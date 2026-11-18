Pour pousser les Lakers en prolongation, les Hornets ont notamment pu compter sur Brandon Miller et Coby White, auteurs respectivement de 28 et 19 points. Pourtant, au moment de disputer les cinq minutes supplémentaires, les deux joueurs sont restés sur le banc. Un choix assumé par Charles Lee, malgré l’occasion de décrocher une précieuse victoire à Los Angeles.

« Ils reviennent de blessure et nous essayons de leur permettre de retrouver du rythme », explique l’entraîneur. « Nous essayons de faire attention à leur situation, sachant qu’ils reviennent tout juste de blessures. »

Sans ses deux joueurs, Charlotte a pourtant bien débuté la prolongation avec un panier à 3-points de Naz Reid. Mais ce seront les seuls points inscrits par les Hornets durant cette période supplémentaire.

Malgré leurs difficultés offensives, les visiteurs ont encore eu une occasion de l’emporter. À 20 secondes du terme, les Lakers ne comptaient qu’un point d’avance et Charlotte récupérait le ballon. Charles Lee aurait alors pu rappeler Brandon Miller ou Coby White, mais il a préféré maintenir sa décision. Les Hornets ont finalement perdu le ballon dès la remise en jeu, laissant les Lakers arracher la victoire…

Une saison plus importante qu’une victoire

« En tant que compétiteur, vous êtes toujours tenté de faire tout votre possible pour aider l’équipe », reconnaît Charles Lee. « Ces deux joueurs aident l’équipe, mais nous voyons plus loin et c’est une longue saison. »

Une prudence d’autant plus difficile à accepter que les Hornets accumulent les défaites frustrantes ces derniers jours. Charlotte a en effet perdu les trois premières rencontres de son « road trip » de quatre matchs, en craquant systématiquement dans les dernières minutes face aux Suns, aux Clippers et aux Lakers.

Face aux « Purple & Gold », les hommes de Charles Lee possédaient même quatre points d’avance à 30 secondes du terme. Mais une perte de balle de Brandon Miller et un lancer franc manqué par Coby White ont permis à Los Angeles de rester en vie, avant l’égalisation de Quentin Grimes.

Un nouvel échec qui illustre les difficultés de Charlotte à conclure ses rencontres. Mais Charles Lee refuse de sacrifier la gestion physique de ses joueurs pour tenter d’inverser cette tendance.

« Nous devons tirer des leçons de ce soir. J’ai trouvé que nous avions fait du bon boulot offensivement et défensivement », souligne-t-il, préférant retenir le positif. « Nous avons eu un bon rythme, la circulation de balle a été bonne. Nous avons mieux écarté le jeu. Maintenant, nous devons être capables de finir un match. J’espère le faire face à une bonne équipe d’Atlanta. En plus, c’est un match de NBA Cup. Donc, c’est doublement important. »