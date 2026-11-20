Pour son troisième retour à Minnesota depuis son transfert aux Knicks, Karl-Anthony Towns avait cette fois une bague de champion dans ses bagages. Accueilli chaleureusement par le public du Target Center, l’ancien visage des Wolves a répondu avec une prestation complète : 22 points à 9/20, 12 rebonds, 4 passes et 3 contres en 33 minutes.

Une performance déterminante dans la victoire de New York (102-99), même si Minnesota a tenté un ultime retour en fin de rencontre.

« Il fallait simplement rester disciplinés, faire preuve d’intelligence émotionnelle et continuer à y croire », explique l’intérieur. « Les choses devenaient un peu étranges à la fin, mais nous avons réussi à rester nous-mêmes et à trouver une solution. Au bout du compte, l’essentiel est d’ajouter une victoire dans la bonne colonne. »

Quinze «double-double» en quinze matchs

Karl-Anthony Towns avait particulièrement à cœur de briller dans la salle où il a disputé les neuf premières saisons de sa carrière.

« C’est différent. J’ai joué ici pendant neuf ans et je voulais, d’une certaine manière, offrir un spectacle à ces supporters », reconnaît-il. « Je n’ai pas bien shooté en seconde mi-temps, je ne vais pas mentir, mais nous avons trouvé le moyen de gagner. C’est tout ce qui compte pour moi. Je voulais repartir d’ici avec la victoire. »

Même sans une grosse adresse, Karl-Anthony Towns a donc prolongé son incroyable début de saison. Il compte désormais 15 double-doubles en 15 matchs, un nouveau record pour commencer une saison sous le maillot des Knicks puisqu’il avait déjà dépassé les 11 réussis par Willis Reed. Avant cette rencontre, la NBA n’avait plus connu une telle série initiale depuis les 20 matchs de Nikola Jokic et les 16 de Domantas Sabonis en 2020/21.

Avec 14.1 rebonds de moyenne avant son retour à Minneapolis, il occupe également la première place du classement des rebondeurs devant Domantas Sabonis (13.2 rbds/m), Giannis Antetokounmpo (12.6) et Victor Wembanyama (12). Pas mal pour un joueur que les Knicks n’ont toujours pas prolongé…

« J’ai été élevé par les Wolves »

Son passage à Minnesota n’a pas seulement été marqué par la rencontre. La veille, le champion NBA avait organisé un événement caritatif, preuve que son attachement à la région dépasse toujours le cadre du basket.

« Je dois tout cela à mes parents », répond-il lorsqu’on l’interroge sur son engagement. « Ils m’ont appris à rendre ce que l’on m’avait donné et à toujours garder à l’esprit que certaines personnes vivent des situations bien plus difficiles que la mienne. »

Premier choix de la Draft 2015, Karl-Anthony Towns avait ainsi fait une promesse à la franchise et à ses supporters lors de son arrivée.

« Quand ils m’ont choisi en numéro 1, j’avais promis de changer la culture, pas seulement sur le terrain, mais également en dehors », rappelle-t-il. « Je voulais prendre soin de ma communauté. Cet endroit m’a accueilli à bras ouverts, m’a permis de grandir en tant qu’homme et de vivre des moments très particuliers avec ma famille. J’en serai toujours reconnaissant. »

Deuxième meilleur marqueur et deuxième meilleur rebondeur de l’histoire des Wolves derrière Kevin Garnett, Karl-Anthony Towns n’a rien oublié de ses neuf années dans le Minnesota.

« J’ai été élevé par les Wolves mais maintenant, c’est les Knicks en cinq manches », conclut-il, avant de repartir vers New York avec une nouvelle victoire et donc un 15e double-double de suite.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32.0 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37.0 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35.6 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33.0 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33.9 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33.8 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33.5 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33.0 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32.7 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NYK 72 35.0 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NYK 75 31.0 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1 2026-27 NYK 15 32.8 53.7 38.5 77.5 3.3 10.7 13.9 3.9 3.0 0.9 3.1 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.