Marcus Smart suspendu trois matchs après son coup de poing

On attendait de connaître la sanction de la NBA et Marcus Smart est désormais fixé. Après avoir décoché un coup de poing au visage de Charles Bassey, mercredi lors du duel sous haute tension entre Houston et Golden State, le meneur a appris qu’il était suspendu trois matchs.

Le joueur des Rockets va donc manquer la réception du Jazz vendredi, puis les déplacements à Washington dimanche et Miami lundi. Il aura aussi droit à une retenue sur salaire de 125 462 dollars, tandis que Houston bénéficiera d’un crédit de 62 731 dollars dans le calcul de la « luxury tax », selon Bobby Marks.

C’est après une lutte au rebond sous le cercle que Marcus Smart et Charles Bassey s’étaient chauffés. Leurs bras emmêlés, Charles Bassey a alors effectué un vif mouvement pour se défaire de Marcus Smart. Le ton est monté, les deux hommes ont échangé quelques mots, puis le meneur de Houston a tenté de donner un coup de poing à l’intérieur de Golden State, avant qu’ils ne soient rapidement séparés.

Ime Udoka expliquait ensuite que Marcus Smart lui avait confié que son coude, récemment blessé, avait été tordu dans l’accrochage. Le meneur aurait alors interpellé Charles Bassey, qui lui aurait répondu : « Qu’est-ce que tu vas faire ? » Et Marcus Smart est passé à l’acte…

Sans surprise, les arbitres lui ont infligé une faute flagrante de niveau 2, synonyme d’expulsion. « Cela ne m’a pas surpris. Je savais qu’il allait faire quelque chose », réagissait Charles Bassey. « Je ne pense pas qu’il essayait de jouer, mais plutôt de se faire exclure. Je pense qu’il voulait se détendre et qu’il n’était pas là pour jouer au basket. »

Et d’ajouter : « En première mi-temps, j’ai essayé de poser un écran et il a attrapé mon genou. Il a joué salement tout le match. J’étais en train de prendre un rebond. Il a attrapé ma main lorsque je revenais en défense. Puis, il s’est approché de moi et m’a donné un coup. Honnêtement, c’était minable. C’était de la fausse dureté. »

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27.0 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27.3 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30.4 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 29.9 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 27.5 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32.0 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 32.9 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32.3 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32.1 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30.2 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 2024-25 MEM/WAS 34 20.0 39.3 34.8 76.1 0.5 1.6 2.1 3.2 1.6 1.1 1.6 0.3 9.0 2025-26 LAL 62 28.5 39.5 33.1 82.2 0.6 2.2 2.8 3.0 2.6 1.4 1.5 0.4 9.3 2026-27 HOU 9 21.4 43.9 40.0 81.8 0.6 2.0 2.6 2.0 2.7 1.0 1.6 0.1 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.