Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Cleveland Cavaliers (7-7, sixièmes à l’Est) reçoivent les Chicago Bulls (3-9, quatorzièmes) à la Rocket Arena dans la nuit de lundi à mardi, à 1h00, heure française.

Les Cavaliers restent sur une victoire 127-117 contre Dallas, obtenue samedi malgré les absences de Donovan Mitchell, James Harden et de trois autres joueurs de rotation. De leur côté, les Bulls viennent d’enchaîner deux succès pour la première fois cette saison. Ces dynamiques opposées orientent notre pronostic NBA gratuit pour cette affiche entre Cleveland et Chicago.

Forme des Cavaliers et des Bulls : deux séries à 2-3 sur cinq matchs

Forme : 5 derniers matchs Cleveland Cavaliers 7-7 · 6e à l’Est · à domicile D D V D V 114,4 Pts/match 118,0 Pts encaissés -3,6 Différentiel 1j Repos Chicago Bulls 3-9 · 14e à l’Est · à l’extérieur D D D V V 117,4 Pts/match 121,8 Pts encaissés -4,4 Différentiel 1j Repos

Vainqueur de Dallas samedi, Cleveland a notamment pu compter sur le premier triple-double en carrière de Tyrese Proctor (24 points, 11 rebonds et 10 passes décisives). Les Cavaliers affichent désormais un bilan équilibré de 7-7, après avoir terminé l’exercice 2025-26 avec 52 victoires pour 30 défaites.

Chicago sort d’une saison 2025-26 beaucoup plus compliquée, conclue avec 31 victoires et 51 défaites, sans qualification pour les playoffs. En juin, Tiago Splitter a pris la succession de Billy Donovan sur le banc des Bulls.

Samedi, les joueurs de Chicago ont créé la surprise en s’imposant 117-106 face à Minnesota. Leur banc a largement pris le dessus sur celui des Timberwolves, avec un avantage de 51-33. Buddy Hield et Tre Jones ont inscrit 16 points chacun, tandis que les Bulls ont converti 14 de leurs 30 tentatives à trois points.

Ce succès a mis un terme à la série de cinq victoires consécutives des Timberwolves. Il intervient après une victoire en prolongation contre Atlanta et trois défaites de rang face aux Knicks, aux 76ers et aux Spurs.

Comparatif des équipes : saison Cleveland Cavaliers Chicago Bulls Cavaliers +7,5 116,9



109,4 Efficacité offensive Cavaliers -4,9 115,4



120,3 Efficacité défensive Cavaliers +1,3 45,6



44,3 Rebonds par match Cavaliers -3,8 13,5



17,3 Ballons perdus Cavaliers +2,5 % 47,1 %



44,6 % Réussite aux tirs

Les statistiques de la saison donnent un avantage net à Cleveland. Le différentiel d’efficacité des Cavaliers atteint +1,6, tandis que celui de Chicago affiche -10,9, un écart qui illustre les difficultés rencontrées par les Bulls.

Les pertes de balle constituent un autre point faible pour Chicago, qui en concède 17,3 par match contre seulement 13,5 pour Cleveland. Ces possessions supplémentaires pourraient profiter aux Cavaliers face à une défense des Bulls qui encaisse 125,9 points en moyenne.

Les résultats à l’extérieur renforcent cette tendance : Chicago n’a remporté que deux de ses sept déplacements, alors que Cleveland affiche cinq victoires en sept matchs à domicile.

Le total de points mérite également l’attention. Les sept déplacements des Bulls ont tous dépassé les 220 points cumulés, tout comme cinq des sept rencontres disputées par Cleveland sur son parquet.

Absences : qui sera disponible pour Cavaliers – Bulls ?

Absences Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell, genou gauche Incertain Evan Mobley, orteil gauche Incertain James Harden, mollet gauche Incertain Jarrett Allen, genou droit Incertain Peyton Watson, ischio-jambiers droit Incertain Sam Merrill, coude Incertain Chicago Bulls Caleb Wilson, main Absent Jalen Smith, doigt Absent Nicolas Claxton, ischio-jambiers Absent Tobe Awaka Absent

Du côté de Chicago, Caleb Wilson, deuxième meilleur marqueur de l’équipe, est indisponible pour une durée estimée entre quatre et six semaines en raison d’une blessure à la main. Jalen Smith (doigt), Nicolas Claxton (ischio-jambiers) et Tobe Awaka avaient également manqué le déplacement à Minnesota.

Pour cette rencontre, Tiago Splitter avait choisi d’aligner Norman Powell, Isaac Okoro, Josh Giddey, Matas Buzelis et Zach Collins. Okoro retrouve notamment une franchise qu’il connaît bien : Cleveland l’avait sélectionné en cinquième position de la draft 2020 avant de l’échanger contre Lonzo Ball en juillet 2025.

Chez les Cavaliers, Donovan Mitchell (genou gauche), James Harden (mollet gauche), Peyton Watson (ischio-jambiers droit) et Jarrett Allen (genou droit) figuraient parmi les absents samedi. Evan Mobley (orteil gauche) et Sam Merrill (coude) étaient également indisponibles. Les six joueurs sont désormais répertoriés comme incertains.

Le rapport médical publié lundi sera donc déterminant pour Cleveland. Il permettra de savoir si les titulaires habituels peuvent retrouver leur place, une possibilité envisageable, ou si les Cavaliers reconduiront le groupe de huit joueurs qui a réussi à faire tomber Dallas.

Les duels qui peuvent faire basculer Cavaliers – Bulls

James Harden face à Josh Giddey James Harden CLE VS Josh Giddey CHI 5,8 Passes/match 5,5 Passes 5 derniers 8,5 Passes/match 9,4 Passes 5 derniers Josh Giddey distribue davantage le jeu que James Harden, sur la saison comme sur les cinq derniers matchs. Donovan Mitchell face à Norman Powell Donovan Mitchell CLE VS Norman Powell CHI 24,0 Pts 5 derniers 5,6 Passes/match 23,0 Pts 5 derniers 1,8 Passes/match Les deux scoreurs sont proches au tableau d’affichage, mais Donovan Mitchell crée plus pour ses coéquipiers. Evan Mobley face à Matas Buzelis Evan Mobley CLE VS Matas Buzelis CHI 7,3 Rebonds/match 5,3 Rebonds 5 derniers 4,8 Rebonds/match 5,6 Rebonds 5 derniers Evan Mobley domine sur l’ensemble de la saison, mais Matas Buzelis a pris le dessus dans ce secteur sur les cinq derniers matchs.

Josh Giddey affiche une moyenne de passes décisives supérieure à celle de James Harden cette saison. Au scoring, Donovan Mitchell reste le joueur le plus prolifique de Cleveland sur les cinq dernières rencontres, devançant de peu Norman Powell.

Au rebond, Evan Mobley conserve l’avantage sur l’ensemble de la saison, mais Matas Buzelis s’est montré plus performant sur les cinq derniers matchs. Un élément à surveiller pour Chicago, qui doit composer sans Jalen Smith ni Nicolas Claxton dans la raquette.

Paris joueurs : trois lignes à retenir sur Cavaliers – Bulls

Paris sur les performances individuelles Norman Powell CHI Points marqués Plus de 20,5 21,1 Saison 23,0 5 derniers 10/12 Matchs joués Norman Powell est le premier scoreur des Bulls et sa production récente dépasse sa moyenne de saison. Josh Giddey CHI Passes décisives Plus de 7,5 8,5 Saison 9,4 5 derniers 12/12 Matchs joués Josh Giddey dirige le jeu de Chicago et ses statistiques progressent depuis cinq matchs dans ce domaine. Matas Buzelis CHI Rebonds Plus de 4,5 4,8 Saison 5,6 5 derniers 12/12 Matchs joués Matas Buzelis a pris neuf rebonds à Minnesota et prend plus de rebonds sur les cinq derniers matchs que sur la saison.

Norman Powell, Josh Giddey et Matas Buzelis sont au cœur de ces trois paris, car leurs statistiques sur les cinq dernières rencontres dépassent leurs moyennes de saison. Powell joue notamment un rôle majeur dans l’attaque de Chicago depuis l’absence de Caleb Wilson.

Ces seuils constituent des points de référence à confronter aux lignes proposées par un top site de paris sportif avant de miser.

Cavaliers et Bulls : un historique récent à égalité

Confrontations directes Cleveland Cavaliers VS Chicago Bulls Cleveland 115-110 Chicago Chicago Chicago 136-125 Cleveland Cleveland Chicago 127-111 Cleveland Chicago Cleveland 128-122 Chicago Cleveland

Les Cavaliers et les Bulls ont terminé leur série 2025-26 à égalité, avec deux victoires chacun. Chicago avait remporté les deux confrontations de décembre (127-111 puis 136-125), avant que Cleveland ne prenne sa revanche avec des succès 128-122 en novembre et 115-110 en mars.

Les quatre affrontements avaient dépassé les 220 points au total. Les effectifs ayant sensiblement évolué depuis, cet historique constitue surtout un indicateur de rencontres généralement offensives. Même le plus faible total, enregistré en mars avec 225 points, était supérieur à cette barre.

Il s’agit du premier duel entre les deux franchises cette saison. Les retrouvailles sont déjà programmées à Chicago une semaine plus tard.

Notre pronostic pour Cavaliers – Bulls

Pronostics Vainqueur Cleveland Cavaliers vainqueur Cleveland compte cinq victoires pour deux défaites à domicile, face à des Bulls qui ont perdu cinq de leurs sept déplacements. Total Plus de 220 points Chicago a franchi cette barre lors de ses sept matchs à l’extérieur et Cleveland lors de cinq de ses sept réceptions. Perf. joueur Norman Powell plus de 20,5 points Norman Powell marque plus depuis cinq matchs que sur la saison et reste le premier scoreur des Bulls. Perf. joueur Josh Giddey plus de 7,5 passes décisives Josh Giddey distribue davantage depuis cinq matchs, et Chicago a réussi 14 tirs à trois points sur 30 à Minnesota. Combiné Cleveland Cavaliers vainqueur + Josh Giddey plus de 7,5 passes décisives Chaque pari repose sur une preuve distincte, le jeu à domicile de Cleveland d’un côté, le volume de passes de Josh Giddey de l’autre.

Pronostic sur le score du match Cleveland Cavaliers 121-110 Chicago Bulls Écart de points : 11 · Total de points : 231

Cleveland part avec l’avantage grâce à une meilleure efficacité globale et une gestion plus rigoureuse du ballon. Le banc de Chicago pourrait contenir l’écart, mais difficilement empêcher les Cavaliers de s’imposer à domicile. Le rythme élevé des Bulls (103,8 possessions par match contre 99,7 pour Cleveland) plaide également en faveur d’un total de points important, indépendamment du vainqueur.

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