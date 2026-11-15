Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo a donné le tournis aux Pistons

Oui, je l’ai vu, il ne bouge pas tant que ça ! », lâche Giannis Antetokounmpo en faisant rire les journalistes autour de lui. Le Grec parle de son coéquipier Klay Thompson, qu’il a trouvé en début de rencontre face aux Pistons avec une passe… sous les jambes, à la manière d’un « long snapper » au football américain, pour un tir à 3-points dans le corner.

« Ils n’étaient pas habitués à regarder les Milwaukee Bucks. Nos matchs n’étaient jamais diffusés sur NBA TV. Tout passait sous les radars », s’amuse encore le leader du Heat, comme s’il avait l’habitude de réaliser ce genre de geste improbable.

Une passe décisive qui témoigne sans doute de sa complicité grandissante avec ses partenaires. Et aussi de voir à quel point il est à l’aise dans ce jeu en transition, que Miami a exploité au maximum pour écarter les Pistons, et peut être créatif dans ce contexte.

« Je l’avais dit pendant la présaison, on aime quand il apporte une petite touche de Magic Johnson à son jeu. […] Je n’aurais jamais pu prédire cette passe vers le corner », avoue Erik Spoelstra, qui avait fait cette comparaison osée début octobre avec l’ancienne légende des Lakers.

Une « touche de Magic Johnson », également illustrée par une « no look pass » par-dessus l’épaule vers Ryan Conwell dans le second quart-temps, dont le Heat a besoin selon le coach.

Giannis et le Heat se trouvent mieux

« Il assume énormément de responsabilités. Il donne littéralement l’impression que tout est facile […] Mais il doit aussi veiller à ce que l’attaque conserve sa fluidité. Quand les défenseurs se regroupent sur lui, c’est souvent cette passe vers l’extérieur, effectuée rapidement, qui permet à ses coéquipiers de trouver leur rythme », décrypte le technicien.

Ce dernier remarque encore que la relation du Grec avec son compère de raquette Bam Adebayo gagne en fluidité. « Il y a encore du travail qui nous attend, mais l’important est que les deux meilleurs joueurs se trouvent, surtout pour des paniers faciles, pour se mettre dans le rythme du jeu », remarque à ce sujet le pivot, auteur de 20 points cette nuit.

L’ancien joueur des Bucks, lui, s’est envolé statistiquement avec ses 34 points (13/17 aux tirs), 14 rebonds et 8 passes, pour 51 d’évaluation. Surtout, le Heat a signé une quatrième victoire de rang et fait basculer son bilan dans le positif pour s’inviter dans le top 4 de sa conférence. Un joli renversement pour une équipe qui avait démarré la saison par quatre défaites de suite.

« On commence à mieux fonctionner ensemble. On connaît mieux les positions de chacun et, surtout, on se bat. Notre engagement est bien meilleur que lors des quatre premiers matchs. On a regardé les images du premier match contre eux avant cette rencontre et on avait l’impression de voir une équipe complètement différente. […] Notre engagement est bien meilleur sur les neuf derniers matchs », conclut l’intéressé.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24.6 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31.4 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35.3 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 35.6 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36.7 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32.8 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30.4 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33.0 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32.9 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32.1 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35.2 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34.2 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28.9 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6 2026-27 MIA 13 32.4 59.5 25.8 62.2 3.4 9.1 12.5 5.2 2.5 0.8 3.4 1.2 28.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.