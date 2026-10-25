Mark Walter veut désormais vendre les Sparks pour plus de 700 millions de dollars

Après les Lakers, les Sparks ? Mark Walter poursuit visiblement son désengagement du monde sportif. Selon Bloomberg, le milliardaire américain cherche en effet désormais à vendre les Los Angeles Sparks, dont il est propriétaire depuis 2014, aux côtés notamment de Magic Johnson.

Prix demandé ? Plus de 700 millions de dollars ! Un montant qui comprendrait le nouveau centre d’entraînement du club, construit pour 150 millions de dollars et dont l’ouverture est prévue avant la saison 2027.

À titre de comparaison, Sportico valorisait récemment les Sparks à 400 millions de dollars. Et le record pour la vente d’une franchise WNBA appartient actuellement au Connecticut Sun, racheté pour 300 millions de dollars par Tilman Fertitta, le propriétaire des Rockets. Si Mark Walter parvient à ses fins, il ferait donc exploser ce record.

Après les Lakers, Chelsea et Strasbourg…

Mais cette possible vente s’inscrit surtout dans un contexte particulier. Car l’homme d’affaires, qui avait bâti un véritable empire sportif, multiplie les cessions depuis quelques mois.

Moins d’un an après avoir pris le contrôle des Lakers pour une valorisation de 10 milliards de dollars, il a ainsi revendu sa participation majoritaire à Josh Kushner et Bob Iger, sur la base d’une valorisation de 12,5 milliards.

Il s’est également séparé de ses participations dans les clubs de football de Chelsea et Strasbourg. Et selon Bloomberg, les nouveaux propriétaires des Lakers auraient aussi envisagé de racheter les Sparks, sans toutefois figurer parmi les acquéreurs potentiels actuels.

Pourquoi cette série de ventes ? Les activités financières de Mark Walter, notamment ses compagnies d’assurance, font actuellement l’objet d’enquêtes des autorités fédérales américaines pour des opérations financières entre différentes sociétés de son groupe et la manière dont elles ont été déclarées aux autorités de régulation.

En août, sa holding TWG Global avait toutefois fermement contesté l’idée que la vente des Lakers était liée à ces enquêtes. « Il n’y a eu aucune fraude », assurait ainsi le groupe. « Il n’y a aucune victime ici. »

TWG Global rejetait également l’hypothèse d’une vente précipitée de ses actifs sportifs pour récupérer des liquidités. « Les Dodgers ne sont pas à vendre », avait notamment insisté Stan Kasten, le président de la franchise de baseball.

Mark Walter reste d’ailleurs propriétaire des Dodgers, mais aussi impliqué dans l’écurie Cadillac en Formule 1 et dans la ligue professionnelle féminine de hockey sur glace.

Une franchise en pleine reconstruction

Pour les Sparks, ce possible changement de propriétaire intervient à un moment particulièrement délicat.

Avec seulement 16 victoires pour 28 défaites cette saison, Los Angeles a manqué les playoffs pour la sixième année consécutive. Une longue traversée du désert pour une franchise historique, trois fois championne WNBA.

Les dirigeants ont déjà entrepris une profonde réorganisation. Après le départ de Raegan Pebley, Ariana Andonian a été recrutée comme nouvelle GM, tandis que l’entraîneuse Lynne Roberts a également été licenciée.

Sur le terrain, le départ de Kelsey Plum et la retraite de Nneka Ogwumike obligent également la franchise à reconstruire son effectif.

Un chantier sportif auquel pourrait donc s’ajouter un changement de propriétaire, alors même que les Sparks préparent leur installation dans un nouveau centre d’entraînement.

Reste à savoir si Mark Walter trouvera un acheteur prêt à débourser plus de 700 millions de dollars. Une somme qui témoigne de l’explosion de la valeur des franchises WNBA, même lorsque leurs résultats sportifs ne suivent pas.