Avant que Giannis Antetokounmpo ne soit transféré à Miami, durant la dernière intersaison, Damian Lillard avait dit une simple phrase à son ancien coéquipier de Milwaukee : « L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. » Elle a peut-être résonné dans l’esprit du Grec en début de saison, quand le Heat n’était pas au niveau attendu.

Pour le meneur de jeu, son expérience à Milwaukee, de deux saisons, en a été un exemple éclatant. Jeudi soir, il était de retour dans le Wisconsin, pour son premier match sur son ancien parquet. Il était déjà revenu la saison passée, mais était blessé. Là, dans la victoire des Blazers, il a inscrit 33 points.

« C’est simplement la première fois que je jouais au Fiserv Forum depuis ma blessure », indique « Dame » face au sentiment éprouvé par cette rencontre. « J’étais déjà présent la saison dernière donc ça retire un peu la sensation de revenir pour la première fois. »

Ce passage dans la conférence Est ne restera pas un grand moment de sa carrière. Arrivé pour former avec Giannis Antetokounmpo un duo de haut niveau, capable de permettre aux Bucks de retrouver les sommets, après le titre de 2021, Damian Lillard a buté deux fois de suite au premier tour des playoffs.

« C’était une expérience nécessaire », assure-t-il pourtant. « Je me suis fait de très bons amis. J’en avais besoin de cette expérience. On a gagné beaucoup de matches, sans simplement pouvoir rester en bonne santé. »

Le meilleur reste à venir

Ce qui va conduire le meneur de jeu de Portland à la blessure, dans le Game 4 du premier tour des playoffs 2025.

Une rupture du tendon d’Achille qui le privera de la saison passée. Déjà blessé, il avait poussé pour revenir en playoffs. « Je me vois comme un guerrier. Si je suis assez en forme, je joue. C’est comme ça que l’aventure s’est terminée et c’est très bien. »

Il juge son départ dans la foulée logique. « C’est assez simple : j’étais blessé et n’allait pas être disponible pendant la saison. L’équipe voulait récupérer un joueur capable de faire la paire avec Giannis pour être compétitive. »

Damian Lillard a pu ainsi revenir dans l’Oregon et retrouver sa franchise de toujours. Pour l’instant, entre les bons résultats de Portland (10-5) et ses 20.9 points de moyenne, ce nouveau mariage est heureux. Et ça devrait continuer.

« Ce qui me rend le plus heureux ou le plus enthousiaste, c’est de savoir que je n’ai pas encore retrouvé toute ma forme physique. Je parviens à être performant sans avoir totalement retrouvé mes moyens. Le meilleur reste à venir », conclut le meilleur marqueur de l’histoire des Blazers.

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 38.6 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.0 2013-14 POR 82 35.8 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 35.7 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 35.7 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 35.9 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 36.6 43.9 36.1 91.6 0.8 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 35.5 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 37.5 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 35.8 45.1 39.1 92.8 0.5 3.7 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36.4 40.2 32.4 87.8 0.4 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36.3 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35.3 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.2 24.3 2024-25 MIL 58 36.1 44.8 37.6 92.1 0.5 4.2 4.7 7.1 1.7 1.2 2.8 0.2 24.9 2026-27 POR 15 29.5 40.9 35.8 88.5 0.3 2.9 3.2 4.1 1.3 0.7 2.3 0.1 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.