Cette cuvée de rookies n’en finit plus d’impressionner. Derrière les performances de Yaxel Lendeborg ou encore de Darius Acuff Jr., un jeune intérieur européen est lui aussi en train de se faire une place de choix en NBA.

En raison des nombreuses blessures qui ont frappé le Thunder en ce début de saison, notamment celle de Chet Holmgren, Aday Mara a hérité de responsabilités plus importantes que prévu. Meilleur contreur parmi les rookies (1,7 par match), l’Espagnol fait déjà un bien fou au secteur intérieur d’OKC.

Et la nuit dernière, il a tout simplement signé son meilleur match depuis son arrivée dans la Grande Ligue. Face à des Pelicans accrocheurs, le pivot a compilé 22 points, 16 rebonds et 3 contres, le tout à 11/15 au tir.

Une production décisive dans la victoire des siens, qui confirme la montée en puissance du douzième choix de la dernière Draft, de plus en plus à l’aise à l’idée d’imposer sa présence physique.

« Il se sent de plus en plus à l’aise pour montrer cette facette de sa personnalité, en criant après certaines actions et ce genre de choses », appréciait Shai Gilgeous-Alexander après la rencontre. « Quand il joue avec agressivité et qu’il impose sa domination dans la raquette, nous sommes une meilleure équipe des deux côtés du terrain. Il est immense sur le terrain, et il est encore en train d’apprendre à exploiter toutes ses qualités. »

« Je sais que je peux être bien meilleur »

Formé en Espagne avant de rejoindre la NCAA, Aday Mara ne se distingue pas uniquement par ses qualités physiques. Son intelligence et son tempérament sont autant d’atouts qui séduisent son coach, Mark Daigneault.

« Je pense que la première chose qui peut passer un peu inaperçue chez lui, c’est son intelligence de jeu. Il a vraiment une excellente lecture du jeu, y compris de l’autre côté du terrain, en défense », confiait le technicien. « Deuxièmement, c’est un immense compétiteur. Je pense que sa personnalité, que j’ai décrite comme amicale et bienveillante, peut parfois être mal interprétée. Mais croyez-moi, ce gars-là est un véritable compétiteur. »

S’il profite des absences pour accélérer son apprentissage, le rookie ne s’enflamme pas pour autant. Au sein d’une formation qui reste ambitieuse malgré les blessures, l’Espagnol entend avant tout se rendre utile.

« Je sais que je peux être bien meilleur », assure-t-il ainsi. « Pour l’instant, je me concentre simplement sur la manière dont je peux aider l’équipe autant que possible, dans le rôle qui m’est confié. Ce n’est que le début. »

Aday Mara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 OKC 16 22.4 64.9 100.0 57.7 2.9 4.2 7.1 1.9 2.3 0.1 1.7 1.7 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.