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Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 16/11/2026 à 13:52 Twitter Facebook

Paris sportifs – Après leur défaite face à Chicago samedi (106-117), Minnesota retrouve son public du Target Center pour accueillir Portland. La franchise de l’Oregon reste sur trois succès consécutifs et se déplace à Minneapolis pour cette rencontre programmée à 2h00, heure française, dans la nuit du lundi au mardi, au cœur de ce pronostic NBA entre les Timberwolves et les Trail Blazers.

Cette affiche marque le début d’une double confrontation entre les deux équipes, qui se retrouveront dès le lendemain dans la même salle. Minnesota devra notamment faire sans Anthony Edwards, tandis que Portland pourra compter sur Micah Nori, ancien assistant de Chris Finch désormais installé sur le banc des Blazers. Retrouvez tous ces éléments dans notre pronostic NBA gratuit.

Dans cet article

Forme et perspectives : Timberwolves et Trail Blazers arrivent par deux chemins opposés

Forme : 5 derniers matchs

Minnesota Timberwolves
9-4 · 5e de l’Ouest · à domicile
VVVVD
117,2 Pts/match
105,4 Pts encaissés
+11,8 Différentiel
1j Repos

Portland Trail Blazers
9-3 · 4e de l’Ouest · à l’extérieur
DDVVV
116,4 Pts/match
113,4 Pts encaissés
+3,0 Différentiel
2j Repos

Les Minnesota Timberwolves ont vu leur série de cinq victoires consécutives prendre fin samedi à domicile, avec une défaite surprenante face à des Bulls qui ont profité d’une équipe sans intensité. Minnesota a notamment manqué ses dix premières tentatives à trois points au cours du premier quart-temps. Il s’agit seulement de sa deuxième défaite de la saison au Target Center.

Ce revers ne remet toutefois pas en cause le bon début de saison des Wolves, qui affichent un bilan de 9-4 et occupent la cinquième place de la conférence Ouest. Ayo Dosunmu avait notamment conduit la remontée de Minnesota dans le troisième quart-temps, permettant aux Wolves d’effacer un retard à deux chiffres.

Portland se présente à Minneapolis dans une dynamique positive, avec trois succès consécutifs et un bilan impressionnant de 6-1 à l’extérieur. Il convient néanmoins de relativiser cette dernière série, puisque leur victoire la plus récente a été obtenue à Sacramento, une équipe qui ne comptait alors qu’un seul succès en douze rencontres.

Deni Avdija s’est particulièrement illustré lors de cette rencontre avec 34 points à 11 sur 13 au tir et un parfait 9 sur 9 aux lancers francs. Damian Lillard a également contribué au succès avec 29 points.

Comparatif des équipes : saison
TimberwolvesTrail Blazers
Trail Blazers +2,8
116,0

118,8
Efficacité offensive
Timberwolves -6,6
104,5

111,1
Efficacité défensive
Timberwolves +4,2
48,5

44,3
Rebonds par match
Timberwolves -0,4
15,9

16,3
Ballons perdus
Timberwolves +0,8%
47,7 %

46,9 %
Réussite aux tirs

Depuis le début de la saison, Portland affiche une meilleure efficacité offensive que Minnesota, avec 118,8 points pour 100 possessions contre 116,0. Les Timberwolves prennent toutefois l’avantage sur le plan défensif, puisqu’ils concèdent 6,6 points de moins pour 100 possessions que les Trail Blazers.

Les statistiques à domicile et à l’extérieur illustrent également ce contraste. Portland inscrit en moyenne 123,4 points par match loin de ses bases, tandis que Minnesota limite ses adversaires à seulement 103,6 points au Target Center. Ces deux moyennes reposent sur sept rencontres disputées dans chaque configuration.

Le contexte du calendrier pourrait aussi jouer un rôle. Portland dispute à Minneapolis le deuxième match d’un déplacement de six rencontres, après avoir bénéficié de deux jours de repos. Minnesota n’a, de son côté, disposé que d’une seule journée pour récupérer.

Le début de saison des Trail Blazers apparaît d’autant plus intéressant au regard de leur exercice précédent. Portland avait terminé avec un bilan de 42 victoires pour 40 défaites sous les ordres de Tiago Splitter, alors entraîneur intérimaire, avant de s’incliner 4-1 face à San Antonio au premier tour des playoffs.

Timberwolves – Trail Blazers : Anthony Edwards et Ja Morant absents, Jaylen Clark en suspens

Absences
Minnesota Timberwolves
Anthony Edwards, genou droit (opéré) Absent
Donte DiVincenzo, tendon d’Achille droit Absent
Jaylen Clark, ischio-jambier droit Statut non confirmé
Portland Trail Blazers
Ja Morant, ischio-jambiers Absent
Vit Krejci, cheville gauche (fracture, opéré) Absent
Shaedon Sharpe, ménisque droit (opéré) Absent
Chris Youngblood, pied (contusion osseuse) Décision de dernière minute

Portland devra faire face à plusieurs absences importantes. Ja Morant, touché aux ischio-jambiers et limité à seulement quatre apparitions cette saison, ne sera pas disponible. Vit Krejci est également forfait après avoir été opéré d’une fracture de la cheville gauche le 11 novembre. Enfin, Shaedon Sharpe n’a toujours pas disputé la moindre rencontre depuis son opération au ménisque droit.

Chris Youngblood, qui évolue sous contrat two-way, reste incertain jusqu’au dernier moment en raison d’une contusion osseuse au pied. Il avait déjà manqué la précédente rencontre face à Sacramento.

Du côté de Minnesota, Anthony Edwards, récemment opéré du genou, et Donte DiVincenzo, toujours indisponible après une grave blessure au tendon d’Achille, sont absents. Jaylen Clark reste également incertain après avoir quitté la rencontre de samedi dès le deuxième quart-temps en raison d’une gêne à l’ischio-jambier droit. Terrence Shannon Jr. dispose, lui, d’un rôle déjà conséquent avec 21,5 minutes de jeu en moyenne par rencontre.

Les cinq majeurs envisagés seraient composés de LaMelo Ball, Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels, Jonathan Kuminga et Rudy Gobert pour Minnesota. Portland pourrait aligner Damian Lillard, Sidy Cissoko, Deni Avdija, Toumani Camara et Donovan Clingan. Le Français a progressivement trouvé sa place dans le cinq des Blazers, même si aucune composition officielle n’a encore été communiquée.

Les duels qui peuvent faire basculer Timberwolves – Trail Blazers

Rudy Gobert face à Donovan Clingan

Rudy Gobert
MIN
VS

Donovan Clingan
POR
7,3 Pts/match
11,4 Reb/match
11,0 Pts/match
10,5 Reb/match

Donovan Clingan avait signé 21 points et 12 rebonds lors du dernier déplacement à Minneapolis, alors que Rudy Gobert a pris dix rebonds samedi malgré un 0 sur 7 aux tirs.

LaMelo Ball face à Damian Lillard

LaMelo Ball
MIN
VS

Damian Lillard
POR
18,6 Pts/match
6,2 Passes/match
20,6 Pts/match
4,3 Passes/match

Damian Lillard a mis 29 points à Sacramento, tandis que LaMelo Ball a terminé samedi à 7 sur 25 aux tirs après des matchs à plus de vingt points.

Jaden McDaniels face à Deni Avdija

Jaden McDaniels
MIN
VS

Deni Avdija
POR
17,0 Pts/match
6,2 Reb/match
23,9 Pts/match
6,1 Reb/match

Deni Avdija porte le scoring de Portland, et Jaden McDaniels, titulaire sur l’aile à Minnesota, joue 33,4 minutes par match.

Dans la raquette, Minnesota possède un avantage au rebond sur Portland depuis le début de la saison. Rudy Gobert reste un élément essentiel dans ce secteur : malgré une soirée particulièrement difficile au tir samedi (0 sur 7), le pivot français a capté dix rebonds et conserve une influence importante, même lorsque son apport offensif est limité.

Le duel entre les meneurs met également en lumière l’importance de l’adresse extérieure. Damian Lillard convertit en moyenne 3,1 tirs à trois points par match, tandis que LaMelo Ball a connu une soirée compliquée dans cet exercice samedi, avec seulement 4 réussites sur 19 tentatives. La capacité des deux joueurs à trouver leur rythme derrière l’arc pourrait donc peser dans la rencontre.

Paris joueurs sur Timberwolves – Trail Blazers : Deni Avdija, Donovan Clingan et LaMelo Ball

Les lignes statistiques et les cotes peuvent différer selon les opérateurs. Notre comparatif permet de trouver un top site paris sportif et de comparer les offres avant de miser sur les performances individuelles des joueurs.

Paris sur les performances individuelles

Deni Avdija POR

Points marquésPlus de 22,5
23,9 Saison pts
24,6 5 derniers
12/12 Matchs joués

Son rendement sur les cinq derniers matchs dépasse la ligne de plus de deux points, avec 32,7 minutes de jeu par match.

Donovan Clingan POR

RebondsPlus de 9,5
10,5 Saison reb
10,4 5 derniers
12/12 Matchs joués

Il passe la barre des dix rebonds par match en moins de 26 minutes, ce qui laisse de la marge à ce pari.

LaMelo Ball MIN

Points marquésPlus de 18,5
18,6 Saison pts
24,4 5 avant Chicago
13/13 Matchs joués

Il avait marqué au moins 20 points lors de chacune des cinq victoires précédentes, et son volume de tirs reste élevé.

Confrontations directes : Timberwolves devant Trail Blazers 3-1 la saison dernière

Confrontations directes
Timberwolves

VS

Trail Blazers
20 mars 2026MIN 104-108 PORMinneapolis
24 févr. 2026POR 121-124 MINPortland
11 févr. 2026MIN 133-109 PORMinneapolis
22 oct. 2025POR 114-118 MINPortland

Minnesota avait remporté trois des quatre affrontements face à Portland la saison dernière. Les Trail Blazers ont toutefois terminé cette série sur une victoire, en s’imposant 108-104 le 20 mars à Minneapolis, lors d’une rencontre disputée sans Anthony Edwards côté Timberwolves.

Ces précédents restent néanmoins à relativiser, tant les deux équipes ont évolué depuis. Julius Randle a notamment rejoint Brooklyn en juin, tandis que Micah Nori, qui faisait partie du staff de Chris Finch à Minnesota depuis 2021, occupe désormais le poste d’entraîneur à Portland.

Les deux franchises ne se sont pas encore affrontées lors de la saison 2026-2027. Elles se retrouveront dès le lendemain à Minneapolis, avant deux nouvelles confrontations programmées à Portland, les 1er décembre et 2 février.

Notre pronostic NBA Timberwolves – Trail Blazers

Pronostics
VainqueurTimberwolves vainqueurMinnesota n’a encaissé que 103,6 points de moyenne à domicile, contre 114,1 pour Portland à l’extérieur.
TotalMoins de 224,5 pointsLes sept matchs de Minnesota à domicile totalisent 221,3 points en moyenne, avec un seul match à plus de 230 points.
Perf. joueurDeni Avdija plus de 22,5 pointsDeni Avdija tire à 50,0 % cette saison et reste le premier atout offensif de Portland.
Perf. joueurDonovan Clingan plus de 9,5 rebondsDonovan Clingan capte plus de dix rebonds par match en 25,4 minutes de moyenne.
CombinéDeni Avdija plus de 22,5 points + Donovan Clingan plus de 9,5 rebondsLes deux joueurs sont projetés dans le cinq majeur de Portland, ce qui sécurise leur temps de jeu.
Pronostic sur le score du match
Timberwolves 114-108 Trail Blazers
Écart de points : 6 · Total de points : 222

Le pari sur le total de points reste le plus délicat à évaluer. Les sept déplacements de Portland ont affiché une moyenne de 237,6 points cumulés, tandis que chacune de ses cinq dernières rencontres à l’extérieur a dépassé la barre des 225 points. Minnesota présente toutefois un tout autre visage à domicile : les Timberwolves défendent beaucoup mieux au Target Center, où un seul de leurs sept matchs a franchi le seuil des 230 points. L’intérêt de ce pari devient donc nettement plus limité si la ligne proposée descend sensiblement sous 224,5 points.

Notre pronostic privilégie finalement une victoire de Minnesota dans une rencontre relativement fermée. Pour ceux qui souhaitent suivre ces recommandations, notre page consacrée au code bonus Winamax détaille les conditions de l’offre réservée aux nouveaux inscrits.

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Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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