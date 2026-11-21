La vente des Los Angeles Sparks se précise. Alors que Mark Walter cherchait un repreneur depuis plusieurs semaines, deux candidats seraient désormais tout proches de mettre la main sur la franchise californienne.

Selon Sportico, José E. Feliciano et son épouse Kwanza Jones seraient en discussions avancées pour racheter les Sparks, à hauteur de 705 millions de dollars. D’autres journalistes américains évoquent même 750 millions de dollars, mais aucun accord définitif n’a encore été officialisé.

Quelle que soit la somme finalement retenue, cette transaction établirait un nouveau record en WNBA.

Plus du double du précédent record !

Pour mesurer l’importance de cette opération, il suffit de rappeler que le précédent record appartient au Connecticut Sun, racheté cette année pour 300 millions de dollars par Tilman Fertitta, afin de relancer les Houston Comets. À 705 millions de dollars, les Sparks changeraient donc de mains pour plus du double de cette somme !

Selon les estimations de Sportico, ce prix représenterait environ 23 fois les revenus annuels de la franchise en 2026. Un multiple exceptionnel, qui témoigne de l’appétit des investisseurs pour le basket féminin américain.

Le dossier avait également attiré d’autres personnalités de premier plan. Pau Gasol et Vanessa Bryant figuraient notamment parmi les investisseurs associés à une candidature concurrente.

Les nouveaux propriétaires des Padres

José E. Feliciano et Kwanza Jones ne sont pas des inconnus dans le monde du sport. Le couple, déjà impliqué dans le rachat des San Diego Padres en MLB, possède une solide expérience de l’investissement. José E. Feliciano est notamment cofondateur de Clearlake Capital et a également participé au rachat de Chelsea.

Pour Mark Walter, cette cession potentielle marquerait une nouvelle étape dans son désengagement de plusieurs actifs sportifs, après la vente de sa participation majoritaire dans les Lakers.

Ces opérations interviennent alors que ses activités financières font l’objet d’enquêtes fédérales. Son groupe a toutefois toujours contesté l’existence d’un lien entre ces investigations et ses ventes de participations sportives.

Une franchise à reconstruire

Pour les Sparks, ce changement de propriétaire pourrait intervenir à un moment charnière. Avec seulement 16 victoires pour 28 défaites en 2026, Los Angeles a manqué les playoffs pour la sixième année consécutive. La franchise a déjà entamé sa restructuration sportive avec l’arrivée d’Ariana Andonian au poste de GM.

Elle prépare également son installation dans un nouveau centre d’entraînement à El Segundo, un investissement de 150 millions de dollars.

Reste désormais à conclure la transaction. Mais même après plusieurs saisons difficiles sur les parquets, les Sparks pourraient bientôt devenir la franchise la plus chère jamais vendue dans l’histoire de la WNBA.