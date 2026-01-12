Cedric Coward n’a pas froid aux yeux

Toujours considéré comme l’un des « steals » de cette Draft 2025, Cedric Coward s’en voulait d’avoir loupé le tir de la gagne face au Thunder il y a quelques jours. Mais le calendrier NBA permet d’avoir la mémoire courte, et de se rattraper, et cette nuit, c’est ce même Coward qui a permis aux Grizzlies de renverser les Nets dans le « money time ».

Auteur de deux paniers à 3-points dans ce « run » final, Cedric Coward termine même meilleur marqueur de Memphis, et en l’absence de Ja Morant, Tuomas Iisalo peut compter sur un « go-to-guy » dans les moments chauds.

« Je pense qu’il va devenir un très bon ‘finisher’ à l’avenir, parce qu’il a non seulement cet état d’esprit, mais aussi le jeu qui lui permet de créer de l’espace pour lui-même et les qualités techniques pour rentrer ce genre de tirs », explique le coach des Grizzlies.

Désormais place à l’Europe !

Les Grizzlies étaient menés 98-90 lorsque Cam Spencer a lancé ce 13-0 fatal aux Nets avec un premier panier primé. Cedric Coward a pris le relais et il n’y avait aucune hésitation dans ces prises de position.

« Ma confiance ne va pas vaciller » prévient le rookie. « J’ai trop travaillé pour que ma confiance vacille. Si c’était le cas, franchement, je ne devrais pas jouer… Mon rôle, c’est simplement d’être prêt et de prendre chaque tir comme si c’était un tir pour la victoire. »

Comme ses coéquipiers, Cedric Coward va désormais faire ses valises, direction l’Europe pour une double confrontation face au Magic. « Ça sera quand même plus agréable parce qu’on a gagné. Mais j’ai surtout hâte d’être dans un autre pays, sur un autre continent, de vivre toutes les expériences qu’on va pouvoir vivre » anticipe l’ailier de Memphis. « Je vais prendre plein de photos, et puis simplement de pouvoir jouer au basket avec mes ‘frères’. »