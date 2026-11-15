Kyrie Irving célébré mais humilié à Cleveland

A l’instar de LeBron James il y a quelques jours, la soirée avait pourtant commencé par une belle séquence pour Kyrie Irving. De retour à Cleveland, le meneur des Mavericks a reçu la plus forte ovation lors de la présentation des joueurs, avant que les Cavaliers ne diffusent les images de son tir décisif lors du Game 7 des Finals 2016.

Dix ans après ce titre historique, Kyrie Irving a répondu en posant la main sur son cœur puis en saluant le public. Mais les réjouissances se sont arrêtées là pour Dallas, dominé par une équipe de Cleveland privée de Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley, Jarrett Allen et Peyton Watson.

« Ce retour était vraiment différent des précédents », a reconnu Kyrie Irving. « Cette fois, j’ai pu pleinement apprécier le soutien que je reçois ici. Dix ans ont passé et c’est un moment qui permet de mesurer le chemin parcouru. Je suis très reconnaissant envers les supporters des Cavaliers, envers Cleveland et l’Ohio. »

Arrivés à Cleveland seulement quelques heures avant la rencontre après avoir été bloqués une nuit supplémentaire en Floride, les Cavaliers ont pourtant affiché beaucoup plus d’énergie que leurs adversaires.

Emmené par Tyrese Proctor, auteur de son premier triple-double en carrière avec 24 points, 11 rebonds et 10 passes, Cleveland a pris jusqu’à 22 longueurs d’avance. Mario Hezonja a ajouté 22 points et Meleek Thomas 20, tandis que les Cavaliers ont shooté à 53.3%.

« Nous n’avons clairement pas joué avec le niveau d’implication nécessaire », a regretté Dusty May. « Nous ne sommes pas assez forts pour nous permettre autre chose que notre meilleur effort. Nous n’avons pas répondu à leur envie ni à leur détermination. Ils sont descendus de l’avion prêts à se battre et ils ont frappé les premiers. »

Caleb Martin s’est montré tout aussi sévère. « Nous n’avions aucune détermination », a-t-il lâché. « Nous avons tous commencé le match sans énergie, moi compris. En défense, il nous a manqué de la communication, de la pression et de l’impact physique. Nous ne méritions pas de gagner. »

Une réaction trop tardive

Menés de 18 points à la pause, les Mavericks ont tenté de réagir autour de Kyrie Irving. Le meneur a inscrit 28 de ses 34 points après la mi-temps et ramené Dallas à dix longueurs à un peu plus de deux minutes du terme. Mais son tir à neuf mètres sur la possession suivante n’a pas trouvé la cible.

« Ces deux derniers matchs, nous n’avons même pas été proches de répondre à l’impact physique de nos adversaires », a confirmé Kyrie Irving, après la lourde défaite déjà concédée à Minnesota. « Notre marge d’erreur est très faible. Quand notre entraîneur le souligne, cela doit provoquer quelque chose dans notre manière de réagir. Il a entièrement raison. »