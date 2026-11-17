À 36 ans, Klay Thompson n’est pas venu à Miami pour terminer tranquillement sa carrière et parfaire ses talents de navigateur. Arrivé durant l’intersaison après son passage à Dallas, l’ancien « Splash Brother » de Golden State retrouve progressivement la forme qui lui a permis de s’imposer parmi les plus grands shooteurs de l’histoire.

Après une présaison et cinq premières sorties compliquées, il tourne ainsi à 20,7 points et 5,1 paniers à 3-points de moyenne sur ses sept derniers matchs, à 50% au tir et 47% derrière l’arc. Face à Houston, il a encore ajouté 17 points et cinq paniers primés en seulement 22 minutes, contribuant à la cinquième victoire de rang du Heat.

« Je vois des joueurs qui évoluent sans arrière-pensée et pratiquent un basket altruiste des deux côtés du terrain », apprécie-t-il. « Je vois également notre secteur intérieur former l’un des meilleurs duos de la NBA. La série de Giannis est incroyable et Bam commence à comprendre comment jouer aux côtés d’un tel talent. »

Au service de Giannis et Bam

Dans cette équipe, Klay Thompson retrouve un rôle qui a longtemps fait sa force : profiter des espaces créés par ses partenaires et sanctionner les défenses à longue distance. Sa priorité consiste à écarter le jeu autour du duo Giannis Antetokounmpo – Bam Adebayo, puis à punir les défenses lorsqu’elles se resserrent autour des deux intérieurs.

« Il faut comprendre comment permettre à ses meilleurs joueurs de donner le meilleur d’eux-mêmes », explique-t-il. « Bam et Giannis sont nos deux leaders. Pour les autres, il s’agit de voir comment nous intégrer autour d’eux. Mon rôle consiste à écarter le jeu, à toujours être prêt à shooter, à être agressif en défense, à changer sur les écrans, à faire les écrans retard et toutes ces petites choses. »

Une répartition des responsabilités qui lui permet de se concentrer sur ce qu’il sait faire de mieux.

« Lorsqu’ils trouvent leur rythme, tout devient plus facile pour nous. Je bénéficie de tirs ouverts au large et je dois simplement être prêt à les rentrer. »

Mais cette renaissance vient aussi du fait que Klay Thompson a passé les six derniers mois à retrouver la meilleure condition physique possible. Le staff du Heat le pousse quotidiennement, à commencer par Erik Spoelstra.

« Spo m’a fait venir dans son bureau et m’a dit que le temps pouvait commencer à me rattraper si je ne prenais pas davantage mon métier au sérieux », raconte l’arrière. « Cela m’a poussé à effectuer du travail supplémentaire. Pas simplement à prendre mes tirs, mais à réaliser toutes les petites choses que l’on ne voit pas au quotidien. »

Ray Allen désormais à portée de tir

Une remarque directe qui a touché son orgueil. Celui qui avait débuté la saison à seulement 32,4% à 3-points sur ses cinq premiers matchs a depuis retrouvé ses jambes, son équilibre et sa vitesse de déclenchement.

« J’ai encore faim et je ne suis pas satisfait », prévient-il. « J’ai vécu des moments incroyables dans ma carrière, mais je suis venu à Miami pour en connaître d’autres et créer des souvenirs que je garderai toute ma vie. »

Ce retour en forme pourrait bientôt lui permettre de franchir un nouveau cap historique. Avec 2 952 paniers à 3-points en carrière, Klay Thompson n’est plus qu’à 22 réussites de dépasser Ray Allen et de s’installer à la troisième place du classement de tous les temps, derrière Stephen Curry et James Harden.

« Si vous m’aviez annoncé cela quand j’étais à l’université, j’aurais fait des saltos de bonheur », sourit-il. « J’ai énormément de respect pour Ray Allen et Reggie Miller. Ils ont établi le modèle de ce que devait être un grand shooteur capable de shooter sans ballon. Les dépasser aurait quelque chose de surréaliste. »

Les 10 meilleurs shooteurs à 3-points de l’histoire

Rang Joueur 3-pts inscrits 1 Stephen Curry 4 291 2 James Harden 3 426 3 Ray Allen 2 973 4 Klay Thompson 2 952 5 Damian Lillard 2 843 6 LeBron James 2 645 7 Reggie Miller 2 560 8 Paul George 2 492 9 Kyle Korver 2 450 10 Kevin Durant 2 399

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GSW 66 24.4 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GSW 82 35.8 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GSW 81 35.4 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GSW 77 31.9 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GSW 80 33.3 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GSW 78 34.0 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GSW 73 34.3 48.9 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GSW 78 34.0 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GSW 32 29.4 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GSW 69 33.0 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GSW 77 29.7 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27.3 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21.7 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7 2026-27 MIA 13 24.3 45.1 43.4 100.0 0.1 1.3 1.4 2.1 2.5 0.2 1.0 0.8 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.