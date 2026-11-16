Jason Kidd, le mentor que LeBron James vient de dépasser

C’est une passe décisive pour VJ Edgecombe, en fin de match face aux Pacers, qui a permis à LeBron James de dépasser Jason Kidd au troisième rang des meilleurs passeurs de l’histoire, avec 12 092 offrandes.
Un cap d’autant plus symbolique que « J-Kidd » occupe une place particulière dans la carrière du « King », dont il fut successivement l’adversaire, le mentor, le coéquipier et même l’entraîneur.
« C’est un immense honneur. Je n’avais évidemment pas imaginé cela dans ma carrière, mais je savais que les passes décisives comptaient beaucoup pour moi. […] Me retrouver aux côtés de certains des plus grands joueurs de l’histoire, et notamment de mon cher ami J-Kidd, c’est vraiment spécial », a réagi LeBron James.
Une amitié qui remonte à ses premières années en NBA, lorsque les Cavaliers du jeune LeBron croisaient régulièrement les Nets du vétéran Kidd. Mais c’est surtout avec Team USA que leur relation s’est renforcée.
Un élève particulièrement attentif
En 2007, alors que la sélection américaine prépare sa reconquête olympique, Mike Krzyzewski consulte LeBron James sur l’arrivée de plusieurs vétérans, dont Jason Kidd, Kobe Bryant et Chauncey Billups. Sa réponse est révélatrice : « J-Kidd est le meilleur passeur de NBA. Je sais aussi vraiment passer. Je peux apprendre de lui. »
Déjà superstar à Cleveland, LeBron James n’hésite pourtant pas à se faire élève auprès du maître. Et il ne perd pas une occasion de profiter de l’expérience de son aîné.
« À chaque réunion, LeBron s’asseyait à côté de J-Kidd. Et presque tous les soirs, Jason et LeBron allaient shooter ensemble », racontait Coach K dans le podcast « The Dream Team Tapes ». « J’appelle ça un partage de bonnes pratiques. Comment auraient-ils pu échanger tout cela sans se retrouver ensemble et accepter de partager leurs connaissances ? C’était magnifique. »
Les deux hommes remportent ensuite l’or à Pékin en 2008, avant de se retrouver onze ans plus tard aux Lakers, Jason Kidd devenant l’un des assistants de Frank Vogel à Los Angeles.
Entre-temps, l’élève a pris une autre dimension. En 2020, ESPN rapporte même que LeBron James considère son ancien coéquipier comme la seule personne encore en vie capable de lire le jeu avec autant de clairvoyance que lui !
Une leçon de patience
Ensemble, ils décrochent le titre NBA en 2020, une saison durant laquelle LeBron James termine également meilleur passeur de la ligue, avec 10.2 offrandes de moyenne.
Mais Jason Kidd ne lui a pas seulement transmis son expérience du « playmaking ». « Il a toujours essayé de m’enseigner la patience. C’est l’un des hommes les plus calmes que j’aie côtoyés. Il ne s’emballe jamais et ne se laisse jamais abattre », confiait LeBron James en 2023, après avoir retrouvé son ancien assistant.
« Je n’ai jamais été très bon dans ce domaine. Mais je l’écoute, même si c’est parfois difficile à appliquer. Il m’a énormément appris. J’apprécie cette amitié et cette fraternité que nous avons construites en vingt ans. »
L’admiration est d’ailleurs réciproque. « J’ai beaucoup appris en deux ans à ses côtés, mais aussi lorsque nous jouions ensemble avec l’équipe olympique », soulignait de son côté Jason Kidd en 2022, estimant que LeBron James était le meilleur joueur de tous les temps.
Plus récemment, en août dernier, l’ancien meneur des Nets et des Mavericks établissait également un parallèle entre leurs deux styles de jeu.
« Je dirais que mon jeu est celui qui se rapproche le plus de celui de LeBron, même si lui évolue à un tout autre niveau », confiait-il à ALL-STAR Magazine. « Il a cette capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers. Son QI basket, sa compréhension de ce qui va se passer avant même que cela ne se produise, sont extrêmement élevés. »
De quoi lui permettre de se glisser toujours davantage dans la peau d’un pur meneur de jeu aux Sixers…
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Afficher les joueurs classés 11 à 20
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231
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198
191
178
177
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160
157
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|39.6
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05
|CLE
|80
|42.3
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.4
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06
|CLE
|79
|42.5
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07
|CLE
|78
|40.9
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08
|CLE
|75
|40.4
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09
|CLE
|81
|37.7
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10
|CLE
|76
|39.0
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11
|MIA
|79
|38.8
|51.0
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12
|MIA
|62
|37.5
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13
|MIA
|76
|37.9
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.3
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14
|MIA
|77
|37.7
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15
|CLE
|69
|36.1
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16
|CLE
|76
|35.6
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17
|CLE
|74
|37.8
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18
|CLE
|82
|36.9
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19
|LAL
|55
|35.2
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20
|LAL
|67
|34.6
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21
|LAL
|45
|33.4
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22
|LAL
|56
|37.2
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23
|LAL
|55
|35.5
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24
|LAL
|71
|35.3
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25
|LAL
|70
|34.9
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
|2025-26
|LAL
|60
|33.2
|51.5
|31.7
|73.7
|0.7
|5.4
|6.1
|7.2
|1.4
|1.2
|3.0
|0.6
|20.9
|2026-27
|PHI
|11
|32.6
|44.3
|22.5
|71.7
|0.5
|6.7
|7.2
|6.9
|2.1
|1.2
|2.6
|0.7
|15.1
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.