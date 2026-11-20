Le seul déplacement de la saison à Minneapolis revêt forcément une importance particulière pour Karl-Anthony Towns, qui y a joué pendant neuf ans et qui aime y briller quand il y remet les pieds.

C’est justement « KAT », gonflé à bloc, qui lance parfaitement les Knicks dans cette partie : laissé seul derrière la ligne, il enfile les 3-points, mais serré de près, il se fraie un chemin jusqu’au cercle pour conclure facilement. Une petite démonstration de sa part devant Rudy Gobert & co, rapidement menés d’une dizaine d’unités.

Car non seulement, les Wolves prennent l’eau face à Karl-Anthony Towns, mais en plus, ce sont globalement tous les shooteurs adverses qui sont dans un bon soir. À commencer par Josh Hart, pourtant pas réussite depuis le début de saison, mais semble-t-il inspiré dans le Minnesota, où son équipe livre une première période autoritaire (65-50).

L’écart continue de grimper après la pause, jusqu’à +19, puis New York se met à balbutier son basket. Les tirs rentrent moins, les ratés s’accumulent au même titre que les pertes de balle, et l’intensité adverse augmente avec une belle efficacité sur jeu rapide et près du cercle. Jonathan Kuminga se distingue particulièrement, en compagnie de Jaden McDaniels, et le suspense revient.

Karl-Anthony Towns moins en vue, les Wolves poursuivent leur « comeback » et Jalen Brunson ne suffit pas, pas plus qu’OG Anunoby. Les décibels montent dans la salle à mesure que l’écart fond, mais ni Ayo Dosunmu, ni LaMelo Ball ne réussiront à se mettre en évidence dans le « money-time » pour sauver leur équipe.

Même sans marquer dans les trois dernières minutes, après un 3-points de Mikal Bridges, les champions valident donc ce succès à Minneapolis (102-99). Mais ils peuvent s’estimer heureux d’avoir vu les arbitres siffler prématurément une violation du chrono des 24 secondes, sur une action où Ayo Dosunmu se retrouvait seul derrière la ligne pour égaliser, après un rebond offensif capté par Rudy Gobert à la suite d’un « airball » de LaMelo Ball… qui n’en était finalement pas un.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Karl-Anthony Towns a lancé New York. Chez son ex, et sous les yeux de son père qui l’a notamment aidé à se relever en première mi-temps, « KAT » a encore une fois brillé avec un beau « double-double », qui s’est en grande partie dessiné avant la pause (17 points, 8 rebonds). Le moment où les Knicks étaient le plus en contrôle dans ce match, avec une grosse adresse et une influence énorme de leur intérieur, toujours aussi bien accueilli par le public du Target Center. Où il avait cumulé 32 points et 20 rebonds il y a deux ans, puis 40 points et 13 rebonds il y a un an.

– Minnesota passe tout près du « hold-up ». Bien aidés par la quinzaine de tirs ratés consécutivement par les Knicks dans le dernier quart-temps, d’où leurs 12 points inscrits sur la période, les Wolves ont progressivement grignoté leur retard pour revenir jusqu’à -3. Ils ont même eu plusieurs ballons pour égaliser, sauf qu’ils ne sont pas parvenus à les convertir et les hommes de Mike Brown ont fini par s’en sortir, en terminant pourtant avec aucun point sur les trois dernières minutes. Encore en grande difficulté au shoot, LaMelo Ball est celui qui a manqué la balle de la prolongation dans les dernières secondes.

– Chris Finch frustré par l’arbitrage. Après avoir déjà écopé d’une faute technique lors du premier quart-temps, pour avoir lancé un : « Personne n’est venu pour vous voir », le coach des Wolves s’est également agacé contre les arbitres en conférence de presse. En cause, cette action à une minute 30 de la fin où un shoot de LaMelo Ball en fin de possession a été revu pour savoir s’il avait touché ou non le cercle. Minnesota venait alors de capter un rebond offensif avec Rudy Gobert et Ayo Dosunmu se préparait à tirer, ouvert à 3-points, quand JB DeRosa a arrêté le jeu, au grand dam de toute une salle. Le score ne bougerait plus ensuite.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MEM 126 GSW 98 MIL 114 POR 124 MIN 99 NYK 102 SAS 124 LAC 112