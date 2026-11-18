Le début de rencontre entre les Wolves, en back-to-back, et les Blazers est plus que poussif. La maladresse et les choix douteux dominent, et le score ne gonfle que timidement. L’entrée de Joan Beringer, avec sa présence défensive, ne facilite pas la tâche des attaquants. Il faut attendre les tirs primés d’Ayo Dosunmu, qui donnent de l’air à Minnesota, pour voir enfin le jeu se débrider (29-17). Les tirs à 3-points rythment ensuite la partie et c’est grâce à eux que Portland revient juste avant la pause (49-48).

Damian Lillard poursuit son festival derrière l’arc au retour des vestiaires. Le meneur de jeu trouve la mire et les Blazers passent devant. Bones Hyland apporte des points pour permettre à Minnesota de rester dans la course, avant un dernier quart-temps où tout reste à faire (79-79).

Les rebonds offensifs des Blazers, ainsi que les paniers primés de Sidy Cissoko, Lillard et Jrue Holiday, donnent l’avantage à Portland. Mais les Wolves, malgré un important déchet dans le jeu, ne lâchent rien. LaMelo Ball, puis Trey Lyles et Dosunmu répondent tour à tour à 3-points. Ball a même la balle de match, mais il prend un très mauvais tir, espérant obtenir une faute.

Il se rattrape immédiatement en interceptant un ballon, permettant à Jaden McDaniels de marquer seul sous le panier. Les Blazers ont encore deux secondes pour arracher la victoire. Damian Lillard est trouvé près du cercle, mais son lay-up est repoussé par Trey Lyles ! Minnesota s’impose finalement 106-105 et signe une deuxième victoire consécutive face à Portland, qui repart de Minneapolis avec deux défaites et beaucoup de regrets.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Du suspense, à défaut de qualité. La fatigue du « back-to-back » et le fait de s’affronter pour la deuxième fois en deux jours expliquent peut-être les nombreuses maladresses. Avec 20 ballons perdus côté Minnesota et 16 à Portland, les deux équipes ont multiplié les erreurs, entre tirs douteux, passes mal assurées et mauvais choix. Ce n’était certainement pas le plus beau match de la semaine, mais le suspense a compensé le déchet, avec un dernier quart-temps disputé jusqu’au bout.

– Le précieux Trey Lyles. Avec 8 points, 7 rebonds, 4 passes et surtout un contre décisif à la dernière seconde, l’ancien joueur d’Euroleague a parfaitement rempli son rôle. Dans le dernier quart-temps, alors que les Wolves peinaient à trouver des solutions, il a apporté des points précieux avant de s’illustrer sur l’ultime possession. Sans son intervention sur Damian Lillard, Minnesota aurait bien pu laisser filer la victoire.

– Le mur Joan Beringer. Si Rudy Gobert avait été très bon dans la première manche, la veille, le pivot français est cette fois passé à côté, avec aucun point et seulement 4 rebonds en 22 minutes. Mais son compatriote était là pour prendre le relais. Avec 13 rebonds et 4 contres, Joan Beringer a impressionné par sa présence près du cercle. En première période, Jayson Kent a tenté de le mettre sur un poster, mais le Français l’a stoppé net. Une autre contribution majeure dans la victoire des Wolves.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR 102 NYK 111 MIN 106 POR 105 SAS 93 DET 105 LAC 107 UTH 132 LAL 98 CHA 102