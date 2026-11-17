En back-to-back après leur victoire de la veille face aux Wizards, les Rockets se présentaient diminués à Miami. Déjà privés de Marcus Smart, suspendu, les Texans devaient également composer sans Amen Thompson, touché au genou. Mais pour Ime Udoka, ces circonstances ne suffisent pas à expliquer la défaite.

Sans le frère d’Ausar, les Rockets peinent à entrer dans leur match et comptent déjà dix points de retard après six minutes. Le Heat profite de son adresse à 3-points pour creuser l’écart, porté à 14 longueurs après douze minutes.

« Ils ont été agressifs d’entrée de jeu. Ils ont donné le ton et nous n’avons pas bien réagi », regrette Ime Udoka. « Nous avons perdu trop de ballons et nous avons précipité certains tirs. J’ai eu l’impression que nous nous en sortions plutôt bien en défense, mais ils ont marqué 29 points à cause de nos pertes de balle. Donc il faut les féliciter, ils ont été plus agressifs que nous. »

Menés de 16 points à la mi-temps, les Rockets tentent de réagir après la pause. Alperen Sengun sonne la révolte et Fred VanVleet sanctionne à 3-points pour ramener Houston à neuf longueurs.

Mais cette réaction offensive ne s’accompagne pas d’un regain d’intensité défensive. Les hommes d’Erik Spoelstra trouvent trop facilement des tirs ouverts derrière l’arc et des espaces pour attaquer le cercle.

« Nous avons arrêté de défendre »

« Nous avons arrêté de défendre », concède Ime Udoka. « Nous avions de la chance de n’avoir que dix points de retard vu notre manque d’adresse, mais nous défendions correctement. Ensuite, nous avons laissé filer le match. Nous avons laissé leurs shooteurs prendre confiance et Giannis Antetokounmpo attaquer sur sa main droite. »

Pendant que Miami déroule, les Rockets continuent d’enchaîner les tirs manqués et les pertes de balle. En fin de troisième quart-temps, Davion Mitchell symbolise la domination floridienne en arrachant le ballon des mains de Tari Eason avant de conclure en contre-attaque.

Ime Udoka ne prolonge pas le suspense et ouvre son banc dès le début du dernier acte. Houston s’incline lourdement face à une équipe de Miami qui a réussi 50 % de ses tirs et n’a perdu que neuf ballons. Deux chiffres qui illustrent les difficultés défensives des Texans, incapables de perturber suffisamment l’attaque adverse.

Pour autant, leur entraîneur refuse de justifier ce revers par les absences ou l’enchaînement des rencontres.

« Nous n’utiliserons pas cette excuse. La défaite s’explique davantage par ce que le Heat a fait que par les joueurs disponibles », insiste-t-il. « Hormis les absences de dernière minute, nous avions un groupe quasiment au complet. Les ‘back-to-back’ font partie du jeu et nous devons être prêts pour ça. »