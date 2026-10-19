La présaison compliquée de Klay Thompson n’inquiète pas le Heat

Avec seulement 15% de réussite à 3-points durant la présaison, Klay Thompson n’a pas franchement rassuré les supporters du Heat. Mais vous pouvez avoir tout le talent du monde dans votre effectif, créer de la cohésion entre chaque membre de l’équipe ne se fait pas en un claquement de doigts. Miami s’apprête peut-être à l’expérimenter à son tour après avoir remodelé son effectif autour des arrivées de Giannis Antetokounmpo, Tim Hardaway Jr., Bobby Portis, Nick Richards et donc Klay Thompson.

Titulaire durant la présaison, le shooteur n’a clairement pas affiché son meilleur niveau lors de ses quatre apparitions. Au total, il a inscrit 17 points à 7/26 au tir (26,9% d’adresse), dont un tout petit 3/20 à 3-points (15%)…

Pas de quoi toutefois préoccuper Erik Spoelstra, qui garde toute sa confiance envers sa recrue, rappelant notamment que son influence offensive ne se limite pas à son adresse extérieure.

« Je suis très satisfait de ce qu’il nous apporte », a-t-il confié. « Tout d’abord, il y a cette force d’attraction dont j’ai déjà parlé, qu’il a su mériter tout au long de sa carrière. Ses adversaires défendent sur lui d’une certaine manière. Et lors des deux derniers matchs, j’ai trouvé qu’on lui avait offert de très bonnes situations de tir. Tous les shooteurs passent par là. Il est encore en train de retrouver ses marques, ça va aller pour lui. »

Car même lorsqu’il manque ses tirs, Klay Thompson reste une menace que les défenses ne peuvent ignorer. Sa simple présence derrière l’arc peut ainsi libérer des espaces pour Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, deux joueurs particulièrement dangereux lorsqu’ils peuvent attaquer la raquette.

Se préparer pour le jour J

Même son de cloche pour le joueur, qui n’en est pas encore à se tracasser à cause de ce manque d’adresse, et qui compte garder le même objectif : se rapprocher de son pourcentage de réussite en carrière, situé à 40,9%…

« Les tirs vont finir par rentrer. Ça ne m’inquiète pas. Je joue à ce jeu depuis assez longtemps pour savoir qu’il y a des bons jours et des mauvais jours. Il suffit de faire le boulot et de rester régulier, et je me remettrai à shooter dans ma moyenne en carrière », a-t-il ainsi déclaré.

À sa décharge, Klay Thompson a dû prendre ses marques dans une nouvelle équipe, avec de nouveaux coéquipiers, un nouveau coach et un nouveau système de jeu. L’adresse derrière l’arc n’était donc pas sa seule préoccupation.

Car c’est aussi à ça que sert la présaison : réaliser les bons ajustements pour être prêt le jour J.

« Je joue depuis tellement longtemps. Chaque saison est différente. C’est pour ça que la présaison est si importante : pour se remettre dans le bain. Heureusement, je repars de zéro lorsque la saison régulière commencera mercredi, et ça ne compte pas. Pour ma part, je ne me suis pas trop préoccupé de la façon dont je shootais. Je me concentrais davantage sur mon endurance, ma condition physique et ma capacité à bien défendre. »

Tout sera donc remis à zéro mercredi, avec un premier duel de choc face à Minnesota. L’occasion idéale pour Klay Thompson de montrer que sa maladresse en présaison n’était qu’une simple mise en jambes ?

Klay Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 GSW 66 24.4 44.3 41.4 86.8 0.4 2.1 2.4 2.0 2.3 0.7 1.6 0.3 12.5 2012-13 GSW 82 35.8 42.2 40.1 84.1 0.4 3.3 3.7 2.2 2.9 1.0 1.9 0.5 16.6 2013-14 GSW 81 35.4 44.4 41.7 79.5 0.5 2.6 3.1 2.2 2.9 0.9 1.7 0.5 18.4 2014-15 GSW 77 31.9 46.3 43.9 87.9 0.4 2.9 3.2 2.9 1.6 1.1 1.9 0.8 21.7 2015-16 GSW 80 33.3 47.0 42.5 87.3 0.4 3.4 3.8 2.1 1.9 0.8 1.7 0.6 22.1 2016-17 GSW 78 34.0 46.8 41.4 85.3 0.6 3.0 3.7 2.1 1.8 0.8 1.6 0.5 22.3 2017-18 GSW 73 34.3 48.9 44.0 83.7 0.4 3.4 3.8 2.5 1.6 0.8 1.8 0.5 20.0 2018-19 GSW 78 34.0 46.7 40.2 81.6 0.5 3.4 3.8 2.4 2.0 1.1 1.5 0.6 21.5 2021-22 GSW 32 29.4 42.9 38.5 90.2 0.5 3.4 3.9 2.8 1.7 0.5 1.3 0.5 20.4 2022-23 GSW 69 33.0 43.6 41.2 87.9 0.6 3.6 4.1 2.4 1.9 0.7 1.8 0.4 21.9 2023-24 GSW 77 29.7 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 3.3 2.3 1.6 0.6 1.5 0.5 17.9 2024-25 DAL 72 27.3 41.2 39.1 90.5 0.6 2.8 3.4 2.0 1.1 0.7 1.2 0.4 14.0 2025-26 DAL 69 21.7 39.3 38.3 76.6 0.3 1.8 2.1 1.4 1.0 0.5 0.9 0.3 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.