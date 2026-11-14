Guerschon Yabusele impressionné par le talent du Panathinaïkos

Après avoir côtoyé Joel Embiid et Tyrese Maxey aux Sixers, puis Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns aux Knicks, Guerschon Yabusele estime avoir découvert un effectif encore plus talentueux au Panathinaïkos.

« C’est quand même une sacrée équipe, ce Panathinaïkos, peut-être la plus talentueuse dans laquelle j’ai été », a-t-il confié dans une interview accordée à L’Équipe.

Pourtant, il y a deux ans, Guerschon Yabusele effectuait son retour dans la Grande Ligue. Le temps d’une saison à Philadelphie, l’ancien capitaine des Bleus semblait prêt à s’imposer sur la durée en NBA. Mais rien ne s’est passé comme prévu.

À l’été 2025, il s’engage aux Knicks, où il ne reçoit que très peu de minutes. Échangé à Chicago à la « trade deadline », il s’y montre davantage, mais pas suffisamment pour obtenir les garanties qu’il recherche.

« Je pensais avoir bien rebondi à Chicago en fin de saison dernière, avoir prouvé que je pouvais jouer », a-t-il expliqué. « Sans rester bloqué sur la question financière, l’offre que j’ai obtenue était très basse. J’aurais pu, une nouvelle fois comme à Philadelphie, faire une concession. Mais ce qu’on m’avait proposé, à Minnesota, était partiellement garanti avec la possibilité de me faire échanger à la trade deadline… »

Désireux d’offrir davantage de stabilité à sa famille, qui a connu trois villes en deux ans, Yabusele a donc refusé l’offre des Wolves. Quitte à compromettre ses chances de retrouver un jour les parquets NBA.

« On pourrait battre plusieurs équipes NBA »

« Je croirai toujours en moi et j’aurais pu assumer le risque », a-t-il poursuivi. « Mais pour un contrat minime, sans être sûr de jouer, voulais-je imposer à ma famille, mes enfants, deux nouveaux déménagements en six mois, encore des changements d’écoles, etc ? »

C’est ainsi que l’ancien joueur des Celtics a finalement signé un contrat de trois ans au Panathinaïkos. De quoi sécuriser l’avenir de sa famille, sans renoncer à ses ambitions sportives.

À Athènes, le Français a rejoint un effectif taillé pour le titre en Euroleague, avec notamment Kendrick Nunn et Nigel Hayes-Davis. « L’Ours dansant » y a également retrouvé trois compatriotes : Mathias Lessort, Moustapha Fall et Sylvain Francisco. Ses affinités avec le premier ont d’ailleurs facilité son intégration dans le vestiaire.

Parmi le quatuor de tête de l’Euroleague, la formation dirigée par Zeljko Obradovic nourrit de grandes ambitions. Au point de pouvoir rivaliser avec des équipes NBA ? Guerschon Yabusele en est persuadé.

« Quand je voyais tomber le nom des recrues l’été dernier, j’hallucinais. J’ai vu des comparaisons entre notre cinq majeur et un cinq NBA. Et franchement… je me dis que si tout s’emboîte, on peut prendre quelques franchises US. J’en suis persuadé. Je ne dis pas qu’on joue les champions et qu’on les bat, hein. Mais si on joue toutes les équipes, on prend au moins quelques matchs. »