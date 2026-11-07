Encore une soirée à oublier pour LeBron James à Cleveland

LeBron James avait connu « les profondeurs de l’enfer » lors de son premier retour à Cleveland sous le maillot du Heat, le 2 décembre 2010. Seize ans plus tard, l’accueil réservé au « King » a été beaucoup plus chaleureux.

Debout, une grande partie du public de la Rocket Arena lui a même offert une ovation plus bruyante que celles accompagnant la présentation des titulaires des Cavaliers…

« Rien ne pourra jamais être pire que le 2 décembre 2010 en matière d’accueil », a-t-il rappelé. « J’ai connu ici les profondeurs de l’enfer, puis les sommets du paradis. Tout ce qui se trouve entre les deux, c’est facile à gérer. »

Sur le terrain, en revanche, son retour dans l’Ohio a rapidement tourné au cauchemar. Incapable de prendre de vitesse les défenseurs de Cleveland, maladroit au shoot et imprécis dans ses transmissions, le « Kid d’Akron » a terminé avec seulement 8 points à 3/12 aux tirs et 6 pertes de balle ! C’est seulement la dixième fois de sa carrière qu’il termine une rencontre de saison régulière sous la barre des dix points.

« Je sais que je n’ai vraiment pas été bon du tout », a-t-il reconnu après la lourde défaite face à Donovan Mitchell et les siens. « Je n’ai jamais trouvé mon rythme en attaque. Collectivement, nous n’avons pas montré grand-chose dans ce domaine. J’ai perdu beaucoup trop de ballons et je ne me suis jamais senti dans le rythme. »

LeBron James n’a pas été le seul à sombrer puisque Joel Embiid a inscrit 6 points sans réussir le moindre de ses neuf tirs ! Malgré cette déroute, le quadruple MVP a relativisé, en rappelant l’excellent bilan de Philadelphie.

« Ce soir, ce n’était pas notre match, loin de là. Mais si vous m’aviez dit avant la saison que nous serions à 8 victoires et 2 défaites après dix matchs, j’aurais signé immédiatement. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39.6 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42.3 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42.5 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40.9 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40.4 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37.7 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39.0 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38.8 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37.5 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37.9 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37.7 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36.1 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35.6 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 37.8 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36.9 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35.2 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34.6 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33.4 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37.2 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35.5 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35.3 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34.9 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33.2 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9 2026-27 PHI 8 32.9 43.3 22.2 66.7 0.5 6.9 7.4 6.9 2.1 1.5 2.9 0.9 14.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.