Ces Bulls ont de la ressource !

On croyait que le ciel était tombé sur la tête des Bulls cette semaine, lorsque Caleb Wilson s’est fracturé la main au terme d’une neuvième défaite lors des dix premiers matchs de la saison. Au fond du trou, Chicago a finalement réussi à se mobiliser dans la foulée en signant deux victoires consécutives, une première depuis trois semaines !

En « back-to-back », il y a d’abord eu la victoire en prolongation face à Atlanta, puis le match de cette nuit remporté 117-106 à Minneapolis, avec des conditions de voyage difficiles en prime. À l’image de Buddy Hield, qui a retrouvé son éclat depuis deux matchs (16 points à 4/6 à 3-points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 20 minutes cette nuit), la franchise de l’Illinois a réussi à s’appuyer sur d’autres armes pour compenser.

Buddy Hield et Pat Williams revanchards

La nouvelle hiérarchie dessinée autour de Norman Powell par Tiago Splitter a porté ses fruits. On peut également citer Tre Jones et Pat Williams, qui ont eux aussi apporté en sortie de banc avec respectivement 16 et 14 points, et contribué à faire plier les Wolves dans le final, tout comme Matas Buzelis, de retour.

« On est des gagneurs», a déclaré Pat Williams au sujet de la mentalité des joueurs du banc. « C’est ce que font les gagneurs : tout ce qu’ils peuvent lorsqu’on fait appel à eux. Peu importe la mission, que ce soit marquer, aller chercher des rebonds ou quoi que ce soit d’autre. »

Comme Pat Williams, Buddy Hield a dû cravacher depuis le début de saison pour essayer de réintégrer la rotation de Tiago Splitter, lui qui n’avait joué que 20 minutes en tout et pour tout depuis le début du mois avant ce « back-to-back » victorieux, dans lequel il a joué un rôle précieux.

« Nos emplois sont aussi en jeu », a-t-il rappelé pour expliquer cette rage de vaincre venue de la « second unit ». « La franchise est à un stade où elle essaie de déterminer comment avancer dans la bonne direction. Sans manquer de respect à Caleb, nous avons dans l’équipe des joueurs qui sont dans la ligue depuis plus de quatre ou cinq ans et qui savent ce qu’il faut faire pour gagner. Il faut faire abstraction de tout le folklore, être un bon coéquipier, entrer sur le terrain pour aller au combat et réaliser des actions décisives qui se traduiront par des victoires. »

Un groupe déterminé

Ces deux succès consécutifs récompensent enfin les Bulls de leurs efforts depuis le début de saison. Le groupe n’a jamais lâché et a su rester soudé jusqu’à cette issue heureuse. Le plus dur reste à faire puisqu’il faut désormais remonter la pente au classement, mais il existe des raisons d’y croire.

« On fait plutôt du bon boulot dans ce domaine », a confirmé Jalen Smith au sujet de la cohésion de l’équipe. « On savait que ça allait être difficile. Nouveau “front office”, nouveau staff : il faut simplement qu’on arrive à enchaîner les victoires. La NBA est une ligue de grands garçons. Si tu perds, tu perds, mais tu veux retourner sur le terrain pour te battre. Je pense qu’on avance dans la bonne direction. Tout le monde fait confiance au processus, travaille davantage, regarde des vidéos et veille à ce qu’on corrige nos erreurs. »

Les Bulls ont encore deux déplacements à venir, ce lundi à Cleveland puis mercredi à Brooklyn, avant de retrouver l’United Center pour la réception des Wizards vendredi.