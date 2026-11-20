Paris sportifs – New York reçoit Portland au Madison Square Garden dans la nuit de samedi à dimanche (22 novembre), à 1h30 heure française, pour un pronostic NBA Knicks Blazers entre les champions en titre et une équipe qu’ils ont battue lors de leurs sept dernières confrontations.

Les Knicks sont remontés à 9-6 après un début de saison à 0-3, tandis que Portland affiche 10 victoires pour 5 défaites avec un nouvel entraîneur, Micah Nori, et Damian Lillard de retour après une saison d’absence. Voici les pronostics nba de ce match, avec les absences, les duels et les paris joueurs.

Forme des Knicks et des Blazers : une remontée new-yorkaise face à une série irrégulière

Forme : 5 derniers matchs New York Knicks 9-6 · 4-3 à domicile D D V V V 107,2 Pts/match 106,0 Pts encaissés +1,2 Différentiel 1j Repos Portland Trail Blazers 10-5 · 7-3 à l’extérieur V V D D V 113,0 Pts/match 108,2 Pts encaissés +4,8 Différentiel 1j Repos

Champions en juin, les Knicks ont débuté leur saison par trois revers, dont la soirée de levée de bannière, perdue 106-100 face à Philadelphie.

Avant leur série actuelle, ils avaient également cédé 107-115 contre Cleveland, puis 104-106 à Indiana, lors de deux rencontres où leur défense a encaissé plus de 100 points.

Depuis, New York a enchaîné trois victoires, avec deux succès à Toronto puis une victoire 102-99 à Minnesota. Les Knicks y comptaient 19 points d’avance avant de rester sans marquer durant les trois dernières minutes.

Portland a également remporté trois de ses cinq derniers matchs. Après deux défaites à Minnesota, par huit points puis par un seul, une réaction est venue jeudi soir en l’emportant 124-114 à Milwaukee.

Comparatif des équipes : saison New York Knicks Portland Trail Blazers Portland +2,2 114,2



116,4 Efficacité offensive Knicks -1,5 108,7



110,2 Efficacité défensive Knicks +2,3 47,0



44,7 Rebonds par match Knicks -1,9 14,7



16,6 Ballons perdus Portland +2,0 % 44,2 %



46,2 % Réussite aux tirs

Les efficacités de la saison donnent l’avantage à Portland en attaque et à New York en défense. L’écart le plus net concerne toutefois le rythme, avec 100,9 possessions par match pour les Blazers, contre 94,9 pour les Knicks.

Portland inscrit 119,1 points de moyenne en déplacement, tandis que New York n’en concède que 101,3 à domicile. Le rythme imposé déterminera lequel de ces deux chiffres finira par céder.

Les Knicks conservent l’avantage sur deux aspects déterminants dans un match lent : 47,0 rebonds contre 44,7, et 14,7 pertes de balle contre 16,6, soit près de deux possessions de moins gaspillées par rencontre.

Le calendrier apporte une nuance supplémentaire : les deux équipes disposent d’un jour de repos, mais Portland dispute le cinquième match d’une tournée de six rencontres sur la route, tandis que New York reçoit Indiana dès le lendemain.

Absences : Ja Morant forfait et Deni Avdija incertain chez les Blazers, aucun signalement chez les Knicks

Absences New York Knicks Aucune absence signalée Portland Trail Blazers Deni Avdija, pied Incertain Ja Morant, ischio-jambiers Absent Vit Krejci, cheville gauche Absent Shaedon Sharpe, ménisque Absent

Portland se déplace sans Ja Morant, blessé aux ischio-jambiers, ni Vit Krejci, opéré d’une fracture de la cheville gauche le 11 novembre. Shaedon Sharpe reste également indisponible en raison d’une déchirure du ménisque.

Deni Avdija, incertain en raison d’une douleur au pied, n’a pas disputé le match à Milwaukee. Son statut dépendra du rapport officiel publié avant le coup d’envoi, lui qui tourne à 24,2 points de moyenne.

Damian Lillard, en paix avec son expérience ratée à Milwaukee, a inscrit 33 points contre les Bucks, son meilleur total de la saison. Scoot Henderson en a ajouté 27, tandis que Toumani Camara a réussi quatre tirs à trois points dans une série de 19-2 au troisième quart-temps.

Du côté des Knicks, aucune absence n’est signalée à ce stade. Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns ont disputé le match à Minnesota, où ce dernier a signé 22 points et 12 rebonds face à son ancienne équipe.

Duels clés entre Knicks et Blazers : Jalen Brunson contre Damian Lillard, Karl-Anthony Towns face à Donovan Clingan

Jalen Brunson face à Damian Lillard Jalen Brunson NYK VS Damian Lillard POR 5,9 Passes 40,0 % 3 pts 4,1 Passes 35,8 % 3 pts Jalen Brunson crée davantage pour ses partenaires et se montre plus adroit de loin, alors que Damian Lillard doit porter la création de Portland sans Ja Morant ni Deni Avdija. Karl-Anthony Towns face à Donovan Clingan Karl-Anthony Towns NYK VS Donovan Clingan POR 53,7 % Tirs 32,8 Min/match 55,5 % Tirs 25,7 Min/match Donovan Clingan est plus adroit mais joue sept minutes de moins, ce qui laisse à Karl-Anthony Towns plus de temps pour imposer sa puissance près du cercle.

Jalen Brunson, à 26,6 points de moyenne, vient de signer 21 points et sept passes à Minnesota, tandis que Damian Lillard, à 20,9 points par match, sort de son record de la saison avec 33 unités.

Le duel intérieur oppose Karl-Anthony Towns, le nouveau monsieur double-double de la NBA, à 13,9 rebonds par match, à Donovan Clingan, plus efficace au tir mais utilisé sept minutes de moins en moyenne. Ce temps de jeu réduit limite sa présence face à un pivot new-yorkais qui évolue plus de 32 minutes par rencontre.

Paris joueurs Knicks – Blazers : Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson et Damian Lillard à suivre

Les trois paris ci-dessous reposent sur la moyenne de saison et sur celle des cinq derniers matchs, et notre guide du meilleur site de paris nba aide à comparer les lignes de chaque opérateur.

Paris sur les performances individuelles Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus de 12,5 13,9 Saison Reb 14,2 5 derniers 15/15 Matchs joués Il dépasse ce pari en saison comme sur les cinq derniers matchs, et seul Donovan Clingan, à 10,7 rebonds, peut lui répondre dans la raquette. Jalen Brunson NYK Points marqués Plus de 24,5 26,6 Saison Pts 28,0 5 derniers 15/15 Matchs joués Sa forme récente dépasse sa moyenne de saison, après 21 points à Minnesota dans un match serré. Damian Lillard POR Points marqués Plus de 19,5 20,9 Saison Pts 22,8 5 derniers 15/15 Matchs joués Sans Ja Morant ni Deni Avdija pour partager la création, il vient de signer 33 points à Milwaukee et dépasse ce seuil sur les deux périodes.

Confrontations directes : sept victoires de suite pour les Knicks face aux Blazers

Confrontations directes New York Knicks VS Portland Trail Blazers Knicks 127-97 Blazers New York Knicks 123-114 Blazers Portland Knicks 110-93 Blazers New York Knicks 114-113 Blazers Portland

Les Knicks ont remporté les sept dernières confrontations, dont les deux rencontres de la saison passée : 123-114 à Portland le 11 janvier, puis 127-97 au Madison Square Garden le 30 janvier.

Portland n’a plus battu New York depuis le 25 novembre 2022, lors d’un succès 132-129 au Madison Square Garden. Ce précédent relève toutefois davantage de l’histoire que du pronostic.

Le groupe a en effet largement changé depuis, avec un nouvel entraîneur et un Damian Lillard absent lors des deux rencontres de janvier, avant de revenir dans l’effectif cette saison.

Pronostic Knicks – Blazers : une victoire new-yorkaise dans un match resserré

Pronostics Vainqueur New York Knicks vainqueurs Solide défensivement à domicile et aux rebonds, face à une équipe de Portland qui arrive au bout d’une tournée de 6 matchs loin de ses bases. Total Moins de 226 points Les Knicks imposent le rythme le plus lent des deux équipes, et leurs matchs à domicile tournent bien en dessous de cette ligne. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 12,5 rebonds Leader du secteur intérieur des Knicks, il reste au-dessus du seuil sur les deux périodes. Perf. joueur Jalen Brunson plus de 24,5 points Meilleur marqueur des Knicks, il passe ce plafond en saison comme sur les cinq derniers matchs. Perf. joueur Damian Lillard plus de 19,5 points Portland lui confie la création sans Ja Morant ni Deni Avdija, et il sort de son meilleur match de la saison.

Pronostic sur le score du match New York Knicks 111-107 Portland Trail Blazers Écart de points : 4 · Total de points : 218

Nous retenons les Knicks, car leur défense à domicile et leur supériorité au rebond pèsent davantage que l’attaque de Portland. Les Blazers devront également composer avec l’incertitude autour de Deni Avdija, et n’ont marqué que 98 puis 105 points lors de leurs deux passages à Minnesota, bien en deçà de leur moyenne récente.

Le total de 226 points se situe entre les 212,0 de moyenne des rencontres des Knicks à domicile et les 231,6 de Portland à l’extérieur. Le rythme new-yorkais devrait toutefois tirer la rencontre vers le bas. Les nouveaux clients peuvent également consulter notre code promotionnel Unibet avant de s’inscrire.