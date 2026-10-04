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Le Heat impressionne pour sa première sortie face à Toronto !

Publié le 4/10/2026 à 6:48 Twitter Facebook

NBA – Si le duo Antetokounmpo-Adebayo a dominé son sujet en première mi-temps, on retiendra aussi l’impact des « role players » pour le premier match de pré-saison du Heat. De Andrew Wiggins à Tim Hardaway Jr, en passant par Pelle Larsson et Nikola Jovic, ils ont contribué au succès 129-105 des Floridiens face à des Raptors privés de Kawhi Leonard.

Giannis Antetokounmpo avec le HeatLa NBA est officiellement de retour depuis cette nuit, avec le match de pré-saison organisé au Videotron Centre de Québec entre Toronto et Miami ! L’histoire retiendra que c’est ce soir-là que Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo ont été associés pour la première fois sous le maillot du Heat, face à des Raptors qui ont attaqué la saison 2026/27 avec Kawhi Leonard sur le banc.

Dès l’entame, Erik Spoelstra a ainsi pu aligner la triplette Mitchell – Thompson – Wiggins pour accompagner son monstre à deux têtes dans la raquette. Et sans surprise, Miami a dominé la première mi-temps, avec déjà beaucoup d’activité pour les deux intérieurs floridiens : 9 points, 4 rebonds et 7 passes décisives pour Giannis Antetokounmpo, 10 points et 6 rebonds pour Bam Adebayo. Les deux ont ensuite été ménagés après le repos.

Avec l’engagement de Colin Murray-Boyles pour défendre sur Bam Adebayo, au point de malmener les bijoux de famille du pivot du Heat, mais aussi celui de Bobby Portis Jr, à deux doigts d’en venir aux mains avec Scottie Barnes lors d’un simple entre-deux, on retiendra surtout l’adresse extérieure du Heat, déjà à 7/13 à 3-points après 12 minutes (23-41).

De quoi donner un aperçu de ce que pourrait proposer l’équipe à plein régime, entre la dimension physique de la paire Antetokounmpo – Adebayo et l’adresse de loin de ses lieutenants, de Tim Hardaway Jr à Nikola Jovic en passant par Bobby Portis Jr.

Bam Adebayo s’est également distingué avec un dunk après avoir reçu le ballon dans le corner, tandis que Giannis Antetokounmpo a marqué les esprits par sa capacité à créer pour les autres, avec 7 passes décisives en 14 minutes. On l’a notamment vu driver à pleine vitesse avant de ressortir le ballon à destination d’Andrew Wiggins à 3-points.

Une mi-temps pour marquer le coup

« Il lit très bien le jeu. On le savait, on l’a affronté trois fois en playoffs. Mais quand tu le vois tous les jours à l’entraînement comme cette semaine, on apprécie à quel point il peut être brillant et quel créateur il peut être. Avec sa taille, sa vision et sa capacité à mettre en valeur les shooteurs, c’est vraiment impressionnant », a glissé Erik Spoelstra, qui voit dans le « Greek Freak » un certain… Magic Johnson !

« Pat Riley a été toute la semaine à l’entraînement, et avec sa façon de jouer avec le ballon en main et de distribuer, il nous a tous rappelé un grand meneur de jeu qui a joué pour Pat dans les années 80… »

En réaction, les Raptors ont tenté un retour en s’appuyant à leur tour sur l’adresse extérieure de RJ Barrett, Chucky Hepburn et Immanuel Quickley (51-62), mais Miami a su reprendre le large avant la pause, grâce aux relais de Nikola Jovic, Pelle Larsson puis à un nouveau 3-points de Tim Hardaway Jr (55-76).

La deuxième mi-temps a été moins riche en enseignements, les titulaires étant restés sur le banc pendant que les remplaçants du Heat ont fait le nécessaire pour préserver un écart confortable et s’imposer 129-105. Seuls Keshad Johnson (ischio-jambiers) et Dru Smith (mollet) n’ont pas pris part à la fête.

« On prend du plaisir à jouer ensemble. On a Giannis sur le terrain qui fait ce qu’il sait faire : dominer. On a Bam, Davion qui donne du rythme. Et puis il y a Klay et moi sur les ailes », a résumé Andrew Wiggins. « C’était un bon match, un bon premier match (…). Giannis… son influence dans la raquette, c’est dingue. »

La suite va vite s’enchaîner avec un « scrimmage » prévu ce mardi au Kaseya Center, avant de jouer les Pelicans et les Wolves jeudi et samedi.

Miami Heat
/ 129 		Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Giannis Antetokounmpo 14 3/3 0/0 3/4 0 4 4 7 1 0 2 0 +4 9 17
Andrew Wiggins 13 4/6 4/6 0/0 0 1 1 0 2 1 0 0 +5 12 12
Bam Adebayo 13 2/7 1/4 5/6 2 4 6 0 3 0 2 0 +5 10 8
Klay Thompson 13 0/2 0/1 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 +5 0 -1
Davion Mitchell 13 1/5 1/3 0/0 1 0 1 4 0 1 2 0 +5 3 3
Bobby Portis 11 1/4 1/3 1/2 1 2 3 2 2 0 1 0 +16 4 4
Simone Fontecchio 11 2/4 0/2 0/0 0 2 2 1 0 0 2 1 +16 4 4
Myron Gardner 14 2/4 1/3 2/2 1 4 5 2 5 2 2 1 +4 7 13
Ian Schieffelin 10 4/4 1/1 2/2 1 2 3 1 0 0 0 0 +8 11 15
J’Vonne Hadley 10 1/1 0/0 0/0 1 5 6 0 1 1 0 0 -1 2 9
Nikola Jovic 17 3/9 1/4 4/4 0 7 7 4 2 0 2 2 +11 11 16
Nick Richards 10 0/0 0/0 0/0 2 5 7 0 2 0 2 2 -7 0 7
Vladislav Goldin 7 3/4 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 +1 6 5
Tim Hardaway Jr. 11 4/4 3/3 3/3 0 0 0 0 0 0 1 0 +16 14 13
Lester Quinones 9 0/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 +5 0 -2
Pelle Larsson 11 3/3 0/0 7/7 0 2 2 2 0 2 1 0 +16 13 18
Tre Donaldson 16 1/5 0/3 4/6 0 0 0 3 2 1 2 1 -1 6 3
Bez Mbeng 18 5/11 1/3 0/0 0 3 3 3 1 1 2 0 +11 11 10
Ryan Conwell 18 3/8 0/3 0/0 0 1 1 2 2 0 1 0 +1 6 3
Total 42/86 14/40 31/36 10 45 55 31 24 9 25 7 129
Toronto Raptors
/ 105 		Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
RJ Barrett 17 3/9 2/4 7/8 0 3 3 1 1 1 1 0 +7 15 12
Scottie Barnes 12 5/11 0/1 1/2 2 0 2 2 3 3 3 0 -16 11 8
Jakob Poeltl 18 3/3 0/0 3/4 0 1 1 1 3 2 1 1 +8 9 12
Immanuel Quickley 12 2/6 1/4 0/0 1 1 2 3 2 1 1 0 -8 5 6
Ja’Kobe Walter 18 3/8 2/6 0/0 0 5 5 1 2 0 1 0 +8 8 8
Collin Murray-Boyles 20 3/10 0/1 0/1 4 5 9 1 2 0 0 0 -7 6 8
Tyreke Key 16 5/9 4/7 1/2 0 1 1 0 2 0 1 0 -11 15 10
Malachi Smith 31 3/11 0/4 1/2 2 3 5 2 1 2 3 0 -31 7 4
Jamal Shead 28 1/7 0/3 1/2 2 3 5 7 0 3 2 1 -17 3 10
Jaden Bradley 20 3/4 1/1 2/4 1 2 3 2 5 1 0 0 -20 9 12
Nimari Burnett 24 2/10 1/8 1/2 0 3 3 3 6 1 4 0 -20 6 0
Chucky Hepburn 25 4/6 1/2 2/3 1 3 4 2 3 3 2 0 -13 11 15
Total 37/94 12/41 19/30 13 30 43 25 30 17 19 2 105

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