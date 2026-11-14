Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo se trouvent de mieux en mieux

NBA – Après quelques semaines d’adaptation, Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo trouvent leur repères l’un à côté de l’autre, et ont bouclé contre Cleveland leur match le plus abouti ensemble.

Sur le papier, l’association entre Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo pouvait poser question. Sur le terrain, cela s’est confirmé en début de saison, puisque le Heat a démarré par quatre défaites de suite, avec un manque criant de spacing provoqué par leur association intérieure.

Mais les Floridiens commencent à trouver la recette, et ont enchaîné cette nuit un troisième succès de rang face aux Cavaliers. Une rencontre lors de laquelle le tandem a parfaitement fonctionné et montré son meilleur visage face au secteur intérieur de Cleveland, amputé d’Evan Mobley.

Chacun auteur de 37 points et bien aidés par les 17 passes décisives de Davion Mitchell, les deux intérieurs sont devenus la deuxième paire de l’histoire du Heat à scorer plus de 35 points dans un même match, après Dwyane Wade et LeBron James. Un accomplissement qui a impressionné leur coach Erik Spoelstra, forcément satisfait de remarquer la progression de son collectif.

« Ce sont des statistiques exceptionnelles », a-t-il apprécié. « Je veux que nos joueurs prennent confiance offensivement et retrouvent les sensations que nous avions il y a trois semaines. À la sortie du camp d’entraînement et de la présaison, nous pensions que certains aspects de notre jeu allaient véritablement exploser sur le plan offensif. »

Deux monstres physiques

Pour autant, le tacticien sait bien que ce type d’impact est exceptionnel, et il ne s’attend pas à recevoir de pareilles productions tous les soirs. Mais il sait désormais là où il pourra toujours compter sur son duo : dans l’intensité physique.

« Bam et Giannis sont censés nous porter grâce à leur puissance physique. Est-ce qu’ils afficheront toujours des statistiques comme celles-là ? Je ne sais pas… », poursuit Spoelstra. « Ils imposent une énorme pression physique à leurs adversaires dans la raquette. Ils jouent tous les deux avec confiance et savent se placer dans leurs zones préférentielles. Mais surtout, ils apportent une puissance et une intensité physique que les adversaires doivent ressentir lorsqu’ils sont tous les deux sur le terrain. C’est là qu’ils nous donnent l’avantage. »

Même son de cloche du côté du Grec, qui sait lui aussi que ces soirées restent exceptionnelles, et qui commence lui aussi à se sentir de mieux en mieux dans la raquette floridienne.

« Il y aura des matchs où nous marquerons tous les deux beaucoup de points, et d’autres où nous nous concentrerons sur la défense, les rebonds et où nous donnerons le ton à l’équipe », a expliqué Antetokounmpo. « Ce ne sera pas toujours la même chose. Mais je sais que je joue aux côtés de quelqu’un qui est prêt à tout faire pour gagner. Parfois, cela passera par le scoring. Contre Utah, il a réussi à réaliser le contre décisif qui nous a permis de l’emporter. C’est l’un des joueurs les plus polyvalents avec lesquels j’ai évolué depuis mon arrivée dans cette ligue. Je suis vraiment heureux et enthousiaste à l’idée de partager le terrain avec lui. »

« Il y a encore beaucoup de travail à effectuer »

Lui aussi séduit par la dimension physique de son duo, Adebayo souhaite réitérer ce genre de performances pléthoriques au scoring. Car oui, le duo étant déjà on ne peut plus dominant en défense, leur capacité à porter les leurs en attaque définira certainement le plafond du Heat cette saison.

« Nous pouvons vraiment être dominants lorsque nous jouons avec une telle intensité physique et que nous marquons des points. C’est à ça que nous voulons que nos matchs ressemblent », a clamé Adebayo. « Je pense que tout commence par l’impact physique et, bien sûr, par notre capacité à réaliser des stops défensifs. Giannis est un véritable bulldozer en transition. Donc, plus nous parvenons à nous projeter rapidement vers l’avant et à le laisser jouer comme il sait le faire, plus il se sent à l’aise. Et ensuite, si nous n’arrivons pas à créer quelque chose en transition, il suffit de me donner le ballon et nous trouvons une solution à partir de là. »

Toutefois, après avoir connu l’enfer en début de saison, hors de question pour Giannis Antetokounmpo de se voir trop beau. Cette jolie performance traduit, certes, la progression du Heat, mais pour continuer dans la bonne direction, il n’y a pas de secret, il faut continuer de travailler.

« Nous progressons en matière de confiance mutuelle. Nous devons continuer à travailler dans la discrétion et avec humilité. Il nous reste encore énormément de travail à accomplir. Nous sommes encore très loin du niveau que nous voulons atteindre. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir », a conclu le double MVP.