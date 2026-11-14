Brook Lopez s’offre une seconde jeunesse aux Clippers

Après le départ de Kawhi Leonard, et la retraite de Nicolas Batum, les Clippers ont sacrément rajeuni leur effectif autour notamment de Darius Garland et du rookie Keaton Wagler. Mais au milieu de tout cela, on retrouve Brook Lopez, en plein dans sa 19e saison en NBA.

Peu utilisé l’année passée, l’intérieur retrouve ses lettres de noblesse en attaque sur ce début d’exercice. Face au Thunder, il a posté sa meilleure marque de la saison, avec 26 points. C’est d’ailleurs la quatrième fois de la saison qu’il passe la barre des 20 points.

Un regain de forme qu’il attribue à la jeunesse et à l’énergie du groupe californien, qu’il essaye de suivre du haut de ses 38 ans et de ses bientôt 1 200 matchs disputés en NBA.

« C’est avant tout une question de mentalité. Il faut garder un esprit jeune », a-t-il ricané en après-match. « J’essaye juste de tenir le rythme imposé par mes coéquipiers. Ty [Lue] et ses assistants veulent que l’on joue vite. Donc tant que mes coéquipiers courent, je vais essayer de les suivre et de tenir le coup. »

Malgré ses efforts pour rester le plus jeune possible, Brook Lopez ne peut pas vaincre le temps qui passe, et cela se ressent à travers le rôle qu’il occupe au sein du collectif des Clippers. Celui de la force tranquille, du joueur d’expérience sur lequel les jeunes peuvent s’appuyer.

La confiance, clé de sa réussite aux Clippers

Costume qu’il a parfaitement revêtu contre Oklahoma City. Dans les moments chauds, l’ancien pivot des Nets a pris ses responsabilités, et inscrit 11 points dans le dernier quart-temps pour permettre aux siens de rester dans le match puis de s’imposer.

« Leur confiance compte beaucoup pour moi », a confié le pivot. « Bien sûr, je crois en mes coéquipiers et mon staff de la même manière. Rien ne pourra fonctionner si l’on ne se fait pas confiance les uns les autres. »

Utilisé en tant que « stretch-5 » pendant ses années à Milwaukee, Lopez retrouve aussi un rôle plus proche du panier à Los Angeles. Un moyen pour le staff de s’assurer de pouvoir compter sur un point d’ancrage de 2m16 dans sa raquette.

« C’était un sujet de discussion avec le staff. Ma priorité doit être de poser des écrans, de rouler vers le panier, et d’imposer ma présence à l’intérieur en attaque comme en défense » a détaillé le pivot. Mais il n’en oublie pas pour autant les qualités de shoot qu’il a développé, et tourne sur ce début de saison à 43.3 % de réussite derrière l’arc.

« Les autres équipes doivent me respecter là-dessus, donc ça nous fait une arme supplémentaire. C’est pour ça que l’on travaille ce genre de choses. J’ai la chance d’avoir des arrières très intelligents qui savent toujours me trouver dans de bonnes positions », a conclu « Brolo ».

Brook Lopez Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 BRO 82 30.5 53.1 0.0 79.3 2.7 5.4 8.1 1.0 3.1 0.5 1.8 1.8 13.0 2009-10 BRO 82 36.9 49.9 0.0 81.7 3.3 5.4 8.6 2.3 3.1 0.7 2.5 1.7 18.8 2010-11 BRO 82 35.2 49.2 0.0 78.7 2.4 3.5 6.0 1.6 2.9 0.6 2.1 1.5 20.4 2011-12 BRO 5 27.2 49.4 0.0 62.5 1.6 2.0 3.6 1.2 1.6 0.2 1.2 0.8 19.2 2012-13 BRO 74 30.5 52.1 0.0 75.8 2.8 4.1 6.9 0.9 2.1 0.4 1.8 2.1 19.4 2013-14 BRO 17 31.4 56.3 0.0 81.7 2.3 3.7 6.0 0.9 3.1 0.5 1.6 1.8 20.7 2014-15 BRO 72 29.2 51.3 10.0 81.4 3.0 4.5 7.4 0.7 2.9 0.6 1.4 1.8 17.2 2015-16 BRO 73 33.7 51.1 14.3 78.7 2.8 5.1 7.8 2.0 2.9 0.8 2.4 1.7 20.6 2016-17 BRO 75 29.6 47.4 34.6 81.0 1.6 3.8 5.4 2.3 2.6 0.5 2.5 1.7 20.5 2017-18 LAL 74 23.4 46.5 34.5 70.3 1.0 3.0 4.0 1.7 2.6 0.4 1.3 1.3 13.0 2018-19 MIL 81 28.7 45.2 36.5 84.2 0.4 4.5 4.9 1.2 2.3 0.6 1.0 2.2 12.5 2019-20 MIL 68 26.7 43.5 31.4 83.6 0.9 3.7 4.6 1.5 2.4 0.7 1.0 2.4 12.0 2020-21 MIL 70 27.2 50.3 33.8 84.5 1.5 3.5 5.0 0.7 2.1 0.6 0.9 1.5 12.3 2021-22 MIL 13 23.0 46.6 35.8 87.0 1.5 2.6 4.1 0.5 2.6 0.6 0.9 1.2 12.4 2022-23 MIL 78 30.4 53.1 37.4 78.4 2.0 4.7 6.7 1.3 2.6 0.5 1.4 2.5 15.9 2023-24 MIL 79 30.5 48.5 36.6 82.1 1.5 3.7 5.2 1.6 2.4 0.5 1.0 2.4 12.5 2024-25 MIL 80 31.8 50.9 37.3 82.6 1.4 3.6 5.0 1.8 2.1 0.6 1.1 1.9 13.0 2025-26 LAC 75 21.8 42.8 36.0 75.7 0.6 3.0 3.6 1.3 2.1 0.6 0.8 1.2 8.5 2026-27 LAC 10 23.4 57.0 43.3 65.4 1.1 4.1 5.2 1.0 2.9 0.4 1.0 0.9 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.