San Antonio Spurs – Detroit Pistons : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Spurs – Pistons, San Antonio, leader de la Conférence Ouest avec 12 victoires en 14 matchs, reçoit le troisième de la Conférence Est au Frost Bank Center, dans la nuit de mardi à mercredi à 2 h, heure française.

Sur une série de 12 victoires de rang, les Spurs accueillent des Pistons qui enchaîneront à La Nouvelle-Orléans dès le lendemain, ce qui fait pencher notre pronostic NBA gratuit pour les Texans.

Forme et perspectives : Spurs et Pistons arrivent avec des dynamiques opposées

Forme : 5 derniers matchs San Antonio Spurs 12-2 · 1er de l’Ouest · à domicile V V V V V 120,8 Pts/match 101,0 Pts encaissés +19,8 Différentiel 1j Repos Detroit Pistons 8-4 · 3e de l’Est · à l’extérieur D D V V D 121,0 Pts/match 124,2 Pts encaissés -3,2 Différentiel 2j Repos

San Antonio a perdu ses deux premières rencontres, à domicile contre Oklahoma City puis Houston, avant d’enchaîner 12 succès, dont sept à l’extérieur.

Sur leurs cinq derniers matchs, les Spurs ont inscrit 120,8 points et en ont concédé 101,0, soit un écart de +19,8. Ce bilan comprend un 123-85 face à Golden State et un 110-102 à Utah dimanche, sans De’Aaron Fox.

Detroit, qui compte huit victoires pour quatre défaites, reste sur trois revers en cinq matchs, dont un 117-137 à Miami après une victoire 144-140 en prolongation à Washington, où Cade Cunningham a inscrit 52 points.

À Miami, les Pistons ont marqué 39 points dans le premier quart-temps, puis 78 sur les trois suivants, face à 14 contres du Heat et à un avantage de 28-11 pour Miami en contre-attaque.

Comparatif des équipes : saison San Antonio Spurs Detroit Pistons Spurs +5,1 119,2



114,1 Efficacité offensive Spurs -2,6 106,6



109,2 Efficacité défensive Spurs +4,2 48,6



44,4 Rebonds par match Spurs -2,0 12,3



14,3 Ballons perdus Spurs +0,5 % 46,8 %



46,3 % Réussite aux tirs

Au bilan de la saison, les Spurs font mieux des deux côtés du terrain, avec une efficacité offensive de 119,2 contre 114,1 et défensive de 106,6 contre 109,2.

San Antonio domine aussi la bataille sous le cercle, avec 48,6 rebonds par match contre 44,4 et deux ballons perdus de moins que Detroit.

Les Spurs encaissent 105,3 points à domicile, quand les Pistons en concèdent 111,0 à l’extérieur, et la différence se situe donc davantage en défense que dans l’adresse, quasi identique des deux côtés.

Detroit bénéficie de deux jours de repos contre un seul pour San Antonio, qui jouait dimanche à Utah, mais les Pistons rejoigneront La Nouvelle-Orléans dès le lendemain.

Absences et rotations : qui sera disponible chez les Pistons et les Spurs ?

Absences San Antonio Spurs De’Aaron Fox, hanche gauche Statut non confirmé Tobias Harris, mollet gauche Absent Jayden Quaintance, genou droit (opération) Absent Detroit Pistons Jalen Duren, ischio-jambier droit Absent Isaiah Joe, hanche droite Absent Duncan Robinson, cuisse gauche Décision de dernière minute

Jalen Duren n’a disputé que deux des 12 matchs de Detroit et reste absent à cause d’une élongation à l’ischio-jambier droit, tout comme Isaiah Joe, qui souffre d’une contusion à la hanche.

Duncan Robinson, qui tourne à 17,4 points et 3,9 paniers à 3 points de moyenne, est annoncé en décision de dernière minute avec une gêne à la cuisse gauche.

Côté San Antonio, De’Aaron Fox, qui tourne à 13,6 points et 5,8 passes de moyenne, n’a pas joué dimanche à Utah à cause d’un problème à la hanche gauche et sera réévalué avant ce match, tandis que Tobias Harris et Jayden Quaintance sont toujours forfaits.

Sans De’Aaron Fox à Utah, Dylan Harper a renversé le Jazz dans le money time avec 31 points et neuf rebonds, et les compositions probables alignent Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell, Julian Champagnie et Victor Wembanyama face à Daniss Jenkins, Ausar Thompson, Cade Cunningham, Duncan Robinson et John Collins.

Victor Wembanyama contre la raquette de Detroit, Cade Cunningham contre Stephon Castle : les duels à suivre

Victor Wembanyama face à John Collins Victor Wembanyama SAS VS John Collins DET 28,6 Pts/match 11,6 Reb/match 10,4 Pts/match 6,0 Reb/match Sans Jalen Duren, Detroit confie sa raquette à John Collins face au joueur le plus prolifique des Spurs. Stephon Castle face à Cade Cunningham Stephon Castle SAS VS Cade Cunningham DET 15,7 Pts/match 5,4 Pas. déc./match 25,7 Pts/match 7,9 Pas. déc./match La création offensive de Detroit repose sur Cade Cunningham, et la manière dont les Spurs répartiront leur défense sur le meneur des Pistons déterminera l’espace laissé aux tireurs.

Victor Wembanyama avait inscrit 38 points et réalisé cinq contres lors du match disputé en mars. Il arrive après 26 points, 11 rebonds et cinq contres à Utah dimanche, face à une raquette de Detroit amputée de Jalen Duren et menée par John Collins et Paul Reed.

Cade Cunningham avait signé 26 points dans cette rencontre. Son rôle de meneur place Stephon Castle et Dylan Harper face à un choix délicat : venir aider en défense sur le meneur des Pistons ou le laisser en un contre un.

Spurs – Pistons : les paris sur les performances individuelles

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Rebonds Plus de 10,5 11,6 Saison reb 10,0 5 derniers 14/14 Matchs joués Sa moyenne de saison dépasse ce seuil, et Detroit doit faire à l’intérieur sans Jalen Duren. Cade Cunningham DET Passes décisives Plus de 7,5 7,9 Saison pas. déc. 9,0 5 derniers 12/12 Matchs joués Sa distribution progresse sur les derniers matchs, et Detroit lui confie toute la création du jeu offensif. Dylan Harper SAS Points marqués Plus de 16,5 18,3 Saison pts 17,6 5 derniers 14/14 Matchs joués Ses deux moyennes dépassent ce pari, avec 31,5 minutes de jeu par match et le possible forfait de De’Aaron Fox lui offrirait encore plus de responsabilités.

Victor Wembanyama a capté 24 rebonds contre Dallas le 4 novembre, tandis que Dylan Harper pourrait voir son temps de jeu, actuellement de 31,5 minutes par match, augmenter si De’Aaron Fox manque encore à l’appel. Deux raisons de retenir ces paris.

Les trois lignes ci-dessus s’appuient sur les moyennes de saison et des cinq derniers matchs, et le moment idéal pour les comparer est de passer par un top site paris sportif avant de valider son ticket.

Un historique récent favorable à San Antonio avant Spurs – Pistons

Confrontations directes San Antonio Spurs VS Detroit Pistons Spurs 121-106 Pistons Victor Wembanyama : 38 pts, 16 reb, 5 contres San Antonio Spurs 114-103 Pistons Detroit Pistons 122-96 Spurs Detroit Pistons 125-110 Spurs San Antonio (Austin)

Les Spurs ont remporté les deux duels de 2025-26, par 11 points d’écart à Detroit en février puis par 15 points à San Antonio en mars.

De’Aaron Fox avait ajouté 29 points lors du match au printemps, ce qui fait de sa disponibilité le principal point d’interrogation pour San Antonio.

Detroit avait gagné les deux rencontres de 2025, mais ces résultats datent de plus d’un an. Tobias Harris, arrivé de Detroit en juillet, sera forfait pour retrouver son ancien club.

Notre pronostic NBA : les Spurs favoris face aux Pistons

Pronostics Vainqueur San Antonio Spurs vainqueurs L’efficacité nette de +12,6 des Spurs dépasse largement celle de +4,9 des Pistons, et San Antonio n’a pas perdu une seule fois à l’extérieur. Total Plus de 220 points Les Pistons affichent 229,0 points combinés par match à l’extérieur et les Spurs 222,3 à domicile. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 10,5 rebonds Il a pris 16 rebonds face à Detroit en mars dernier, dans une rencontre où les Pistons faisaient avec Jalen Duren. Perf. joueur Cade Cunningham plus de 7,5 passes décisives Il compile 9,0 passes sur ses cinq derniers matchs et dirige l’attaque des Pistons. Combiné Spurs vainqueurs + Cade Cunningham plus de 7,5 passes Les deux paris reposent sur des éléments distincts, la domination de San Antonio d’un côté et le rôle de passeur de Cade Cunningham de l’autre.

Pronostic sur le score du match San Antonio Spurs 117-108 Detroit Pistons Écart de points : 9 · Total de points : 225

San Antonio affiche le meilleur bilan, la meilleure défense, l’avantage aux rebonds et cinq victoires de suite à domicile, ce qui en fait le favori logique. Seule une grosse soirée de Cade Cunningham permettrait à Detroit de renverser le scénario.

Pour profiter d’une offre de bienvenue avant de miser sur cette rencontre auprès d’un opérateur agréé, les lecteurs peuvent consulter notre code bonus Winamax.