Neemias Queta, la force tranquille des Celtics

À Boston, Mitchell Robinson n’est pas le seul intérieur à montrer de belles choses ces derniers temps, puisque Neemias Queta vient de signer son premier « double-double » de la saison à Toronto, en faisant comme souvent parler son impact près du cercle.

Mais comme il le laissait entendre cet été après sa prolongation, le Portugais compte toujours développer d’autres aspects de son jeu, de manière à devenir encore plus complet.

« Le jeu est tellement imprévisible aujourd’hui que, comme je ne cesse de le répéter, plus je serai complet et polyvalent, plus je pourrai compléter les autres au mieux pour qu’ils donnent la meilleure version d’eux-mêmes », a-t-il détaillé. « Je comprends mes coéquipiers et je peux les soulager dans différents secteurs. Désormais, tout est question de régularité dans ces domaines, qu’il s’agisse du shoot, des lectures de jeu balle en main ou des attaques vers le cercle. Je dois encore progresser. »

Sa volonté de progresser constamment ne passe pas inaperçue auprès de Joe Mazzulla. Celui-ci apprécie notamment la capacité de Neemias Queta dans bien des domaines.

« Il continue de s’améliorer jour après jour des deux côtés du terrain », a salué l’entraîneur des Celtics. « Honnêtement, sa présence en attaque est tout aussi impactante. Entre les gros lancers francs qu’il peut rentrer dans le money-time, sa capacité à attraper le ballon dans les airs ou à créer du jeu… Défensivement, il nous fait passer un cap grâce à sa protection de cercle. »

L’énergie collective comme moteur

Un enthousiasme partagé par Derrick White, qui souligne en prime la maturité acquise par Neemias Queta au fil des mois et des années.

« Neemias est génial », a ainsi appuyé l’arrière. « Il a tellement mûri ces dernières années. C’est un monstre des deux côtés du parquet. Franchement, nous lui en demandons beaucoup offensivement, mais il donne l’impression d’être toujours au bon endroit, au bon moment. En plus, il élargit sa palette. Nous avons énormément confiance en lui. »

À 27 ans, l’énergique pivot portugais semble donc être dans son élément à Boston, où la dynamique collective lui plaît autant qu’elle lui permet de donner le meilleur de lui-même sur le terrain.

« Je pense que ça vient aussi des actions pleines d’énergie de mes coéquipiers », a savouré Neemias Queta, après le « comeback » de 22 points des Celtics chez les Raptors. « Beaucoup d’entre eux ont multiplié les actions qui galvanisent le groupe et nous nous sommes en quelque sorte nourris de ça collectivement. C’est quelque chose que nous devons reproduire plus souvent. Ça nous permettra de faire pencher la balance la plupart des soirs. »

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8.0 44.7 0.0 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 5.7 66.7 0.0 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 11.9 64.4 0.0 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 13.9 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0 2025-26 BOS 76 25.3 65.3 12.5 70.3 3.0 5.3 8.4 1.7 2.8 0.8 1.0 1.3 10.2 2026-27 BOS 12 22.6 55.6 75.0 64.3 2.3 4.4 6.7 1.8 2.5 0.3 1.3 1.3 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.