Marcus Smart fait le coup de poing sur Charles Bassey

Ce duel entre les Rockets et les Warriors a été marqué par la victoire de Houston, par la blessure de Stephen Curry en début de match, mais aussi par une altercation entre Charles Bassey et Marcus Smart.

Dans le troisième quart-temps, Gui Santos prend un tir qui ne rentre pas. Sous le cercle, Charles Bassey et Marcus Smart se battent pour le rebond. Les bras des deux joueurs s’emmêlent et celui des Warriors effectue un vif mouvement pour se défaire de Marcus Smart.

« Je n’ai pas vu ce qu’il s’est passé, mais j’ai parlé avec Marcus Smart », raconte Ime Udoka, le coach de Houston. « Il m’a dit qu’ils se sont retrouvés emmêlés et que son coude, celui où il s’était blessé, s’est tordu. Charles Bassey lui a parlé, lui a demandé ce qu’il allait faire et Marcus l’a fait. »

« Il a joué salement pendant tout le match »

Comme l’évoque Ime Udoka, Marcus Smart et Charles Bassey ont échangé quelques mots. Un échange qui n’a pas duré longtemps puisque le meneur des Rockets a mis un coup de poing à Charles Bassey. L’altercation n’est pas allée plus loin et les deux joueurs ont été séparés avant que Marcus Smart ne rejoigne immédiatement les vestiaires.

« Cela ne m’a pas surpris. Je savais qu’il allait faire quelque chose », souligne Charles Bassey après la rencontre. « Je ne pense pas qu’il essayait de jouer, mais qu’il essayait plutôt de se faire exclure. Je pense qu’il voulait se détendre et qu’il n’était pas là pour jouer au basket. C’était de la fausse dureté. »

Les arbitres ont mis plusieurs minutes avant de donner leur décision. Marcus Smart a finalement été sanctionné d’une faute flagrante 2 et son exclusion a été actée.

« Je me souviens en première mi-temps, j’ai essayé de poser un écran et il a attrapé mon genou. Il a joué salement pendant tout le match », affirme encore Charles Bassey. « J’étais en train de prendre un rebond. Il a attrapé ma main lorsque j’essayais de revenir en défense. Puis, il s’est approché de moi et m’a donné un coup. Honnêtement, c’était minable. J’ai trouvé que c’était de la fausse dureté. »