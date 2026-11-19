Sept saisons sous le maillot du Heat, une sélection au All-Star Game et un trophée de meilleur sixième homme n’auront pas suffi à lui garantir un accueil chaleureux. Pour son premier retour à Miami depuis son transfert à Milwaukee, Tyler Herro a découvert une autre facette de son ancien public.

Avant la rencontre, la franchise floridienne avait pourtant diffusé une vidéo hommage aux quatre joueurs envoyés aux Bucks dans l’échange impliquant Giannis Antetokounmpo : Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr, Kel’el Ware et Kasparas Jakucionis.

Mais lors de la présentation des titulaires de Milwaukee, les applaudissements ont été accompagnés de nombreux sifflets. Et les fans du Heat ont continué de manifester leur hostilité chaque fois que l’arrière touchait le ballon.

« Ça allait. Je suis maintenant dans le camp adverse, donc je m’y attendais un peu », a-t-il simplement réagi après la rencontre. « Comme je l’ai dit, je suis de l’autre côté maintenant, donc les choses ont changé. »

« C’est ici que je suis devenu un homme »

Un accueil particulièrement froid pour un joueur qui avait pourtant insisté sur son attachement à Miami quelques heures auparavant.

« J’ai passé sept ans ici. J’y ai pratiquement construit toute ma carrière. C’est une organisation formidable. Mes enfants sont nés ici, j’ai encore de la famille ici et j’y vis pendant l’intersaison. C’est chez moi. C’est ici que je suis devenu un homme », avait-il ainsi confié avant la rencontre.

Difficile de ne pas voir dans cette réception glaciale les conséquences de sa brouille avec Bam Adebayo, survenue cet été à Las Vegas. Les deux anciens coéquipiers en étaient venus aux mains après des critiques attribuées à Tyler Herro sur les réseaux sociaux.

Et les retrouvailles n’ont pas apaisé les tensions. Les deux hommes ne se sont pas salués, ni avant ni après le match.

« Non, je n’ai pas eu l’occasion de lui parler », a d’ailleurs confirmé Bam Adebayo. « Généralement, quand je suis en mode compétition, je ne parle pas beaucoup de toute façon. Pour moi, je suis passé à autre chose. J’ai le sentiment d’avoir un bon karma. C’est comme ça que je vis ma vie. »

Une soirée à oublier pour Tyler Herro

Sur le parquet, Tyler Herro n’a pas eu davantage de raisons de sourire. Limité à 8 points, à 4/11 aux tirs dont 0/5 à 3-points, il n’a disputé que 24 minutes dans la défaite de Milwaukee, sans même participer au dernier quart-temps.

« C’est comme ça. Les jeunes jouent dur. Évidemment, j’aimerais jouer dans le quatrième quart-temps, mais c’est au coach de décider », a-t-il expliqué au Milwaukee Journal Sentinel.

« Il y a déjà eu quatre ou cinq matchs cette année où nous étions tellement menés que je n’ai même pas joué dans le quatrième quart-temps. Ce n’est évidemment pas facile. Mais il faut travailler pour se retrouver de l’autre côté, à gagner des matchs comme ceux-là et à ne pas jouer le dernier quart-temps pour cette raison. »

Pendant que le Heat enchaînait une sixième victoire consécutive, les Bucks subissaient leur onzième défaite de rang, avec désormais un bilan de 1 victoire pour 14 défaites. Et pour Tyler Herro, ce fut sous les sifflets…

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27.4 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30.3 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32.6 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34.9 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33.5 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35.4 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 33 31.3 48.0 37.8 91.7 0.4 4.4 4.8 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 20.5 2026-27 MIL 14 30.0 42.4 34.3 79.7 0.9 3.1 4.0 4.2 0.9 0.9 2.1 0.2 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.