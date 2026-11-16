New Orleans Pelicans – Golden State Warriors : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Ce pronostic NBA entre les New Orleans Pelicans et les Golden State Warriors propose une revanche au Smoothie King Center, dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 novembre, à 2h00, heure française. Les deux équipes se retrouvent une semaine après la démonstration des Warriors, vainqueurs 138-87 en Californie, soit le plus gros écart enregistré cette saison.

Depuis cette lourde défaite, Golden State a concédé deux revers à l’extérieur et devra composer sans Stephen Curry. De leur côté, les Pelicans restent sur six défaites consécutives et le club a confirmé la demande de transfert formulée par Dejounte Murray.

Forme et perspectives : les Pelicans en chute libre, les Warriors en perte de vitesse

Forme : 5 derniers matchs New Orleans Pelicans 4-10 · 12e de l’Ouest · à domicile D D D D D 108,0 Pts/match 136,0 Pts encaissés -28,0 Différentiel 1j Repos Golden State Warriors 8-5 · 8e de l’Ouest · à l’extérieur V V V D D 115,4 Pts/match 108,8 Pts encaissés +6,6 Différentiel 2j Repos

Les Golden State Warriors occupent la huitième place de la conférence Ouest avec un bilan de 8 victoires pour 5 défaites. Après avoir débuté la saison par trois revers, ils avaient ensuite enchaîné huit succès consécutifs.

Cette dynamique a pris fin dans le Texas. À Houston (revers 108-115), Stephen Curry a dû quitter ses coéquipiers après seulement six minutes de jeu, avant que Golden State ne subisse une lourde défaite de 38 points à San Antonio. Les Spurs avaient notamment lancé la rencontre par un cinglant 18-0.

Propulsé au premier plan pour compenser l’absence de Stephen Curry, le rookie Yaxel Lendeborg a vécu une soirée particulièrement compliquée à San Antonio, avec seulement 1 réussite sur 13 tentatives. Le jeune joueur a d’ailleurs reconnu avoir été déstabilisé pendant toute la rencontre.

Les déplacements restent un véritable point faible pour Golden State. Les Warriors n’ont remporté que deux de leurs six matchs à l’extérieur, avec une moyenne de 112,2 points inscrits contre 120,7 encaissés.

Comparatif des équipes : saison New Orleans Pelicans Golden State Warriors Warriors +4,8 111,3



116,1 Efficacité offensive Warriors -8,0 120,0



112,0 Efficacité défensive Warriors +3,4 41,1



44,5 Rebonds par match Warriors -0,1 16,1



16,0 Ballons perdus par match Warriors -4,0 % 53,8 %



49,8 % Réussite aux tirs de l’adversaire

New Orleans pointe à la douzième place de la conférence Ouest avec un bilan de 4-10. Après avoir affiché un bilan équilibré de 4 victoires pour 4 défaites en début de saison, les Pelicans traversent une période beaucoup plus difficile, avec 136,0 points concédés en moyenne sur leurs cinq dernières rencontres.

Le pronostic NBA gratuit pour cette affiche repose notamment sur les difficultés défensives des Pelicans. L’écart au net rating est révélateur : +4,1 pour les Warriors, contre -8,6 pour New Orleans. Les adversaires des Pelicans affichent également 53,8 % de réussite au tir, le pire pourcentage de la ligue.

Jouer à domicile ne constitue qu’un avantage limité pour New Orleans, qui n’a remporté que trois de ses neuf matchs dans sa salle. Les Pelicans y inscrivent 113,7 points par rencontre, mais en concèdent 119,7.

La répartition des points selon les mi-temps apporte un autre éclairage. À l’extérieur, les Warriors élèvent leur niveau après la pause, avec 59,8 points inscrits en seconde période contre 52,3 avant la mi-temps. New Orleans, de son côté, démarre plus fort et marque 56,1 points dès le premier acte.

Infos équipes : qui est absent chez les Warriors et les Pelicans ?

Absences New Orleans Pelicans Dejounte Murray, cheville Absent Trey Murphy III, genoux Incertain Bennedict Mathurin, fasciite plantaire gauche Incertain Trendon Watford, cheville Incertain Bryce McGowens, coude Incertain Golden State Warriors Stephen Curry, déchirure abdominale à l’oblique Absent Brandon Williams, ischio-jambiers Absent Jimmy Butler III, rupture du ligament croisé antérieur droit Absent Moses Moody, rupture du tendon rotulien gauche Absent Kristaps Porzingis, a choisi de s’éloigner du basket Absent

Les Warriors doivent composer avec plusieurs absences importantes. Stephen Curry souffre d’une déchirure de l’oblique abdominal et ne sera pas réévalué avant deux semaines. Brandon Williams est également indisponible en raison de problèmes aux ischio-jambiers.

Jimmy Butler III et Moses Moody poursuivent leur convalescence après de longues blessures, tandis que Kristaps Porzingis a décidé de prendre ses distances avec le basket. Steve Kerr dispose donc de très peu de solutions pour étoffer son effectif.

À New Orleans, Dejounte Murray manque également à l’appel. Trey Murphy III, auteur de 26,0 points de moyenne sur ses cinq dernières sorties, Bennedict Mathurin, Trendon Watford et Bryce McGowens sont, quant à eux, incertains.

Le retour d’Yves Missi contre Denver constitue toutefois une éclaircie. Le pivot ne figure plus sur la liste des blessés, un renfort bienvenu pour une raquette déjà diminuée.

L’ambiance est également loin d’être sereine chez les Pelicans. Jamahl Mosley a reconnu que ni lui ni ses joueurs n’étaient satisfaits de la situation, tandis que Zion Williamson a qualifié d’inacceptable l’investissement collectif face à Brooklyn. Le club a par ailleurs confirmé la demande de transfert de Dejounte Murray, un nouvel élément qui témoigne des tensions au sein du vestiaire.

Duels clés : Zion Williamson et Yaxel Lendeborg au centre du choc Pelicans – Warriors

Zion Williamson face à Yaxel Lendeborg Zion Williamson NOP VS Yaxel Lendeborg GSW 21,9 Pts/match 5,2 Reb/match 20,2 Pts/match 7,4 Reb/match Zion Williamson finit près du cercle avec plus de 60 % de réussite aux tirs, Yaxel Lendeborg doit lui répondre dans la raquette et au rebond. Jeremiah Fears face à Draymond Green Jeremiah Fears NOP VS Draymond Green GSW 15,3 Pts/match 5,2 Pas./match 3,3 Pts/match 7,1 Pas./match Jeremiah Fears est le principal créateur de New Orleans, Draymond Green organise le jeu des Warriors depuis le poste de pivot.

Yaxel Lendeborg avait affiché une belle adresse lors de la première confrontation, avec 8 tirs réussis sur 10 tentatives, avant de sombrer à San Antonio (1 sur 13). Face à Zion Williamson, le rookie devra retrouver cette efficacité offensive pour rebondir.

À la mène, Jeremiah Fears assume presque à lui seul la création du jeu des Pelicans. En face, Draymond Green prend davantage de responsabilités dans l’organisation des Warriors et délivre 8,0 passes décisives en moyenne sur ses cinq dernières rencontres, alors que Stephen Curry et Brandon Williams sont absents.

Quels paris joueurs viser sur Pelicans – Warriors ?

Paris sur les performances individuelles Zion Williamson NOP Points marqués Plus de 20,5 21,9 Saison 25,0 5 derniers 13 Matchs joués Zion Williamson monte à 25,0 points sur ses cinq derniers matchs et reste le premier scoreur d’une équipe qui évolue sans Dejounte Murray. Yaxel Lendeborg GSW Rebonds Plus de 6,5 7,4 Saison 8,0 5 derniers 13 Matchs joués Yaxel Lendeborg joue plus de 31 minutes par match et son rendement au rebond a tenu même pendant la mauvaise passe des Warriors. Jeremiah Fears NOP Passes décisives Plus de 4,5 5,2 Saison 6,4 5 derniers 14 Matchs joués Jeremiah Fears est le meneur de jeu d’un groupe privé de Dejounte Murray et sa distribution a progressé sur les cinq derniers matchs.

Les trois paris présentés s’appuient sur les statistiques de la saison et les performances des cinq dernières rencontres. Ils ciblent trois profils complémentaires : Zion Williamson comme principale option offensive de New Orleans, Yaxel Lendeborg pour le rebond côté Warriors et Jeremiah Fears dans la création du jeu. Une approche qui permet de diversifier les scénarios plutôt que de miser sur une seule configuration de match.

Les seuils proposés pour les points, les rebonds et les passes décisives peuvent varier selon les opérateurs. Il est donc préférable de comparer les offres avant de placer un pari, notamment en consultant notre page dédiée au top site paris sportif.

Pelicans – Warriors : quatre succès de Golden State lors des cinq dernières confrontations

Confrontations directes New Orleans Pelicans VS Golden State Warriors Warriors 138-87 Pelicans San Francisco Pelicans 113-109 Warriors New Orleans Warriors 104-96 Pelicans San Francisco Pelicans 106-124 Warriors New Orleans Pelicans 95-111 Warriors New Orleans

La dernière défaite des Warriors face aux Pelicans remonte à février 2026, avec un revers 113-109 concédé à New Orleans. Golden State a néanmoins inscrit au moins 104 points lors de chacune des cinq dernières confrontations entre les deux équipes.

En playoffs, les Warriors ont largement dominé cette opposition, avec un premier sweep (4-0) en 2015, puis une victoire en cinq matchs (4-1) en 2018. Leur bilan s’élève ainsi à huit succès en neuf rencontres face aux Pelicans en postseason.

Un petit clin d’œil a également marqué leur dernière confrontation, le 9 novembre : Jordan Poole, ancien joueur de Golden State désormais à New Orleans, a échangé son maillot avec Yaxel Lendeborg. Les deux joueurs ont en effet porté les couleurs de l’université du Michigan.

Notre pronostic Pelicans – Warriors

Pronostics Vainqueur Golden State Warriors vainqueurs Golden State dispose de la défense la plus solide de ce duel face à l’équipe qui concède les meilleurs pourcentages aux attaquants adversaires. Total Plus de 220 points Cinq des six matchs à l’extérieur des Warriors et sept des neuf matchs à domicile des Pelicans ont dépassé ce total. Perf. joueur Yaxel Lendeborg plus de 6,5 rebonds Les Warriors dominent au rebond et Yaxel Lendeborg a pris huit rebonds de moyenne sur ses cinq derniers matchs. Perf. joueur Jeremiah Fears plus de 4,5 passes décisives Jeremiah Fears distribue 6,4 passes sur ses cinq derniers matchs et porte la création d’une équipe qui doit faire sans Dejounte Murray. Combiné Warriors vainqueurs + Jeremiah Fears plus de 4,5 passes décisives Les passes de Jeremiah Fears ne dépendent pas du vainqueur, le combiné repose donc uniquement sur l’avantage défensif de Golden State.

Pronostic sur le score du match New Orleans Pelicans 108-118 Golden State Warriors Écart de points : 10 · Total de points : 226

Golden State présente de meilleures garanties offensives et défensives que son adversaire. Les Pelicans ont notamment concédé au moins 138 points lors de quatre de leurs cinq dernières rencontres. Malgré l’absence de Stephen Curry et la lourde déconvenue subie à San Antonio, les Warriors semblent donc disposer de davantage d’arguments pour s’imposer.

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