Encore une soirée à oublier pour LeBron James à Cleveland

LeBron James avait connu « les profondeurs de l’enfer » lors de son premier retour à Cleveland sous le maillot du Heat, le 2 décembre 2010. Seize ans plus tard, l’accueil réservé au « King » a été beaucoup plus chaleureux.
Debout, une grande partie du public de la Rocket Arena lui a même offert une ovation plus bruyante que celles accompagnant la présentation des titulaires des Cavaliers…
« Rien ne pourra jamais être pire que le 2 décembre 2010 en matière d’accueil », a-t-il rappelé. « J’ai connu ici les profondeurs de l’enfer, puis les sommets du paradis. Tout ce qui se trouve entre les deux, c’est facile à gérer. »
Sur le terrain, en revanche, son retour dans l’Ohio a rapidement tourné au cauchemar. Incapable de prendre de vitesse les défenseurs de Cleveland, maladroit au shoot et imprécis dans ses transmissions, le « Kid d’Akron » a terminé avec seulement 8 points à 3/12 aux tirs et 6 pertes de balle ! C’est seulement la dixième fois de sa carrière qu’il termine une rencontre de saison régulière sous la barre des dix points.
« Je sais que je n’ai vraiment pas été bon du tout », a-t-il reconnu après la lourde défaite face à Donovan Mitchell et les siens. « Je n’ai jamais trouvé mon rythme en attaque. Collectivement, nous n’avons pas montré grand-chose dans ce domaine. J’ai perdu beaucoup trop de ballons et je ne me suis jamais senti dans le rythme. »
LeBron James n’a pas été le seul à sombrer puisque Joel Embiid a inscrit 6 points sans réussir le moindre de ses neuf tirs ! Malgré cette déroute, le quadruple MVP a relativisé, en rappelant l’excellent bilan de Philadelphie.
« Ce soir, ce n’était pas notre match, loin de là. Mais si vous m’aviez dit avant la saison que nous serions à 8 victoires et 2 défaites après dix matchs, j’aurais signé immédiatement. »
|LeBron James
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2003-04
|CLE
|79
|39.6
|41.7
|29.0
|75.4
|1.3
|4.2
|5.5
|5.9
|1.9
|1.6
|3.5
|0.7
|20.9
|2004-05
|CLE
|80
|42.3
|47.2
|35.1
|75.0
|1.4
|6.0
|7.4
|7.2
|1.8
|2.2
|3.3
|0.7
|27.2
|2005-06
|CLE
|79
|42.5
|48.0
|33.5
|73.8
|0.9
|6.1
|7.0
|6.6
|2.3
|1.6
|3.3
|0.8
|31.4
|2006-07
|CLE
|78
|40.9
|47.6
|31.9
|69.8
|1.1
|5.7
|6.7
|6.0
|2.2
|1.6
|3.2
|0.7
|27.3
|2007-08
|CLE
|75
|40.4
|48.4
|31.5
|71.2
|1.8
|6.1
|7.9
|7.2
|2.2
|1.8
|3.4
|1.1
|30.0
|2008-09
|CLE
|81
|37.7
|48.9
|34.4
|78.0
|1.3
|6.3
|7.6
|7.2
|1.7
|1.7
|3.0
|1.1
|28.4
|2009-10
|CLE
|76
|39.0
|50.3
|33.3
|76.7
|0.9
|6.4
|7.3
|8.6
|1.6
|1.6
|3.4
|1.0
|29.7
|2010-11
|MIA
|79
|38.8
|51.0
|33.0
|75.9
|1.0
|6.5
|7.5
|7.0
|2.1
|1.6
|3.6
|0.6
|26.7
|2011-12
|MIA
|62
|37.5
|53.1
|36.2
|77.1
|1.5
|6.4
|7.9
|6.2
|1.5
|1.9
|3.4
|0.8
|27.1
|2012-13
|MIA
|76
|37.9
|56.5
|40.6
|75.3
|1.3
|6.8
|8.0
|7.3
|1.4
|1.7
|3.0
|0.9
|26.8
|2013-14
|MIA
|77
|37.7
|56.7
|37.9
|75.0
|1.1
|5.9
|6.9
|6.3
|1.6
|1.6
|3.5
|0.3
|27.1
|2014-15
|CLE
|69
|36.1
|48.8
|35.4
|71.0
|0.7
|5.3
|6.0
|7.4
|2.0
|1.6
|3.9
|0.7
|25.3
|2015-16
|CLE
|76
|35.6
|52.0
|30.9
|73.1
|1.5
|6.0
|7.4
|6.8
|1.9
|1.4
|3.3
|0.6
|25.3
|2016-17
|CLE
|74
|37.8
|54.8
|36.3
|67.4
|1.3
|7.3
|8.6
|8.7
|1.8
|1.2
|4.1
|0.6
|26.4
|2017-18
|CLE
|82
|36.9
|54.2
|36.7
|73.1
|1.2
|7.5
|8.6
|9.1
|1.7
|1.4
|4.2
|0.9
|27.5
|2018-19
|LAL
|55
|35.2
|51.0
|33.9
|66.5
|1.0
|7.4
|8.5
|8.3
|1.7
|1.3
|3.6
|0.6
|27.4
|2019-20
|LAL
|67
|34.6
|49.3
|34.8
|69.3
|1.0
|6.9
|7.8
|10.2
|1.8
|1.2
|3.9
|0.5
|25.3
|2020-21
|LAL
|45
|33.4
|51.3
|36.5
|69.8
|0.6
|7.0
|7.7
|7.8
|1.6
|1.1
|3.7
|0.6
|25.0
|2021-22
|LAL
|56
|37.2
|52.4
|35.9
|75.6
|1.1
|7.1
|8.2
|6.2
|2.2
|1.3
|3.5
|1.1
|30.3
|2022-23
|LAL
|55
|35.5
|50.0
|32.1
|76.8
|1.2
|7.1
|8.3
|6.8
|1.6
|0.9
|3.2
|0.6
|28.9
|2023-24
|LAL
|71
|35.3
|54.0
|41.0
|75.0
|0.9
|6.4
|7.3
|8.3
|1.1
|1.3
|3.5
|0.5
|25.7
|2024-25
|LAL
|70
|34.9
|51.3
|37.6
|78.2
|1.0
|6.8
|7.8
|8.2
|1.4
|1.0
|3.7
|0.6
|24.4
|2025-26
|LAL
|60
|33.2
|51.5
|31.7
|73.7
|0.7
|5.4
|6.1
|7.2
|1.4
|1.2
|3.0
|0.6
|20.9
|2026-27
|PHI
|8
|32.9
|43.3
|22.2
|66.7
|0.5
|6.9
|7.4
|6.9
|2.1
|1.5
|2.9
|0.9
|14.8
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.