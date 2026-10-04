Le Heat impressionne pour sa première sortie face à Toronto !

La NBA est officiellement de retour depuis cette nuit, avec le match de pré-saison organisé au Videotron Centre de Québec entre Toronto et Miami ! L’histoire retiendra que c’est ce soir-là que Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo ont été associés pour la première fois sous le maillot du Heat, face à des Raptors qui ont attaqué la saison 2026/27 avec Kawhi Leonard sur le banc.

Dès l’entame, Erik Spoelstra a ainsi pu aligner la triplette Mitchell – Thompson – Wiggins pour accompagner son monstre à deux têtes dans la raquette. Et sans surprise, Miami a dominé la première mi-temps, avec déjà beaucoup d’activité pour les deux intérieurs floridiens : 9 points, 4 rebonds et 7 passes décisives pour Giannis Antetokounmpo, 10 points et 6 rebonds pour Bam Adebayo. Les deux ont ensuite été ménagés après le repos.

Avec l’engagement de Colin Murray-Boyles pour défendre sur Bam Adebayo, au point de malmener les bijoux de famille du pivot du Heat, mais aussi celui de Bobby Portis Jr, à deux doigts d’en venir aux mains avec Scottie Barnes lors d’un simple entre-deux, on retiendra surtout l’adresse extérieure du Heat, déjà à 7/13 à 3-points après 12 minutes (23-41).

De quoi donner un aperçu de ce que pourrait proposer l’équipe à plein régime, entre la dimension physique de la paire Antetokounmpo – Adebayo et l’adresse de loin de ses lieutenants, de Tim Hardaway Jr à Nikola Jovic en passant par Bobby Portis Jr.

Bam Adebayo s’est également distingué avec un dunk après avoir reçu le ballon dans le corner, tandis que Giannis Antetokounmpo a marqué les esprits par sa capacité à créer pour les autres, avec 7 passes décisives en 14 minutes. On l’a notamment vu driver à pleine vitesse avant de ressortir le ballon à destination d’Andrew Wiggins à 3-points.

Une mi-temps pour marquer le coup

« Il lit très bien le jeu. On le savait, on l’a affronté trois fois en playoffs. Mais quand tu le vois tous les jours à l’entraînement comme cette semaine, on apprécie à quel point il peut être brillant et quel créateur il peut être. Avec sa taille, sa vision et sa capacité à mettre en valeur les shooteurs, c’est vraiment impressionnant », a glissé Erik Spoelstra, qui voit dans le « Greek Freak » un certain… Magic Johnson !

« Pat Riley a été toute la semaine à l’entraînement, et avec sa façon de jouer avec le ballon en main et de distribuer, il nous a tous rappelé un grand meneur de jeu qui a joué pour Pat dans les années 80… »

En réaction, les Raptors ont tenté un retour en s’appuyant à leur tour sur l’adresse extérieure de RJ Barrett, Chucky Hepburn et Immanuel Quickley (51-62), mais Miami a su reprendre le large avant la pause, grâce aux relais de Nikola Jovic, Pelle Larsson puis à un nouveau 3-points de Tim Hardaway Jr (55-76).

La deuxième mi-temps a été moins riche en enseignements, les titulaires étant restés sur le banc pendant que les remplaçants du Heat ont fait le nécessaire pour préserver un écart confortable et s’imposer 129-105. Seuls Keshad Johnson (ischio-jambiers) et Dru Smith (mollet) n’ont pas pris part à la fête.

« On prend du plaisir à jouer ensemble. On a Giannis sur le terrain qui fait ce qu’il sait faire : dominer. On a Bam, Davion qui donne du rythme. Et puis il y a Klay et moi sur les ailes », a résumé Andrew Wiggins. « C’était un bon match, un bon premier match (…). Giannis… son influence dans la raquette, c’est dingue. »

La suite va vite s’enchaîner avec un « scrimmage » prévu ce mardi au Kaseya Center, avant de jouer les Pelicans et les Wolves jeudi et samedi.