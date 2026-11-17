« Non, c’est pour Ant ! » glisse Terrence Shannon Jr. avec le sourire, estimant avec humilité que les chants de « MVP ! » devaient être réservés à son coéquipier Anthony Edwards, toujours à l’infirmerie.

Cette nuit face aux Blazers, les acclamations des fans des locaux, à la fin du troisième quart-temps lors d’un passage sur la ligne des lancers-francs, lui ont pourtant bien été destinés. Déjà auteur d’un solide début de saison (11 points de moyenne en amont), l’arrière a explosé les compteurs avec ce match.

Dès son premier ballon d’attaque joué en transition, le gaucher est parvenu à finir au cercle, malgré un contact adverse, avec un lay-up démarré au niveau de la ligne à 7m25. Ce geste sera le début d’une longue série. Le joueur de 26 ans a passé son temps à attaquer le cercle adverse.

Sa dextérité, sa puissance et ses qualités physiques lui ont permis de prendre le dessus tantôt sur Damian Lillard, tantôt sur Scoot Henderson pour aller au panier. Sinon, il est au moins parvenu à provoquer une faute du défenseur.

« C‘était super. Il a attaqué le cercle, a mis beaucoup de pression sur eux et a énormément provoqué sur la ligne des lancers francs. Il a usé la défense, mis ses tirs et trouvé son rythme. Il a clairement été notre MVP ce soir sur le plan offensif, c’est certain. Et il a aussi fait du bon boulot en défense », salue Chris Finch.

Aussi bien que Naz Reid

On retiendra plus naturellement sa grosse prestation au « scoring », terminée avec un nouveau record en carrière à 34 points (8/11 aux tirs, 15/16 aux lancers-francs), avec 6 passes et 3 rebonds. Une prestation bienvenue quand la traction arrière titulaire LaMelo Ball – Ayo Dosunmu est passée à côté (14 points à 5/24 en cumulé).

Le héros inattendu de la soirée dit s’être contenté d’être lui-même sur cette rencontre. « De savoir lire le jeu, quand attaquer et aller au cercle. Si la raquette se referme, je ressors ou j’essaie de trouver un coéquipier démarqué », décrit simplement le 27e choix de la Draft 2024.

Après de derniers playoffs remarqués, Shannon Jr. confirme son très sérieux début de saison. Avant un récent coup de moins bien, il avait démarré son exercice par six matchs de suite à 10 points ou plus. Ses 34 points de cette nuit égalent le plus gros total pour un remplaçant des Wolves au cours des dix dernières années (Naz Reid en 2024).

« Cela montre simplement à quel point notre équipe est polyvalente. N’importe qui peut faire gagner le match. Aujourd’hui, c’est TJ qui nous a offert la victoire. Demain, ce sera peut-être Bones (Hyland). Le jour d’après, moi ou Ayo. Peu importe qui c’est, quand son heure arrive, on veut tous le voir réussir et continuer à lui insuffler de la confiance », termine Jaden McDaniels.

Terrence Shannon Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 MIN 32 10.6 48.2 35.5 81.0 0.3 1.2 1.5 1.0 0.8 0.2 0.5 0.2 4.3 2025-26 MIN 43 12.5 45.0 40.8 80.0 0.2 0.9 1.1 0.9 1.2 0.3 0.6 0.0 5.6 2026-27 MIN 11 22.7 45.7 38.1 78.8 0.5 3.1 3.5 2.8 1.5 0.5 1.7 0.1 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.