Paris sportifs – Ce pronostic NBA Miami Thunder nous emmène au Kaseya Center dimanche 22 novembre 2026, à 18h00 en Floride, soit 0h00 en France dans la nuit de dimanche à lundi. Le Heat aborde ce rendez-vous sur cinq victoires consécutives, tandis que OKC vient de battre les Pelicans 126-120 vendredi.

Les Floridiens misent sur le duo Giannis Antetokounmpo–Bam Adebayo pour faire briller leur attaque. En face, Oklahoma City s’en remet à Shai Gilgeous-Alexander et à une défense nettement plus hermétique. Nos pronostics nba analysent cette opposition pour déterminer lequel de ces deux atouts pourrait faire la différence lors de cette confrontation.

Forme et perspectives : le Heat sur sa lancée, le Thunder en demi-teinte

Forme : 5 derniers matchs Miami Heat 9-6 · à domicile V V V V V 130,0 Pts/match 117,4 Pts encaissés +12,6 Différentiel 3j Repos Oklahoma City Thunder 10-6 · à l’extérieur D D V D V 116,6 Pts/match 114,2 Pts encaissés +2,4 Différentiel 1j Repos

Après quatre défaites pour commencer la saison, Miami a inversé la tendance en remportant neuf de ses onze rencontres suivantes. Ses cinq succès consécutifs témoignent de cette montée en puissance.

Durant cette série, le Heat a atteint au moins 128 points à quatre reprises, avec notamment 137 points inscrits face à Detroit, puis contre Milwaukee.

La rencontre de mercredi a toutefois révélé certaines fragilités : malgré une avance de 30 points, Miami a laissé Milwaukee terminer sur un 30-9, avant de l’emporter 137-130.

Oklahoma City présente une dynamique moins favorable, avec trois revers sur ses cinq derniers matchs, à Portland, sur le parquet des Clippers et face à Atlanta. Vendredi, le Thunder a néanmoins retrouvé la victoire après avoir accusé 16 points de retard dans le troisième quart-temps.

Comparatif des équipes : saison Heat Thunder Heat +3,2 116,9



113,7 Efficacité offensive (pts/100 poss.) Thunder -7,3 116,7



109,4 Efficacité défensive (pts encaissés/100 poss.) Thunder +3,6 42,2



45,8 Rebonds par match Thunder -1,1 14,4



13,3 Ballons perdus par match Heat +6,2 29,6



23,4 Passes décisives par match

Les statistiques de la saison mettent en lumière deux approches distinctes. Oklahoma City se montre supérieur en défense, au rebond et dans la gestion des pertes de balle, tandis que Miami se distingue par son rendement offensif et surtout son volume de passes décisives, reflet d’un jeu très collectif.

En déplacement, le Thunder présente un bilan négatif (4-5), avec 111,4 points inscrits et 112,1 concédés par rencontre. Des chiffres qui traduisent davantage de difficultés que ne le laisse penser son bilan général.

Les tendances concernant le total de points divergent nettement : les huit rencontres du Heat à domicile ont toutes dépassé 220 points, dont sept au-delà de 230. À l’inverse, aucun des neuf matchs d’Oklahoma City à l’extérieur n’a atteint la barre des 230 points cumulés.

Miami bénéficie également d’un calendrier plus favorable, avec trois jours de repos contre un seul pour le Thunder. Attendu à Indiana dès le lundi 23 novembre, Oklahoma City devra aussi tenir compte de cet enchaînement pour répartir le temps de jeu de ses cadres.

Infos équipes et absences : un Thunder diminué à Miami, un Heat quasi complet

Absences Miami Heat Myron Gardner, ischio-jambiers droits Incertain Oklahoma City Thunder Jalen Williams, jambe gauche Absent Chet Holmgren, genou droit Absent Cason Wallace, épaule gauche Absent Thomas Sorber, genou Absent Alex Caruso, hanche droite Absent Nikola Topic, hanche gauche Absent

Oklahoma City doit toujours composer sans Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace, blessés lors de la première semaine de la saison. Thomas Sorber, opéré du genou le 17 novembre, manque également à l’appel.

À ces forfaits s’ajoutent ceux d’Alex Caruso, touché à la hanche droite, et de Nikola Topic, gêné à la hanche gauche. Ces absences réduisent encore les options sur les lignes arrière autour de Shai Gilgeous-Alexander et d’Ajay Mitchell.

Les deux équipes devraient conserver les cinq de départ de leurs dernières rencontres. Le Thunder pourrait ainsi aligner Isaiah Hartenstein, Aday Mara, Shai Gilgeous-Alexander, Jared McCain et Ajay Mitchell. L’intérieur espagnol bénéficie notamment des blessures pour prendre davantage de responsabilités.

Miami devrait débuter avec Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, Klay Thompson, Davion Mitchell et Pelle Larsson. Ces compositions restent à confirmer environ trente minutes avant le coup d’envoi.

Du côté du Heat, seul Myron Gardner figure sur la liste des joueurs incertains, après avoir manqué le match de mercredi contre Milwaukee en raison d’une gêne aux ischio-jambiers. Bam Adebayo, contraint de sortir prématurément le 16 novembre à cause d’une gêne à la hanche, a quant à lui retrouvé le terrain deux jours plus tard.

Davion Mitchell, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo : les duels clés entre le Heat et le Thunder

Davion Mitchell face à Shai Gilgeous-Alexander Davion Mitchell MIA VS Shai Gilgeous-Alexander OKC 17,2 Pts/match 9,0 Passes/match 31,7 Pts/match 4,5 Passes/match Depuis l’avalanche de blessures, l’attaque du Thunder passe d’abord par son meneur. Giannis Antetokounmpo face à Isaiah Hartenstein Giannis Antetokounmpo MIA VS Isaiah Hartenstein OKC 28,2 Pts/match 12,6 Reb/match 8,2 Pts/match 10,8 Reb/match Le meilleur marqueur de Miami affronte le meilleur rebondeur du Thunder, et la bataille dans la raquette peut faire basculer cette rencontre. Bam Adebayo face à Aday Mara Bam Adebayo MIA VS Aday Mara OKC 18,9 Pts/match 7,7 Reb/match 10,0 Pts/match 7,1 Reb/match Un pivot référencé face à un rookie qui vient de signer 22 points et 16 rebonds, qui tire à 64,9 % depuis le début de saison.

Auteur de 40 points vendredi, Shai Gilgeous-Alexander a atteint cette marque pour la quatrième fois de la saison. Davion Mitchell, utilisé 35,6 minutes par rencontre, devra multiplier les efforts défensifs pour le contenir possession après possession.

Dans la raquette, Giannis Antetokounmpo reste sur une prestation à 27 points, 13 rebonds et 9 passes décisives contre Milwaukee, tandis que Bam Adebayo a marqué 21 de ses 26 points avant la pause. Le secteur intérieur du Thunder devra trouver les réponses face au duo floridien.

Paris joueurs sur Heat – Thunder : quatre performances individuelles à cibler

Les quatre pistes ci-dessous s’appuient sur les moyennes de saison et la forme récente de chaque joueur, avec des seuils à comparer aux lignes proposées par le meilleur site de paris nba de votre choix.

Paris sur les performances individuelles Giannis Antetokounmpo MIA Points marqués Plus de 25,5 28,2 Saison pts 29,6 5 derniers 5/5 Matchs joués (5 derniers) Meilleur marqueur de Miami, il tire à 60,2 % cette saison et affronte une raquette privée de Chet Holmgren. Davion Mitchell MIA Passes décisives Plus de 7,5 9,0 Saison pd 10,0 5 derniers 5/5 Matchs joués (5 derniers) Premier créateur de Miami, il fait mieux que sa moyenne de saison sur les cinq derniers matchs. Shai Gilgeous-Alexander OKC Points marqués Plus de 30,5 31,7 Saison pts 36,4 5 derniers 5/5 Matchs joués (5 derniers) Il a signé quatre matchs à 40 points cette saison, dont le dernier vendredi, face à une défense de Miami qui concède 121,9 points à domicile. Isaiah Hartenstein OKC Rebonds Plus de 9,5 10,8 Saison reb 12,6 5 derniers 5/5 Matchs joués (5 derniers) Avec Chet Holmgren absent, il joue 25,2 minutes par match et a dépassé douze rebonds de moyenne sur les cinq derniers matchs.

Un historique récent favorable au Thunder face au Heat

Confrontations directes Miami Heat VS Oklahoma City Thunder MIA 122-120 OKC Miami OKC 124-112 MIA Oklahoma City OKC 115-101 MIA Oklahoma City OKC 104-97 MIA Miami OKC 107-100 MIA Oklahoma City

Le Thunder a pris le dessus sur le Heat lors de quatre de leurs cinq derniers duels, dont trois disputés à Oklahoma City. Sa victoire la plus nette sur cette période remonte au 12 février 2025, avec un succès 115-101, soit 14 points d’écart.

Miami a néanmoins remporté leur confrontation du 17 janvier 2026 à domicile, 122-120, prenant sa revanche six jours après une défaite de douze points sur le parquet du Thunder.

Ces précédents restent à relativiser : Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis, Aday Mara, Bennett Stirtz et Ryan Conwell n’ont participé à aucune de ces rencontres. Les deux équipes ne se sont pas encore affrontées en 2026-27 et se retrouveront ensuite le 31 décembre 2026 à Oklahoma City.

Notre pronostic NBA Heat – Thunder à Miami

Pronostics Vainqueur Miami Heat vainqueur Cinq victoires de suite, plus de fraîcheur physique et un Thunder privé de trois titulaires. Total Plus de 225,5 points Les huit matchs de Miami à domicile ont franchi 220 points, et la moyenne combinée de ces rencontres atteint 247,6. Perf. joueur Giannis Antetokounmpo plus de 25,5 points Le Grec est le meilleur marqueur de Miami et la raquette adverse est privée de Chet Holmgren. Perf. joueur Davion Mitchell plus de 7,5 passes décisives Créateur principal d’une attaque qui distribue nettement plus que celle du Thunder.

Pronostic sur le score du match Miami Heat 119-113 Oklahoma City Thunder Écart de points : 6 · Total de points : 232

Entre l’avantage du terrain, davantage de repos et une attaque en pleine confiance, Miami dispose de plusieurs arguments en sa faveur. Oklahoma City conserve toutefois un meilleur rating net (+4,3 contre +0,3), porté par une défense nettement moins permissive.

Notre choix se porte donc sur un succès du Heat dans un match ouvert. Pour miser sur cette rencontre, un code promotionnel Unibet donne accès à une offre de bienvenue, selon les conditions fixées par l’opérateur.