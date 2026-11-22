Paris sportifs – Toujours englué dans les profondeurs de la conférence Est malgré quelques victoires dernièrement, les Chicago Bulls accueillent les Denver Nuggets dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h00 heure française. Ce pronostic NBA Bulls – Nuggets marque la première confrontation entre les deux équipes cette saison.
Les partenaires de Noa Essengue occupent la 13e place à l’Est avec un bilan de 4-11, alors que Denver, qui nourrit des ambitions de titre, reste sur une victoire importante face à Houston et pointe à la 7e place de la conférence Ouest (9-5).
Forme et perspectives : les Nuggets plus réguliers que les Bulls
Denver a gagné quatre de ses cinq derniers matchs, la seule défaite étant un revers 105-117 à domicile contre Phoenix. Les hommes de David Adelman ont signé six succès lors de leurs huit dernières sorties, avec notamment une victoire face à Boston (105-101).
Contre Houston vendredi, les Nuggets l’ont emporté 133-124, avec 26 points, 11 passes et sept rebonds pour Nikola Jokic en 38 minutes.
Christian Braun et Cameron Johnson ont chacun inscrit 19 points dans ce match.
Dans le même temps, contre Washington, Chicago menait de 15 points au deuxième quart-temps avant de n’inscrire que 9 points dans le troisième, à 3 sur 25 aux tirs. Après un début de saison très délicat, lié en partie à un calendrier particulièrement difficile, les Bulls ont glané quelques succès en signant trois victoires lors des cinq derniers matchs, dont une sur le parquet de Minnesota le 14 novembre (117-106).
Sur les cinq derniers matchs, les Bulls affichent pourtant le meilleur différentiel (+6,8 contre +2,8), porté par une victoire de 30 points à Brooklyn.
Sur la saison, Denver domine aux deux extrémités du terrain, avec une efficacité de 115,5 en attaque et de 114,4 en défense, contre 110,4 et 118,2 pour Chicago.
Chicago garde l’avantage aux rebonds (43,8 contre 41,6), mais cède du terrain avec 17,0 ballons perdus par match contre 13,8 pour Denver.
Le déplacement joue aussi pour Denver, qui a gagné cinq de ses sept matchs à l’extérieur, alors que Chicago n’a remporté qu’un de ses six matchs à domicile.
Qui est disponible chez les Bulls et les Nuggets ?
Chicago doit se passer de Caleb Wilson, deuxième marqueur de l’équipe avec 18,9 points de moyenne et touché par une fracture de la main droite, ainsi que de Tobe Awaka, absent à cause d’un problème de dos.
Jalen Smith, incertain à cause d’une maladie, a manqué le match contre Washington et pourrait retrouver le cinq de départ à la place de Nic Claxton s’il est rétabli.
Chez les Nuggets, seul Julian Strawther est absent, avec une entorse du genou gauche, et le cinq de départ probable réunit Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon et Nikola Jokic.
Chicago devrait aligner Josh Giddey, Norman Powell, Isaac Okoro, Matas Buzelis et Nic Claxton ou Jalen Smith, puis rejoue dès le lendemain, à domicile contre Cleveland, tandis que Denver reçoit Dallas deux jours plus tard en NBA Cup.
Nikola Jokic face à Nic Claxton, Jamal Murray face à Josh Giddey : les duels entre Bulls et Nuggets
Nic Claxton, qui n’a joué que six matchs cette saison, doit contenir un Nikola Jokic à 24,2 points et 10,4 rebonds de moyenne, un travail que Jalen Smith pourrait partager s’il est rétabli.
Jamal Murray est un peu sous sa moyenne de saison sur ses cinq derniers matchs (23,2 points contre 24,9), alors que Josh Giddey a terminé à deux points contre Washington tout en distribuant sept passes.
Quels paris joueurs retenir pour Bulls – Nuggets ?
Pour les paris sur les performances individuelles, Nikola Jokic et Josh Giddey offrent la lecture la plus stable, car leurs passes décisives varient à peine entre la saison et les cinq derniers matchs.
Norman Powell, à 23,4 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs, est l’option choisie au scoring, et il vaut la peine de comparer les lignes d’un opérateur à l’autre, par exemple sur le meilleur site de paris nba, avant de miser.
Ce que disent les dernières confrontations entre Nuggets et Bulls
Denver a remporté la dernière rencontre 136-120 à l’United Center en février, avec 28 points de Jamal Murray contre 21 pour Matas Buzelis.
Chicago s’était imposé 130-127 à Denver en novembre 2025, malgré un triple-double de Nikola Jokic (36 points, 18 rebonds, 13 passes) et grâce à 21 points et 14 rebonds de Josh Giddey.
Denver mène 59 victoires à 46 sur 105 confrontations, mais les effectifs ont évolué depuis, et les deux équipes se retrouveront le 12 février 2027 à Denver.
Notre pronostic pour Chicago Bulls – Denver Nuggets
Denver a les meilleurs arguments sur le papier, avec un avantage d’efficacité aux deux extrémités du terrain et un Nikola Jokic dont le volume de passes ne varie pas, face à des Bulls dont les cinq derniers matchs ont alterné large victoire et défaite à domicile.
Le rythme de 103,2 possessions des Bulls à domicile, contre 98,0 pour Denver à l’extérieur, laisse attendre un match plus ouvert, ce qui soutient le pari sur le total, et les lecteurs qui veulent jouer ce match trouveront un code promotionnel unibet sur notre page dédiée, à comparer avec les conditions de l’opérateur de leur choix.