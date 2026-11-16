Jason Kidd, le mentor que LeBron James vient de dépasser

C’est une passe décisive pour VJ Edgecombe, en fin de match face aux Pacers, qui a permis à LeBron James de dépasser Jason Kidd au troisième rang des meilleurs passeurs de l’histoire, avec 12 092 offrandes.

Un cap d’autant plus symbolique que « J-Kidd » occupe une place particulière dans la carrière du « King », dont il fut successivement l’adversaire, le mentor, le coéquipier et même l’entraîneur.

« C’est un immense honneur. Je n’avais évidemment pas imaginé cela dans ma carrière, mais je savais que les passes décisives comptaient beaucoup pour moi. […] Me retrouver aux côtés de certains des plus grands joueurs de l’histoire, et notamment de mon cher ami J-Kidd, c’est vraiment spécial », a réagi LeBron James.

Une amitié qui remonte à ses premières années en NBA, lorsque les Cavaliers du jeune LeBron croisaient régulièrement les Nets du vétéran Kidd. Mais c’est surtout avec Team USA que leur relation s’est renforcée.

Un élève particulièrement attentif

En 2007, alors que la sélection américaine prépare sa reconquête olympique, Mike Krzyzewski consulte LeBron James sur l’arrivée de plusieurs vétérans, dont Jason Kidd, Kobe Bryant et Chauncey Billups. Sa réponse est révélatrice : « J-Kidd est le meilleur passeur de NBA. Je sais aussi vraiment passer. Je peux apprendre de lui. »

Déjà superstar à Cleveland, LeBron James n’hésite pourtant pas à se faire élève auprès du maître. Et il ne perd pas une occasion de profiter de l’expérience de son aîné.

« À chaque réunion, LeBron s’asseyait à côté de J-Kidd. Et presque tous les soirs, Jason et LeBron allaient shooter ensemble », racontait Coach K dans le podcast « The Dream Team Tapes ». « J’appelle ça un partage de bonnes pratiques. Comment auraient-ils pu échanger tout cela sans se retrouver ensemble et accepter de partager leurs connaissances ? C’était magnifique. »

Les deux hommes remportent ensuite l’or à Pékin en 2008, avant de se retrouver onze ans plus tard aux Lakers, Jason Kidd devenant l’un des assistants de Frank Vogel à Los Angeles.

Entre-temps, l’élève a pris une autre dimension. En 2020, ESPN rapporte même que LeBron James considère son ancien coéquipier comme la seule personne encore en vie capable de lire le jeu avec autant de clairvoyance que lui !

Une leçon de patience

Ensemble, ils décrochent le titre NBA en 2020, une saison durant laquelle LeBron James termine également meilleur passeur de la ligue, avec 10.2 offrandes de moyenne.

Mais Jason Kidd ne lui a pas seulement transmis son expérience du « playmaking ». « Il a toujours essayé de m’enseigner la patience. C’est l’un des hommes les plus calmes que j’aie côtoyés. Il ne s’emballe jamais et ne se laisse jamais abattre », confiait LeBron James en 2023, après avoir retrouvé son ancien assistant.

« Je n’ai jamais été très bon dans ce domaine. Mais je l’écoute, même si c’est parfois difficile à appliquer. Il m’a énormément appris. J’apprécie cette amitié et cette fraternité que nous avons construites en vingt ans. »

L’admiration est d’ailleurs réciproque. « J’ai beaucoup appris en deux ans à ses côtés, mais aussi lorsque nous jouions ensemble avec l’équipe olympique », soulignait de son côté Jason Kidd en 2022, estimant que LeBron James était le meilleur joueur de tous les temps.

Plus récemment, en août dernier, l’ancien meneur des Nets et des Mavericks établissait également un parallèle entre leurs deux styles de jeu.

« Je dirais que mon jeu est celui qui se rapproche le plus de celui de LeBron, même si lui évolue à un tout autre niveau », confiait-il à ALL-STAR Magazine. « Il a cette capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers. Son QI basket, sa compréhension de ce qui va se passer avant même que cela ne se produise, sont extrêmement élevés. »

De quoi lui permettre de se glisser toujours davantage dans la peau d’un pur meneur de jeu aux Sixers…

Les cibles préférées de LeBron James Nombre de passes décisives reçues en saison régulière NBA 1. Zydrunas Ilgauskas Cleveland Cavaliers 785 2. Anthony Davis Los Angeles Lakers 610 3. Kevin Love Cleveland Cavaliers 500 4. Chris Bosh Miami Heat 481 5. Dwyane Wade Miami Heat · Cleveland Cavaliers 428 6. Drew Gooden Cleveland Cavaliers 356 7. Anderson Varejão Cleveland Cavaliers 354 8. J.R. Smith Cleveland Cavaliers · Los Angeles Lakers 287 9. Austin Reaves Los Angeles Lakers 286 10. Kyle Kuzma Los Angeles Lakers 248 Afficher les joueurs classés 11 à 20

11. Rui Hachimura Los Angeles Lakers 234 12. Mo Williams Cleveland Cavaliers 231 13. Mario Chalmers Miami Heat 229 14. Kyrie Irving Cleveland Cavaliers 198 15. Tristan Thompson Cleveland Cavaliers 191 16. Daniel Gibson Cleveland Cavaliers 178 17. Kentavious Caldwell-Pope Los Angeles Lakers 177 18. Donyell Marshall Cleveland Cavaliers 170 19. JaVale McGee Los Angeles Lakers 160 20. Damon Jones Cleveland Cavaliers 157

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39.6 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42.3 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42.5 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38.8 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36.1 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35.6 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35.2 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34.6 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33.4 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35.5 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34.9 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33.2 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9 2026-27 PHI 11 32.6 44.3 22.5 71.7 0.5 6.7 7.2 6.9 2.1 1.2 2.6 0.7 15.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.