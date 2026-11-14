La rénovation du Moda Center dans l’impasse

L’avenir du Moda Center suscite de nouvelles inquiétudes. Selon The Oregonian, les négociations autour de la rénovation de l’enceinte des Blazers n’ont pas suffisamment progressé pour permettre un accord avant l’échéance fixée au mois de décembre.

La franchise n’aurait toujours pas répondu formellement aux conditions approuvées cet été par le conseil municipal. Elle n’aurait pas davantage fourni les plans architecturaux, le budget détaillé ou les garanties attendues concernant les retombées locales et les emplois.

« Ce calendrier ne pourra tout simplement pas être respecté », reconnaît Jamie Dunphy, président du conseil municipal. « Il n’y a pas eu de progrès significatifs. Nous ne sommes même pas entrés dans les détails de ce que nous achetons avec ces 600 millions de dollars. »

Tom Dundon refuse de s’engager sur 20 ans

Le projet prévoit une participation publique massive : 365 millions de dollars de l’État de l’Oregon, 120 millions de la ville et 88 millions du comté de Multnomah. Mais le propriétaire de la franchise, Tom Dundon, refuserait pour le moment de prolonger le bail de 20 ans, alors qu’il s’agit d’une condition imposée par l’État.

La situation n’est pas encore irrémédiable puisque le bail actuel court jusqu’en 2030. Un retard pourrait cependant remettre en cause la participation financière de l’Oregon et donc l’ensemble du projet. « Je ne suis pas très optimiste à ce stade », admet Shannon Singleton, future présidente du comté.

Les Blazers assurent de leur côté rester « pleinement engagés » dans les discussions. La franchise et la ville continuent de se réunir, sans avoir encore trouvé de compromis sur la durée du bail et l’obligation de maintenir le Moda Center dans un état jugé « de premier ordre ».