des saisons. Jusqu’à terminer meilleur passeur de la ligue en 2019/20, avec 10,2 passes décisives de moyenne, lors de la saison de son dernier titre, avec les Lakers. En carrière, il tourne à 7,4 passes par match…

« C’est une grande leçon d’humilité », a-t-il confié après le match. « C’est quelque chose que je n’avais évidemment pas prévu dans ma carrière. Mais je savais que les passes décisives comptaient beaucoup pour moi. C’est simplement la circulation du ballon, le fait de pouvoir trouver mes coéquipiers et de leur adresser le ballon au bon moment et au bon endroit. »

Sa soirée à 11 passes décisives a été une sorte de récital d’altruisme, durant lequel il a fait briller ses coéquipiers, comme lorsqu’il a évité une forêt de bras près du cercle pour trouver Tyrese Maxey à 3-points, ou encore à l’occasion d’une passe aveugle à destination de Jaylen Brown.

Des yeux derrière la tête

Le plus fort, c’est qu’il arrive à faire de telles démonstrations à la passe au sein d’une toute nouvelle équipe. Le « training camp » a servi à ses coéquipiers pour s’ajuster, même s’il a apparemment fallu que le King envoie « quelques ballons dans la tête » de ses partenaires. « Vous pouvez demander à VJ (Edgecombe). Je l’ai touché à plusieurs reprises », a-t-il glissé. Désormais, tout le monde semble sur la même longueur d’onde.

Le plus bel exemple vient sans doute de sa première passe décisive pour Tyrese Maxey, lorsqu’il a sanctionné l’aide d’Aaron Nesmith en trouvant son meneur ouvert à 3-points. Tyrese Maxey avait préparé ses mains pour recevoir le ballon… Puis c’est au moment où il ne s’y attendait plus que LeBron James a déclenché sa passe.

« Je savais qu’une fois que j’aurais attiré l’attention de son défenseur sur moi, j’allais passer le ballon à Tyrese », a-t-il ajouté. « Ça l’a pris par surprise. Il m’a dit : ‘Yo, je ne pensais même pas que tu allais me passer le ballon.’ Alors, tu sais, je dis juste à mes coéquipiers : ‘Regardez-moi toujours quand j’ai le ballon, parce que je vois clairement les actions se dessiner avant même qu’elles ne se produisent.’ »

Comme un symbole, c’est finalement VJ Edgecombe, l’un de ses nouveaux coéquipiers, qui lui a permis de dépasser Jason Kidd à moins de deux minutes de la fin !

La suite ? Il faudra encore un peu de patience pour se rapprocher de Chris Paul, deuxième avec ses 12 552 passes, soit 460 de plus que LeBron James. John Stockton reste lui très loin devant avec ses 15 806 caviars.

Les 15 meilleurs passeurs de l’histoire

Joueur Passes Moy./match 1. John Stockton 15 806 10,5 2. Chris Paul 12 552 9,2 3. LeBron James 12 092 7,4 4. Jason Kidd 12 091 8,7 5. Russell Westbrook 10 351 8,0 6. Steve Nash 10 335 8,5 7. Mark Jackson 10 334 8,0 8. Magic Johnson 10 141 11,2 9. Oscar Robertson 9 887 9,5 10. Isiah Thomas 9 061 9,3 11. Gary Payton 8 966 6,7 12. James Harden 8 948 7,3 13. Andre Miller 8 524 6,5 14. Rod Strickland 7 987 7,3 15. Rajon Rondo 7 584 7,9

Saison régulière NBA – Joueurs en activité en gras.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39.6 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42.3 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42.5 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38.8 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36.1 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35.6 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35.2 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34.6 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33.4 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35.5 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34.9 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33.2 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9 2026-27 PHI 11 32.6 44.3 22.5 71.7 0.5 6.7 7.2 6.9 2.1 1.2 2.6 0.7 15.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.