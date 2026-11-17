Dimanche, le retour de Kelly Oubre Jr. à Philadelphie avait une saveur particulière. Après trois saisons chez les Sixers, il a retrouvé la Xfinity Mobile Arena avec les Pacers. L’occasion, malgré la défaite, de revenir sur son départ et sur une expérience qui a profondément marqué sa carrière.

« J’étais littéralement sur le point d’en avoir terminé avec le basket », confie-t-il ainsi, en évoquant son arrivée à Philadelphie en 2023. À l’époque, l’ailier sortait pourtant d’une saison à 20,3 points de moyenne avec les Hornets, mais son avenir en NBA semblait incertain. Jusqu’à ce que Nick Nurse insiste pour le recruter.

« Coach Nurse m’a appelé plusieurs fois pour me dire : ‘Je veux que tu joues pour moi.’ Donc je me suis dit : ‘OK, ce gars a l’air de s’intéresser à moi. Il me veut vraiment.’ Alors merci de m’avoir sorti du trou dans lequel je me trouvais il y a quatre ans… J’ai retrouvé une seconde jeunesse dans ma carrière et je lui en serai toujours reconnaissant, je l’adore rien que pour ça. Je suis rempli de gratitude pour mon passage ici. Les cicatrices et blessures de guerre que j’ai connues ont fait de moi un homme meilleur. »

Un départ sans rancœur

En trois saisons, Kelly Oubre Jr. aura globalement fait le boulot avec les Sixers (14,9 points, 5,4 rebonds et 1,3 interception de moyenne). Mais l’arrivée de Mike Gansey à la tête de la direction sportive a rebattu les cartes cet été.

« Mike est arrivé de Cleveland et j’ai entendu dire qu’il voulait ramener certains de ses anciens joueurs de Cleveland. Je me suis dit : ‘OK, aucun problème. Moi, je suis un gars de Philly, donc j’imagine qu’avec son arrivée, je ne serai plus un gars de Philly’ », raconte-t-il. « Mais je n’ai aucune rancœur, parce qu’au final, ce n’est qu’un business. Ils ont une superbe équipe et ils ont bâti l’effectif qu’ils estimaient être le meilleur pour eux. »

L’ailier a ensuite vu les Sixers recruter coup sur coup Jaylen Brown et LeBron James, sans pouvoir participer à cette nouvelle aventure.

« Est-ce que j’aurais aimé faire partie de cette aventure ? Évidemment. Mais je suis un adulte et je dois avancer », répond-il. « C’était plaisant à suivre, en tout cas. Et je suis content pour tous ceux qui ont fait des sacrifices ces dernières années. Maintenant, je vais essayer de leur mettre des bâtons dans les roues. »

Au-delà de ses performances sur le terrain, Kelly Oubre Jr. estime surtout avoir grandi mentalement à Philadelphie, dans un contexte parfois compliqué autour de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George.

« J’ai énormément mûri. Ne serait-ce que sur le plan de la force mentale, pour endurer l’adversité », souligne-t-il. « Je me suis réveillé sans savoir qui irait à la guerre avec moi et j’ai dû enfiler différentes casquettes d’un soir à l’autre. Au début, c’était perturbant, parce que je me disais : ‘Ce n’est pas ce qu’ils m’avaient demandé de faire.’ Mais j’ai finalement accepté cette idée. »

Une capacité d’adaptation qui lui a permis de traverser les hauts et les bas des Sixers, tout en accompagnant l’éclosion de certains de ses coéquipiers.

« Ce fut une bénédiction de pouvoir jouer avec [VJ Edgecombe] et de voir Tyrese [Maxey] exploser. Aller au combat avec eux, ce fut incroyable. Ça m’a forgé un mental d’acier. Si j’ai pu surmonter tout ça, alors je peux tout surmonter dorénavant. »

À Indiana, toujours le besoin de se sentir désiré

Cette expérience a également renforcé son attachement à Philadelphie et aux supporters de la franchise, avec lesquels il estime avoir noué une relation particulière.

« Quand on parle de la Ville de l’Amour Fraternel, je pense qu’on fait référence à votre âme, pas forcément à ce que vous pouvez offrir aux fans ou ce que vous faites sur le terrain », explique-t-il. « Tout le monde travaille dur dans cette ville. Les gens se lèvent, vont travailler et font vivre la ville. Nous, en tant que basketteurs un peu privilégiés, la moindre des choses est de tout donner et de nous sacrifier pour eux, pour qu’ils aient de quoi vibrer en rentrant du travail. Je crois que c’était ça, la relation que nous avions. Je suis redevable à vie et éternellement reconnaissant envers les habitants de Philadelphie. »

Désormais engagé avec les Pacers, Kelly Oubre Jr. espérait retrouver du plaisir dans un système davantage adapté à ses qualités. Avec 10,7 points et 3 rebonds de moyenne, ses débuts sont encore laborieux, mais il reste optimiste.

« C’était le rythme, la culture, l’état d’esprit qu’il y a dans cette équipe. C’est un basket rapide, un groupe de gars qui travaillent collectivement, comme un seul homme », explique-t-il sur les raisons de sa signature à Indiana.

« Je pensais que ce serait une superbe opportunité pour moi de jouer instinctivement, sans avoir à trop réfléchir. J’avais tort et j’ai beaucoup réfléchi, mais je commence à trouver mon rythme et mes repères. C’est une culture géniale. Coach Carlisle est une légende, un Hall of Famer, et j’étais désiré. J’adore les gens qui me veulent. »

Kelly Oubre Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 10.7 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.3 0.5 0.1 3.7 2016-17 WAS 79 20.3 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 27.5 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 WAS/PHO 69 28.0 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2019-20 PHO 56 34.5 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.4 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GSW 55 30.7 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26.3 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32.2 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHI 68 30.2 44.1 31.1 75.0 1.4 3.6 5.0 1.5 2.9 1.1 1.3 0.7 15.4 2024-25 PHI 60 34.6 47.0 29.3 75.1 1.6 4.5 6.1 1.8 3.0 1.5 1.3 0.5 15.1 2025-26 PHI 50 31.5 46.7 36.0 76.6 1.0 4.0 5.0 1.6 2.5 1.4 1.4 0.5 14.1 2026-27 IND 12 24.4 45.0 23.4 76.0 0.8 2.2 3.0 1.3 2.3 0.8 0.8 0.8 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.