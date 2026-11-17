Rudy Gobert a vite réagi. Deux jours après avoir terminé avec un seul point et aucun panier inscrit en sept tentatives face à Chicago, le pivot français a retrouvé son impact dans la victoire des Wolves contre Portland.

Plus entreprenant, « Gobzilla » a compilé 18 points, 15 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 32 minutes. Surtout, ses 14 lancers-francs tentés ont témoigné de son agressivité retrouvée, même s’il n’en a converti que 8.

« J’ai simplement essayé d’être moi-même », a-t-il expliqué. « Il y a toujours des hauts et des bas au cours d’une saison, d’une carrière ou même d’un match. Mon état d’esprit a toujours été de rester fidèle à ce que je suis, de faire confiance au travail et de jouer avec un peu plus d’agressivité. »

« Personne n’est plus dur avec moi que moi-même »

Chris Finch n’avait pas ménagé son pivot après la défaite contre Chicago. L’entraîneur lui reprochait de manquer d’équilibre, de puissance et de détermination dans ses finitions. Rudy Gobert avait alors fini à 0/6 dans la raquette.

Le Français assure toutefois ne pas avoir eu besoin de ces critiques pour mesurer la faiblesse de sa prestation.

« Les gens vont être durs avec moi, mais personne ne l’est davantage que moi-même », a-t-il répondu. « J’ai les attentes et les exigences les plus élevées envers moi-même. Quand je réalise une mauvaise performance et que c’est nuisible à mon équipe, je fais toujours en sorte que cela ne se reproduise pas trop souvent. »

Une réaction saluée par Chris Finch après la victoire face aux Blazers. « D’abord, c’est un joueur incroyable. Ensuite, il possède une immense fierté », a souligné son entraîneur. « Il sait quand il n’a pas bien joué, il en assume la responsabilité, se remet en question et redevient le joueur qu’il sait être, et dont nous avons besoin. »

Face à Donovan Clingan et aux intérieurs de Portland, Rudy Gobert s’est montré beaucoup plus décidé à attaquer le cercle. Il a utilisé les « pick-and-rolls » pour libérer ses partenaires, avant de profiter des espaces qui lui étaient laissés. Il a même signé un superbe « reverse lay-up » main gauche en début de match, faisant se lever le banc des Wolves comme un seul homme après ce geste inattendu.

« Il fallait jouer avec beaucoup d’intensité, créer des ouvertures pour mes coéquipiers, puis être décisif et agressif », a-t-il détaillé. « Leurs intérieurs défendent très bien en retrait. C’était donc une occasion de libérer mes partenaires, mais aussi de mettre de la pression sur le cercle et de les obliger à défendre sur moi. »

Une exigence permanente

Rudy Gobert regrettait toutefois son manque d’adresse sur la ligne des lancers-francs, avec un 8/14 qui aurait pu lui permettre de dépasser les 20 points.

« J’aurais dû en mettre davantage. Il fallait au moins terminer à 11/14. Je dois faire mieux », a-t-il reconnu. « C’est toujours dans la tête. J’ai connu des périodes à 85 ou 90%, puis d’autres à 50%. Il ne faut pas trop réfléchir, simplement continuer à travailler et les mettre. »

Son activité a également accompagné le match référence de Terrence Shannon Jr., auteur de 34 points, record en carrière. Le Français a notamment cherché à le lancer rapidement après ses rebonds pour profiter de sa vitesse.

« Une fois qu’il est lancé, il est très difficile à arrêter. Il faut plusieurs défenseurs pour le contenir. J’essaie donc, après chaque rebond, de le trouver rapidement pour qu’il puisse mettre beaucoup de pression sur la défense. »

Au-delà de son réveil offensif, Rudy Gobert reste d’abord focalisé sur l’identité défensive des Wolves. Minnesota a limité Portland à 98 points et vient de remporter six de ses sept dernières rencontres. Et ce, sans Anthony Edwards.

« C’est notre identité », a-t-il rappelé. « Mon travail principal consiste à aider mon équipe à devenir la meilleure défense de la ligue. En faisant cela chaque soir, nous nous donnons une chance de gagner chaque match et de jouer le titre, ce qui reste notre objectif. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 9.6 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26.3 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 31.7 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 33.9 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32.4 62.2 0.0 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 31.8 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34.3 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 30.8 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32.1 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30.7 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34.1 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33.2 66.9 0.0 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 76 31.3 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 10.9 2026-27 MIN 13 29.3 46.8 0.0 45.7 3.8 7.8 11.7 1.7 2.2 0.3 1.2 1.1 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.