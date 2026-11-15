Les Grizzlies découvrent un Cedric Coward toujours plus complet

Avec 23 points, 12 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres, Cedric Coward a noirci de la feuille de stats lors de la victoire des Grizzlies face aux Nets. Le tout avec une belle efficacité : 7/13 aux tirs, dont 4/6 à 3-points.

Une performance complète, dans la lignée de ce que propose l’arrière de deuxième année, déjà sélectionné dans la All-Rookie First Team au printemps dernier.

Mais ce qui impressionne surtout Tuomas Iisalo, c’est la capacité de son joueur à peser dans plusieurs secteurs.

« Ce que j’aime chez Cedric, c’est qu’il peut remplir énormément de rôles différents », explique ainsi son entraîneur. « Il peut poser des écrans, être le porteur de balle. Il est excellent en transition, que ce soit pour remonter le ballon ou courir sur l’aile afin de recevoir des tirs ouverts à 3-points. »

Un joueur qui sait tout faire

Cette polyvalence lui permet de s’adapter aux différentes associations proposées par Memphis. Aux côtés de Ty Jerome et Cameron Boozer, il doit notamment évoluer sans ballon, mais peut également prendre davantage de responsabilités à la création dans d’autres configurations.

« Il peut shooter, jouer dos au panier ou aller chercher ses tirs à mi-distance », souligne Cameron Boozer. « C’est facile de jouer avec lui parce qu’il possède tellement de qualités. Nous avons développé une très bonne connexion à deux, notamment sur le côté faible. »

Et ses belles qualités défensives, déjà saluées la saison passée, restent tout aussi précieuses.

« Sa protection du cercle depuis le côté faible, pour un arrière, est probablement la meilleure de la ligue. Et son sens du rebond est d’un niveau extrêmement élevé », assure Tuomas Iisalo.

Un impact qui dépasse les statistiques brutes

Privés de Zach Edey face à Brooklyn, les Grizzlies ont justement pu compter sur Cedric Coward au rebond.

« C’est comme ça que j’ai toujours été, depuis tout petit », explique l’intéressé. « Au rebond, il faut voir le ballon et aller le chercher. Tu veux toucher le ballon. Et sans Zach, sans Quinten Post, on avait besoin de ces rebonds. »

Son entraîneur insiste également sur son influence collective. « C’est très clair quand on regarde nos statistiques avec et sans lui sur le terrain. Il est en tête de l’équipe, y compris dans les données ajustées en fonction de la qualité des tirs. Il est devenu un joueur très équilibré des deux côtés du terrain. »

De quoi laisser entrevoir une marge de progression importante pour celui qui tournait à 13.6 points, 5.9 rebonds et 2.8 passes lors de sa première saison. « Il est encore jeune », rappelle d’ailleurs Tuomas Iisalo, conscient que son joueur possède seulement une année d’expérience en NBA et un parcours universitaire atypique.

Cedric Coward Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MEM 62 25.8 47.1 33.8 84.3 1.3 4.5 5.9 2.8 2.0 0.6 1.7 0.4 13.6 2026-27 MEM 12 28.8 45.4 43.5 83.3 1.6 7.3 8.8 3.1 2.8 1.5 1.4 0.3 13.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.