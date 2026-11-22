Paris sportifs – Toujours englué dans les profondeurs de la conférence Est malgré quelques victoires dernièrement, les Chicago Bulls accueillent les Denver Nuggets dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h00 heure française. Ce pronostic NBA Bulls – Nuggets marque la première confrontation entre les deux équipes cette saison.

Les partenaires de Noa Essengue occupent la 13e place à l’Est avec un bilan de 4-11, alors que Denver, qui nourrit des ambitions de titre, reste sur une victoire importante face à Houston et pointe à la 7e place de la conférence Ouest (9-5).

Forme et perspectives : les Nuggets plus réguliers que les Bulls

Forme : 5 derniers matchs Chicago Bulls 4-11 · 13e à l’Est · à domicile V V D V D 117,6 Pts/match 110,8 Pts encaissés +6,8 Différentiel 1j Repos Denver Nuggets 9-5 · 7e à l’Ouest · à l’extérieur V V D V V 116,4 Pts/match 113,6 Pts encaissés +2,8 Différentiel 1j Repos

Denver a gagné quatre de ses cinq derniers matchs, la seule défaite étant un revers 105-117 à domicile contre Phoenix. Les hommes de David Adelman ont signé six succès lors de leurs huit dernières sorties, avec notamment une victoire face à Boston (105-101).

Contre Houston vendredi, les Nuggets l’ont emporté 133-124, avec 26 points, 11 passes et sept rebonds pour Nikola Jokic en 38 minutes.

Christian Braun et Cameron Johnson ont chacun inscrit 19 points dans ce match.

Dans le même temps, contre Washington, Chicago menait de 15 points au deuxième quart-temps avant de n’inscrire que 9 points dans le troisième, à 3 sur 25 aux tirs. Après un début de saison très délicat, lié en partie à un calendrier particulièrement difficile, les Bulls ont glané quelques succès en signant trois victoires lors des cinq derniers matchs, dont une sur le parquet de Minnesota le 14 novembre (117-106).

Comparatif des équipes : saison Chicago Bulls Denver Nuggets Nuggets +5,1 110,4 115,5 Efficacité offensive Nuggets -3,8 118,2 114,4 Efficacité défensive Bulls +2,2 43,8 41,6 Rebonds par match Nuggets -3,2 17,0 13,8 Ballons perdus Nuggets +3,6 % 45,1 % 48,7 % Réussite aux tirs

Sur les cinq derniers matchs, les Bulls affichent pourtant le meilleur différentiel (+6,8 contre +2,8), porté par une victoire de 30 points à Brooklyn.

Sur la saison, Denver domine aux deux extrémités du terrain, avec une efficacité de 115,5 en attaque et de 114,4 en défense, contre 110,4 et 118,2 pour Chicago.

Chicago garde l’avantage aux rebonds (43,8 contre 41,6), mais cède du terrain avec 17,0 ballons perdus par match contre 13,8 pour Denver.

Le déplacement joue aussi pour Denver, qui a gagné cinq de ses sept matchs à l’extérieur, alors que Chicago n’a remporté qu’un de ses six matchs à domicile.

Qui est disponible chez les Bulls et les Nuggets ?

Absences Chicago Bulls Caleb Wilson, fracture de la main droite Absent Tobe Awaka, dos Absent Jalen Smith, maladie Incertain Denver Nuggets Julian Strawther, entorse du genou gauche Absent

Chicago doit se passer de Caleb Wilson, deuxième marqueur de l’équipe avec 18,9 points de moyenne et touché par une fracture de la main droite, ainsi que de Tobe Awaka, absent à cause d’un problème de dos.

Jalen Smith, incertain à cause d’une maladie, a manqué le match contre Washington et pourrait retrouver le cinq de départ à la place de Nic Claxton s’il est rétabli.

Chez les Nuggets, seul Julian Strawther est absent, avec une entorse du genou gauche, et le cinq de départ probable réunit Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon et Nikola Jokic.

Chicago devrait aligner Josh Giddey, Norman Powell, Isaac Okoro, Matas Buzelis et Nic Claxton ou Jalen Smith, puis rejoue dès le lendemain, à domicile contre Cleveland, tandis que Denver reçoit Dallas deux jours plus tard en NBA Cup.

Nikola Jokic face à Nic Claxton, Jamal Murray face à Josh Giddey : les duels entre Bulls et Nuggets

Nic Claxton face à Nikola Jokic Nic Claxton CHI VS Nikola Jokic DEN 9,3 Pts/match 4,8 Reb/match 24,2 Pts/match 10,4 Reb/match Nic Claxton n’a disputé que six des 15 matchs de Chicago, un échantillon bien plus mince que celui de Nikola Jokic, présent sur les 14 matchs de Denver. Josh Giddey face à Jamal Murray Josh Giddey CHI VS Jamal Murray DEN 9,9 Pts/match 8,4 Passes 24,9 Pts/match 5,8 Passes Josh Giddey organise le jeu de Chicago, alors que Jamal Murray apporte à Denver le scoring le plus élevé de ce duel.

Nic Claxton, qui n’a joué que six matchs cette saison, doit contenir un Nikola Jokic à 24,2 points et 10,4 rebonds de moyenne, un travail que Jalen Smith pourrait partager s’il est rétabli.

Jamal Murray est un peu sous sa moyenne de saison sur ses cinq derniers matchs (23,2 points contre 24,9), alors que Josh Giddey a terminé à deux points contre Washington tout en distribuant sept passes.

Quels paris joueurs retenir pour Bulls – Nuggets ?

Paris sur les performances individuelles Nikola Jokic DEN Passes décisives Plus de 8,5 9,1 Saison 9,0 5 derniers 14/14 Matchs joués Sa moyenne de passes est la même sur la saison et sur les cinq derniers matchs, et Denver construit son attaque autour de lui. Norman Powell CHI Points marqués Plus de 19,5 20,8 Saison 23,4 5 derniers 13/15 Matchs joués Premier marqueur de Chicago, il dépasse sa moyenne de saison sur la période récente et prend un grand nombre de tirs. Josh Giddey CHI Passes décisives Plus de 7,5 8,4 Saison 8,6 5 derniers 15/15 Matchs joués Principal organisateur des Bulls, il garde un volume de passes élevé même quand son adresse est mauvaise, comme contre Washington.

Pour les paris sur les performances individuelles, Nikola Jokic et Josh Giddey offrent la lecture la plus stable, car leurs passes décisives varient à peine entre la saison et les cinq derniers matchs.

Norman Powell, à 23,4 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs, est l’option choisie au scoring, et il vaut la peine de comparer les lignes d’un opérateur à l’autre, par exemple sur le meilleur site de paris nba, avant de miser.

Ce que disent les dernières confrontations entre Nuggets et Bulls

Confrontations directes Chicago Bulls VS Denver Nuggets Denver 136-120 Chicago Chicago Chicago 130-127 Denver Denver

Denver a remporté la dernière rencontre 136-120 à l’United Center en février, avec 28 points de Jamal Murray contre 21 pour Matas Buzelis.

Chicago s’était imposé 130-127 à Denver en novembre 2025, malgré un triple-double de Nikola Jokic (36 points, 18 rebonds, 13 passes) et grâce à 21 points et 14 rebonds de Josh Giddey.

Denver mène 59 victoires à 46 sur 105 confrontations, mais les effectifs ont évolué depuis, et les deux équipes se retrouveront le 12 février 2027 à Denver.

Notre pronostic pour Chicago Bulls – Denver Nuggets

Pronostics Écart Denver gagne avec 4 points d’écart ou plus Denver affiche la meilleure efficacité offensive et défensive de la saison, alors que Chicago concède 122,8 points par match. Total Plus de 228 points au total Les matchs des Bulls à domicile cumulent 238,2 points en moyenne, et le seuil de 220 a été dépassé cinq fois sur six. Perf. joueur Nikola Jokic plus de 8,5 passes décisives Il a distribué 11 passes contre Houston, et son volume reste stable d’un match à l’autre. Perf. joueur Norman Powell plus de 19,5 points Il a pris 18 tirs contre Washington, et son rythme récent dépasse sa moyenne de saison. Combiné Denver vainqueur + Norman Powell plus de 19,5 points Le volume de tirs de Norman Powell ne dépend pas du résultat, ce qui rend les deux éléments indépendants.

Pronostic sur le score du match Denver 119-113 Chicago Écart de points : 6 · Total de points : 232

Denver a les meilleurs arguments sur le papier, avec un avantage d’efficacité aux deux extrémités du terrain et un Nikola Jokic dont le volume de passes ne varie pas, face à des Bulls dont les cinq derniers matchs ont alterné large victoire et défaite à domicile.

Le rythme de 103,2 possessions des Bulls à domicile, contre 98,0 pour Denver à l’extérieur, laisse attendre un match plus ouvert, ce qui soutient le pari sur le total, et les lecteurs qui veulent jouer ce match trouveront un code promotionnel unibet sur notre page dédiée, à comparer avec les conditions de l’opérateur de leur choix.