Giannis Antetokounmpo comparé à Magic Johnson par Erik Spoelstra

Quatorze petites minutes auront suffi à éblouir les fans du Heat. Cette nuit au Videotron Centre de Québec, Giannis Antetokounmpo portait pour la première fois de sa carrière NBA un autre maillot que celui des Bucks.

Dans la large victoire de sa formation face aux Raptors, le Grec a eu le temps de briller durant ce premier quart d’heure de jeu : 9 points (3/3 aux tirs), 7 passes et 4 rebonds. Erik Spoelstra retient surtout un aspect de cette prestation : le niveau de création de son nouveau « go-to-guy ».

« Il fait de super choix. Nous le savions déjà. Nous l’avons affronté trois fois en playoffs. Mais quand on le voit vraiment à l’œuvre chaque jour à l’entraînement cette semaine, on se rend compte à quel point il peut être un créateur », réalise le coach floridien.

On se souvient que la route du titre de 2021 avec les Bucks, son Heat n’avait pas fait le poids au premier tour des playoffs (0-4) face à un Giannis plus distributeur (23.5 points, 15 rebonds et 7.8 passes) pour démarrer sa campagne que par la suite.

Cette nuit face aux Canadiens, on l’a vu s’appuyer sur l’une de ses forces pour générer de l’espace pour les autres : s’enfoncer dans la raquette pour resserrer la défense et mieux ressortir les ballons. Dans le second quart-temps, il a trouvé coup sur coup Andrew Wiggins, par deux fois, puis Tim Hardaway Jr. pour des sanctions à 3-points dans le même corner.

Jason Kidd avait déjà évoqué ce rapprochement

De quoi s’attirer des comparaisons de la part de son coach. « Avec sa taille, sa vision du jeu et sa capacité à envoyer le ballon directement aux shooteurs, c’est vraiment impressionnant. Pat (Riley) était présent à l’entraînement toute la semaine et, en le voyant jouer avec le ballon entre les mains et distribuer le jeu, il nous rappelle à tous un grand meneur qui a joué pour Pat dans les années 1980. »

Le meneur en question, alors porteur du maillot des Lakers ? Magic Johnson évidemment. Une comparaison bien sûr flatteuse avec l’homme du « showtime » californien, auteur de 10 000 offrandes en carrière (8e total de l’histoire) et sacré quatre fois meilleur passeur de la ligue.

Giannis Antetokounmpo peut toutefois se targuer d’avoir quitté Milwaukee avec le plus haut total de ballons distribués dans l’histoire des Bucks (4 484) avec une moyenne de 5 ballons distribués depuis ses débuts. On se souvient aussi que par le passé, certains coachs comme Jason Kidd lui avaient prédit un avenir à la Magic Johnson justement, en faisant de lui un « point foward ».

À condition bien sûr que les shooteurs autour de lui répondent présent, comme la paire Wiggins – Hardaway Jr. l’a fait cette nuit (7/9 de loin). « La pression qu’il exerce dans la raquette, c’est fou », remarque le premier cité.

« C’est un passeur incroyable. Il fait toujours le bon choix, en pénétrant puis en ressortant le ballon vers des shooteurs complètement démarqués. C’est donc très facile de jouer à ses côtés », complète Pelle Larsson à propos de son coéquipier, bien parti pour faire des heureux à Miami.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.