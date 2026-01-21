« Défenseur unique pour son poste », Cedric Coward continue de bluffer les Grizzlies

Choisi en 11e position lors de la dernière Draft, en juin, Cedric Coward continue d’être l’un des meilleurs « première année » de la cuvée 2025. S’apprêtant à participer au Rising Stars Challenge, lors du All-Star Weekend, et briguant donc une place dans la « All-Rookie Team » de fin de saison.

À Memphis, on ne manque en tout cas pas de responsabiliser l’arrière très aguerri de – déjà – 22 ans, aussi bien en attaque (14 points de moyenne, seuls Ja Morant et Jaren Jackson Jr. font mieux) qu’en défense.

Et c’est justement défensivement qu’il séduit tout particulièrement son coach : « C’est un défenseur unique pour son poste » juge Tuomas Iisalo. « À la base, c’est un arrière, mais il offre énormément au niveau de la protection de cercle, de l’envergure et au rebond défensif, dont l’importance est souvent sous-estimée, négligée. »

Comparé à Kawhi Leonard, un ancien double Défenseur de l’année avec lequel il compte bien s’entraîner pendant l’été, et passé comme lui sous les radars, Cedric Coward n’est pas toujours parfait dans le domaine. Mais il apprend et son équipe est surtout meilleure quand il est là (+4.4 points de différentiel en défense, avec et sans lui).

Le meilleur reste à venir

« Je me suis fait botter les fesses à quelques reprises mais, dans le même temps, j’ai aussi plutôt bien tenu tête à certains gars. Donc on apprend plein de choses à la fois » admet à ce sujet l’ancien pensionnaire de Willamette University, Eastern Washington et Washington State.

L’apprentissage continue d’ailleurs de bien se dérouler pour le joueur des Grizzlies qui, comme tout rookie, est loin d’être un produit fini.

« Chaque rookie a beaucoup à apprendre » assure en ce sens Tuomas Iisalo. « Il a connu beaucoup de réussite très vite, mais il est très important de se dire que ses meilleures années sont encore bien devant lui. C’est un apprentissage permanent et il n’y a pas de meilleure façon d’apprendre que d’être jeté dans le grand bain, face à de grands joueurs, en étant confronté à différents types d’oppositions. »

Pas du genre à se cacher sur un parquet, et désireux « de ne pas la répéter deux fois » la même erreur quand il s’y trouve, Cedric Coward est la belle surprise de la saison terne de Memphis.

Où il se dit très à l’aise : « Être capable de pouvoir faire [ce que je fais] et de voir que l’équipe croit en moi pour le faire… Ça me donne encore plus confiance en moi » indique celui qui sort d’une expérience européenne réussie (15 points de moyenne à 55% au shoot, avec quelques belles séquences défensives sur Franz Wagner).

Cedric Coward Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MEM 38 26:36 47.4 33.7 85.0 1.5 5.0 6.5 2.9 2.1 0.5 1.7 0.3 14.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.