Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Après leur défaite face à Chicago samedi (106-117), Minnesota retrouve son public du Target Center pour accueillir Portland. La franchise de l’Oregon reste sur trois succès consécutifs et se déplace à Minneapolis pour cette rencontre programmée à 2h00, heure française, dans la nuit du lundi au mardi, au cœur de ce pronostic NBA entre les Timberwolves et les Trail Blazers.

Cette affiche marque le début d’une double confrontation entre les deux équipes, qui se retrouveront dès le lendemain dans la même salle. Minnesota devra notamment faire sans Anthony Edwards, tandis que Portland pourra compter sur Micah Nori, ancien assistant de Chris Finch désormais installé sur le banc des Blazers. Retrouvez tous ces éléments dans notre pronostic NBA gratuit.

Forme et perspectives : Timberwolves et Trail Blazers arrivent par deux chemins opposés

Forme : 5 derniers matchs Minnesota Timberwolves 9-4 · 5e de l’Ouest · à domicile V V V V D 117,2 Pts/match 105,4 Pts encaissés +11,8 Différentiel 1j Repos Portland Trail Blazers 9-3 · 4e de l’Ouest · à l’extérieur D D V V V 116,4 Pts/match 113,4 Pts encaissés +3,0 Différentiel 2j Repos

Les Minnesota Timberwolves ont vu leur série de cinq victoires consécutives prendre fin samedi à domicile, avec une défaite surprenante face à des Bulls qui ont profité d’une équipe sans intensité. Minnesota a notamment manqué ses dix premières tentatives à trois points au cours du premier quart-temps. Il s’agit seulement de sa deuxième défaite de la saison au Target Center.

Ce revers ne remet toutefois pas en cause le bon début de saison des Wolves, qui affichent un bilan de 9-4 et occupent la cinquième place de la conférence Ouest. Ayo Dosunmu avait notamment conduit la remontée de Minnesota dans le troisième quart-temps, permettant aux Wolves d’effacer un retard à deux chiffres.

Portland se présente à Minneapolis dans une dynamique positive, avec trois succès consécutifs et un bilan impressionnant de 6-1 à l’extérieur. Il convient néanmoins de relativiser cette dernière série, puisque leur victoire la plus récente a été obtenue à Sacramento, une équipe qui ne comptait alors qu’un seul succès en douze rencontres.

Deni Avdija s’est particulièrement illustré lors de cette rencontre avec 34 points à 11 sur 13 au tir et un parfait 9 sur 9 aux lancers francs. Damian Lillard a également contribué au succès avec 29 points.

Comparatif des équipes : saison Timberwolves Trail Blazers Trail Blazers +2,8 116,0



118,8 Efficacité offensive Timberwolves -6,6 104,5



111,1 Efficacité défensive Timberwolves +4,2 48,5



44,3 Rebonds par match Timberwolves -0,4 15,9



16,3 Ballons perdus Timberwolves +0,8% 47,7 %



46,9 % Réussite aux tirs

Depuis le début de la saison, Portland affiche une meilleure efficacité offensive que Minnesota, avec 118,8 points pour 100 possessions contre 116,0. Les Timberwolves prennent toutefois l’avantage sur le plan défensif, puisqu’ils concèdent 6,6 points de moins pour 100 possessions que les Trail Blazers.

Les statistiques à domicile et à l’extérieur illustrent également ce contraste. Portland inscrit en moyenne 123,4 points par match loin de ses bases, tandis que Minnesota limite ses adversaires à seulement 103,6 points au Target Center. Ces deux moyennes reposent sur sept rencontres disputées dans chaque configuration.

Le contexte du calendrier pourrait aussi jouer un rôle. Portland dispute à Minneapolis le deuxième match d’un déplacement de six rencontres, après avoir bénéficié de deux jours de repos. Minnesota n’a, de son côté, disposé que d’une seule journée pour récupérer.

Le début de saison des Trail Blazers apparaît d’autant plus intéressant au regard de leur exercice précédent. Portland avait terminé avec un bilan de 42 victoires pour 40 défaites sous les ordres de Tiago Splitter, alors entraîneur intérimaire, avant de s’incliner 4-1 face à San Antonio au premier tour des playoffs.

Timberwolves – Trail Blazers : Anthony Edwards et Ja Morant absents, Jaylen Clark en suspens

Absences Minnesota Timberwolves Anthony Edwards, genou droit (opéré) Absent Donte DiVincenzo, tendon d’Achille droit Absent Jaylen Clark, ischio-jambier droit Statut non confirmé Portland Trail Blazers Ja Morant, ischio-jambiers Absent Vit Krejci, cheville gauche (fracture, opéré) Absent Shaedon Sharpe, ménisque droit (opéré) Absent Chris Youngblood, pied (contusion osseuse) Décision de dernière minute

Portland devra faire face à plusieurs absences importantes. Ja Morant, touché aux ischio-jambiers et limité à seulement quatre apparitions cette saison, ne sera pas disponible. Vit Krejci est également forfait après avoir été opéré d’une fracture de la cheville gauche le 11 novembre. Enfin, Shaedon Sharpe n’a toujours pas disputé la moindre rencontre depuis son opération au ménisque droit.

Chris Youngblood, qui évolue sous contrat two-way, reste incertain jusqu’au dernier moment en raison d’une contusion osseuse au pied. Il avait déjà manqué la précédente rencontre face à Sacramento.

Du côté de Minnesota, Anthony Edwards, récemment opéré du genou, et Donte DiVincenzo, toujours indisponible après une grave blessure au tendon d’Achille, sont absents. Jaylen Clark reste également incertain après avoir quitté la rencontre de samedi dès le deuxième quart-temps en raison d’une gêne à l’ischio-jambier droit. Terrence Shannon Jr. dispose, lui, d’un rôle déjà conséquent avec 21,5 minutes de jeu en moyenne par rencontre.

Les cinq majeurs envisagés seraient composés de LaMelo Ball, Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels, Jonathan Kuminga et Rudy Gobert pour Minnesota. Portland pourrait aligner Damian Lillard, Sidy Cissoko, Deni Avdija, Toumani Camara et Donovan Clingan. Le Français a progressivement trouvé sa place dans le cinq des Blazers, même si aucune composition officielle n’a encore été communiquée.

Les duels qui peuvent faire basculer Timberwolves – Trail Blazers

Rudy Gobert face à Donovan Clingan Rudy Gobert MIN VS Donovan Clingan POR 7,3 Pts/match 11,4 Reb/match 11,0 Pts/match 10,5 Reb/match Donovan Clingan avait signé 21 points et 12 rebonds lors du dernier déplacement à Minneapolis, alors que Rudy Gobert a pris dix rebonds samedi malgré un 0 sur 7 aux tirs. LaMelo Ball face à Damian Lillard LaMelo Ball MIN VS Damian Lillard POR 18,6 Pts/match 6,2 Passes/match 20,6 Pts/match 4,3 Passes/match Damian Lillard a mis 29 points à Sacramento, tandis que LaMelo Ball a terminé samedi à 7 sur 25 aux tirs après des matchs à plus de vingt points. Jaden McDaniels face à Deni Avdija Jaden McDaniels MIN VS Deni Avdija POR 17,0 Pts/match 6,2 Reb/match 23,9 Pts/match 6,1 Reb/match Deni Avdija porte le scoring de Portland, et Jaden McDaniels, titulaire sur l’aile à Minnesota, joue 33,4 minutes par match.

Dans la raquette, Minnesota possède un avantage au rebond sur Portland depuis le début de la saison. Rudy Gobert reste un élément essentiel dans ce secteur : malgré une soirée particulièrement difficile au tir samedi (0 sur 7), le pivot français a capté dix rebonds et conserve une influence importante, même lorsque son apport offensif est limité.

Le duel entre les meneurs met également en lumière l’importance de l’adresse extérieure. Damian Lillard convertit en moyenne 3,1 tirs à trois points par match, tandis que LaMelo Ball a connu une soirée compliquée dans cet exercice samedi, avec seulement 4 réussites sur 19 tentatives. La capacité des deux joueurs à trouver leur rythme derrière l’arc pourrait donc peser dans la rencontre.

Paris joueurs sur Timberwolves – Trail Blazers : Deni Avdija, Donovan Clingan et LaMelo Ball

Les lignes statistiques et les cotes peuvent différer selon les opérateurs. Notre comparatif permet de trouver un top site paris sportif et de comparer les offres avant de miser sur les performances individuelles des joueurs.

Paris sur les performances individuelles Deni Avdija POR Points marqués Plus de 22,5 23,9 Saison pts 24,6 5 derniers 12/12 Matchs joués Son rendement sur les cinq derniers matchs dépasse la ligne de plus de deux points, avec 32,7 minutes de jeu par match. Donovan Clingan POR Rebonds Plus de 9,5 10,5 Saison reb 10,4 5 derniers 12/12 Matchs joués Il passe la barre des dix rebonds par match en moins de 26 minutes, ce qui laisse de la marge à ce pari. LaMelo Ball MIN Points marqués Plus de 18,5 18,6 Saison pts 24,4 5 avant Chicago 13/13 Matchs joués Il avait marqué au moins 20 points lors de chacune des cinq victoires précédentes, et son volume de tirs reste élevé.

Confrontations directes : Timberwolves devant Trail Blazers 3-1 la saison dernière

Confrontations directes Timberwolves VS Trail Blazers MIN 104-108 POR Minneapolis POR 121-124 MIN Portland MIN 133-109 POR Minneapolis POR 114-118 MIN Portland

Minnesota avait remporté trois des quatre affrontements face à Portland la saison dernière. Les Trail Blazers ont toutefois terminé cette série sur une victoire, en s’imposant 108-104 le 20 mars à Minneapolis, lors d’une rencontre disputée sans Anthony Edwards côté Timberwolves.

Ces précédents restent néanmoins à relativiser, tant les deux équipes ont évolué depuis. Julius Randle a notamment rejoint Brooklyn en juin, tandis que Micah Nori, qui faisait partie du staff de Chris Finch à Minnesota depuis 2021, occupe désormais le poste d’entraîneur à Portland.

Les deux franchises ne se sont pas encore affrontées lors de la saison 2026-2027. Elles se retrouveront dès le lendemain à Minneapolis, avant deux nouvelles confrontations programmées à Portland, les 1er décembre et 2 février.

Notre pronostic NBA Timberwolves – Trail Blazers

Pronostics Vainqueur Timberwolves vainqueur Minnesota n’a encaissé que 103,6 points de moyenne à domicile, contre 114,1 pour Portland à l’extérieur. Total Moins de 224,5 points Les sept matchs de Minnesota à domicile totalisent 221,3 points en moyenne, avec un seul match à plus de 230 points. Perf. joueur Deni Avdija plus de 22,5 points Deni Avdija tire à 50,0 % cette saison et reste le premier atout offensif de Portland. Perf. joueur Donovan Clingan plus de 9,5 rebonds Donovan Clingan capte plus de dix rebonds par match en 25,4 minutes de moyenne. Combiné Deni Avdija plus de 22,5 points + Donovan Clingan plus de 9,5 rebonds Les deux joueurs sont projetés dans le cinq majeur de Portland, ce qui sécurise leur temps de jeu.

Pronostic sur le score du match Timberwolves 114-108 Trail Blazers Écart de points : 6 · Total de points : 222

Le pari sur le total de points reste le plus délicat à évaluer. Les sept déplacements de Portland ont affiché une moyenne de 237,6 points cumulés, tandis que chacune de ses cinq dernières rencontres à l’extérieur a dépassé la barre des 225 points. Minnesota présente toutefois un tout autre visage à domicile : les Timberwolves défendent beaucoup mieux au Target Center, où un seul de leurs sept matchs a franchi le seuil des 230 points. L’intérêt de ce pari devient donc nettement plus limité si la ligne proposée descend sensiblement sous 224,5 points.

Notre pronostic privilégie finalement une victoire de Minnesota dans une rencontre relativement fermée. Pour ceux qui souhaitent suivre ces recommandations, notre page consacrée au code bonus Winamax détaille les conditions de l’offre réservée aux nouveaux inscrits.