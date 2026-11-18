Sept saisons passées ensemble sous le maillot du Heat, mais les liens semblent aujourd’hui rompus entre Tyler Herro et Bam Adebayo. Alors que les Bucks se déplacent à Miami cette nuit, l’arrière de Milwaukee a reconnu qu’il n’avait toujours pas renoué le dialogue avec son ancien coéquipier…

« Je ne sais pas trop. Je ne lui ai pas parlé », a-t-il répondu, interrogé sur l’état actuel de leur relation.

Pour rappel, les deux joueurs en étaient venus aux mains en juillet dernier, à Las Vegas, quelques semaines après le transfert de Tyler Herro à Milwaukee dans l’échange impliquant Giannis Antetokounmpo. À l’origine de leur brouille, des propos attribués à l’arrière sur les réseaux sociaux, où il aurait notamment remis en question le niveau défensif de Bam Adebayo, au regard de son salaire de 60 millions de dollars par an. Le pivot du Heat aurait alors demandé des explications à son ancien coéquipier, avant que le ton ne monte et qu’il ne le frappe à la tête.

Tyler Herro assure pourtant avoir du respect pour son ancien partenaire. « J’ai passé beaucoup de temps avec Bam et j’admire son jeu. C’est un excellent joueur, capable de tout faire sur le terrain et de défendre sur les cinq postes. Mais je sais comment il fonctionne, je sais que c’est un compétiteur et je sais comment ça va se passer ce soir. »

Pas de réconciliation en vue ?

Quant à savoir s’il regrette cette brouille, le joueur de 26 ans préfère relativiser. « C’est la nature humaine. Ça fait partie du jeu. Des choses arrivent dans cette ligue, tout change très vite. Au bout du compte, nous sommes deux compétiteurs, deux joueurs complètement différents » écarte-t-il.

Et une éventuelle réconciliation ne semble pas être sa priorité : « Je joue simplement au basket, mec. J’ai mes amis et ma famille en dehors du terrain, et mes coéquipiers ici, à Milwaukee. »

En revanche, son attachement à Miami reste intact. Drafté par le Heat en 2019, devenu All-Star et élu meilleur sixième homme en 2022, Tyler Herro n’oublie pas ce que la franchise lui a apporté.

« J’ai passé sept ans ici. J’y ai pratiquement construit toute ma carrière. C’est une organisation formidable. Mes enfants sont nés ici, j’ai encore de la famille ici et j’y vis pendant l’intersaison. C’est chez moi. C’est ici que je suis devenu un homme » conclut-il avant des retrouvailles qui devraient être chargées d’émotion… et d’électricité ?

Tyler Herro Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 55 27.4 42.8 38.9 87.0 0.3 3.8 4.1 2.2 1.4 0.6 1.6 0.2 13.5 2020-21 MIA 54 30.3 43.9 36.0 80.3 0.5 4.5 5.0 3.4 1.3 0.6 1.9 0.3 15.1 2021-22 MIA 66 32.6 44.7 39.9 86.8 0.5 4.5 5.0 4.0 1.4 0.7 2.6 0.1 20.7 2022-23 MIA 67 34.9 43.9 37.8 93.4 0.4 5.0 5.4 4.2 1.5 0.8 2.4 0.2 20.1 2023-24 MIA 42 33.5 44.1 39.6 85.6 0.5 4.8 5.3 4.5 1.5 0.7 2.2 0.1 20.8 2024-25 MIA 77 35.4 47.2 37.5 87.8 0.5 4.7 5.2 5.5 1.1 0.9 2.6 0.2 23.9 2025-26 MIA 33 31.3 48.0 37.8 91.7 0.4 4.4 4.8 4.1 1.9 0.7 1.9 0.4 20.5 2026-27 MIL 13 30.4 42.7 36.1 81.0 0.8 3.3 4.2 4.2 1.0 0.9 2.3 0.2 20.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.