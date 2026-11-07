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Encore une soirée à oublier pour LeBron James à Cleveland

Publié le 7/11/2026 à 8:16 Twitter Facebook

NBA – Chaudement accueilli pour son retour dans l’Ohio, LeBron James a ensuite livré l’une des plus mauvaises prestations de sa carrière lors de la lourde défaite des Sixers face aux Cavaliers (119-95).

LeBron James

LeBron James avait connu « les profondeurs de l’enfer » lors de son premier retour à Cleveland sous le maillot du Heat, le 2 décembre 2010. Seize ans plus tard, l’accueil réservé au « King » a été beaucoup plus chaleureux.

Debout, une grande partie du public de la Rocket Arena lui a même offert une ovation plus bruyante que celles accompagnant la présentation des titulaires des Cavaliers…

« Rien ne pourra jamais être pire que le 2 décembre 2010 en matière d’accueil », a-t-il rappelé. « J’ai connu ici les profondeurs de l’enfer, puis les sommets du paradis. Tout ce qui se trouve entre les deux, c’est facile à gérer. »

Sur le terrain, en revanche, son retour dans l’Ohio a rapidement tourné au cauchemar. Incapable de prendre de vitesse les défenseurs de Cleveland, maladroit au shoot et imprécis dans ses transmissions, le « Kid d’Akron » a terminé avec seulement 8 points à 3/12 aux tirs et 6 pertes de balle ! C’est seulement la dixième fois de sa carrière qu’il termine une rencontre de saison régulière sous la barre des dix points.

« Je sais que je n’ai vraiment pas été bon du tout », a-t-il reconnu après la lourde défaite face à Donovan Mitchell et les siens. « Je n’ai jamais trouvé mon rythme en attaque. Collectivement, nous n’avons pas montré grand-chose dans ce domaine. J’ai perdu beaucoup trop de ballons et je ne me suis jamais senti dans le rythme. »

LeBron James n’a pas été le seul à sombrer puisque Joel Embiid a inscrit 6 points sans réussir le moindre de ses neuf tirs ! Malgré cette déroute, le quadruple MVP a relativisé, en rappelant l’excellent bilan de Philadelphie.

« Ce soir, ce n’était pas notre match, loin de là. Mais si vous m’aviez dit avant la saison que nous serions à 8 victoires et 2 défaites après dix matchs, j’aurais signé immédiatement. »

LeBron JamesPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2003-04CLE7939.641.729.075.41.34.25.55.91.91.63.50.720.9
2004-05CLE8042.347.235.175.01.46.07.47.21.82.23.30.727.2
2005-06CLE7942.548.033.573.80.96.17.06.62.31.63.30.831.4
2006-07CLE7840.947.631.969.81.15.76.76.02.21.63.20.727.3
2007-08CLE7540.448.431.571.21.86.17.97.22.21.83.41.130.0
2008-09CLE8137.748.934.478.01.36.37.67.21.71.73.01.128.4
2009-10CLE7639.050.333.376.70.96.47.38.61.61.63.41.029.7
2010-11MIA7938.851.033.075.91.06.57.57.02.11.63.60.626.7
2011-12MIA6237.553.136.277.11.56.47.96.21.51.93.40.827.1
2012-13MIA7637.956.540.675.31.36.88.07.31.41.73.00.926.8
2013-14MIA7737.756.737.975.01.15.96.96.31.61.63.50.327.1
2014-15CLE6936.148.835.471.00.75.36.07.42.01.63.90.725.3
2015-16CLE7635.652.030.973.11.56.07.46.81.91.43.30.625.3
2016-17CLE7437.854.836.367.41.37.38.68.71.81.24.10.626.4
2017-18CLE8236.954.236.773.11.27.58.69.11.71.44.20.927.5
2018-19LAL5535.251.033.966.51.07.48.58.31.71.33.60.627.4
2019-20LAL6734.649.334.869.31.06.97.810.21.81.23.90.525.3
2020-21LAL4533.451.336.569.80.67.07.77.81.61.13.70.625.0
2021-22LAL5637.252.435.975.61.17.18.26.22.21.33.51.130.3
2022-23LAL5535.550.032.176.81.27.18.36.81.60.93.20.628.9
2023-24LAL7135.354.041.075.00.96.47.38.31.11.33.50.525.7
2024-25LAL7034.951.337.678.21.06.87.88.21.41.03.70.624.4
2025-26LAL6033.251.531.773.70.75.46.17.21.41.23.00.620.9
2026-27PHI832.943.322.266.70.56.97.46.92.11.52.90.914.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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